Jokes in Hindi: हर घर की कहानी! देवरानी-जेठानी की बातों बने 30 मजेदार चुटकुले
अगर हल्के-फुल्के अंदाज में हंसना चाहते हैं, तो देवरानी-जेठानी की नोकझोंक पर बने ये 30 मजेदार जोक्स जरूर पढ़ें। हर चुटकुला आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा।
हर परिवार में देवरानी और जेठानी की जोड़ी अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। कभी प्यार भरी नोकझोंक, कभी छोटी-छोटी बहस और कभी मजेदार ताने, यही बातें घर के माहौल को हल्का और हंसी से भर देती हैं। इन्हीं रिश्तों की प्यारी नोकझोंक पर बने चुटकुले हमेशा लोगों को खूब पसंद आते हैं। अगर आपका भी मूड थोड़ा हल्का करने का मन है या परिवार और दोस्तों के साथ हंसने का बहाना चाहिए, तो यहां दिए गए 30 मजेदार देवरानी-जेठानी जोक्स जरूर पढ़ें।
1.
जेठानी: आज सब्जी कैसी बनी?
देवरानी: सच बताऊं?
जेठानी: नहीं, मेहमान आ रहे हैं।
2.
देवरानी: दीदी, आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाती हैं?
जेठानी: क्योंकि मैं पहले से ही तैयार रहती हूं।
3.
जेठानी: आज चाय कौन बनाएगा?
देवरानी: जिसे सबसे ज्यादा प्यास लगी हो।
4.
देवरानी: आपने मेरी डिब्बी देखी?
जेठानी: हां, मैंने संभालकर रख दी।
देवरानी: कहां?
जेठानी: अब वही ढूंढना सीखो।
5.
जेठानी: आज खाना जल्दी बना लेना।
देवरानी: क्यों?
जेठानी: ताकि हम आराम से देर कर सकें।
6.
देवरानी: ये नई साड़ी कैसी लग रही है?
जेठानी: बहुत अच्छी... मेरी जैसी।
7.
जेठानी: आज बहुत चुप हो।
देवरानी: बिजली का बिल देख लिया है।
8.
देवरानी: आज घर में इतनी सफाई किसने की?
जेठानी: मेहमान आने वाले हैं।
9.
जेठानी: नमक थोड़ा ज्यादा हो गया।
देवरानी: कोई बात नहीं, बातें कम कर देंगे।
10.
देवरानी: दीदी, मैं मोटी लग रही हूं?
जेठानी: नहीं... बस कुर्सी थोड़ी छोटी है।
11.
जेठानी: आज इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो?
देवरानी: खाना आपने बनाया है।
12.
देवरानी: रसोई में क्या ढूंढ रही हैं?
जेठानी: जो कल यहीं रखा था।
13.
जेठानी: आज जल्दी उठ गई?
देवरानी: सपना अच्छा था, खत्म हो गया।
14.
देवरानी: आज मिठाई कौन लाएगा?
जेठानी: जिसने सबसे ज्यादा खानी है।
15.
जेठानी: मेरी चप्पल देखी?
देवरानी: हां, वही पहनकर ढूंढ रही हूं।
16.
देवरानी: आज खाना कम क्यों बना?
जेठानी: क्योंकि सब डाइट पर हैं।
17.
जेठानी: घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है?
देवरानी: मोबाइल का चार्जर।
18.
देवरानी: आज चाय फीकी है।
जेठानी: बातें मीठी कर लो।
19.
जेठानी: तुम्हें मेरी बात सुनाई देती है?
देवरानी: जब फायदा हो, तब।
20.
देवरानी: आज बाजार चलें?
जेठानी: पर्स क्या कहता है?
21.
जेठानी: आज खाना किसने बनाया?
देवरानी: भूख ने।
22.
देवरानी: इतनी देर क्यों लगी?
जेठानी: आईने ने रोक लिया।
23.
जेठानी: ये कपड़े किसने सुखाए?
देवरानी: हवा ने।
24.
देवरानी: आज इतनी खुशी क्यों है?
जेठानी: बर्तन कम निकले हैं।
25.
जेठानी: चाय पीओगी?
देवरानी: अगर साथ में पकौड़े भी हों।
26.
देवरानी: आज खाना बाहर से मंगाएं?
जेठानी: रसोई भी छुट्टी चाहती है।
27.
जेठानी: तुम मेरी बात मानती हो?
देवरानी: कभी-कभी... जब आसान हो।
28.
देवरानी: दीदी, मैं कैसी लग रही हूं?
जेठानी: आज तारीफ सुनने का मूड है क्या?
29.
जेठानी: घर में सबसे ज्यादा शोर कौन करता है?
देवरानी: खाली बर्तन और खाली पेट।
30.
देवरानी: आज क्या सीखने को मिला?
जेठानी: रसोई में भी हंसते रहो, खाना और स्वादिष्ट बनता है।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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