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Jokes in Hindi: मायका, सास और बहू! हंसी से लोटपोट कर देंगे ये 30 चुटकुले

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Hindi Chutkule: अगर आपको हल्के-फुल्के पारिवारिक चुटकुले पसंद हैं, तो मायके जाने पर आधारित सास-बहू के ये 30 मजेदार चुटकुले आपका दिन बना देंगे। इन्हें पढ़कर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी।

Saas-Bahu Jokes in Hindi
सास-बहू के 30 मजेदार चुटकुले

हर घर में सास-बहू की नोकझोंक और मायके जाने की बातें कभी ना कभी मजाक का हिस्सा जरूर बनती हैं। कभी बहू मायके जाने की तैयारी में रहती है, तो कभी सास उसके लौटने के दिन गिनती नजर आती है। इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर बने चुटकुले लोगों को खूब हंसाते हैं। अगर आपका भी मूड हल्का करने का मन है या दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक करना चाहते हैं, तो मायके पर आधारित सास-बहू के ये 30 चुटकुले जरूर पढ़ें।

1.

सास: बहू, फिर मायके जाने की तैयारी?

बहू: मां जी, वहां भी मेरी हाजिरी लगानी पड़ती है।

2.

सास: इस महीने तीसरी बार मायका?

बहू: मां जी, रिश्ते निभाने भी जरूरी होते हैं।

3.

सास: कब लौटोगी?

बहू: जब आपको मेरी याद आने लगे।

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4.

सास: इतनी खुशी क्यों है?

बहू: मायके की टिकट मिल गई।

5.

सास: मायके में क्या मिलता है?

बहू: बिना काम के चाय।

6.

सास: वहां जाकर क्या करती हो?

बहू: बचपन फिर से जी लेती हूं।

7.

सास: जल्दी आ जाना।

बहू: वहां भी यही कहते हैं।

8.

सास: मायका ज्यादा अच्छा लगता है?

बहू: दोनों जगह अपने लोग हैं।

9.

सास: फोन इतना क्यों आ रहा है?

बहू: मायके से बुलावा है।

10.

सास: कब जाओगी?

बहू: आपका मूड अच्छा होते ही।

11.

सास: कितने दिन रहोगी?

बहू: जितने दिन मां रोक लें।

12.

सास: इतनी मुस्कान क्यों?

बहू: मायके की याद आ गई।

13.

सास: वापस आओगी ना?

बहू: मां जी, यहां की रसोई कौन संभालेगा।

14.

सास: वहां खाना कौन बनाता है?

बहू: मां, प्यार से।

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15.

सास: इतनी जल्दी बैग कैसे तैयार हो गया?

बहू: अभ्यास है।

16.

सास: मायके की इतनी याद?

बहू: बचपन वहीं छोड़ा था।

17.

सास: फिर जाने की बात?

बहू: यादें बुला रही हैं।

18.

सास: वहां से क्या लाओगी?

बहू: ढेर सारा प्यार।

19.

सास: खाली हाथ मत आना।

बहू: मिठाई जरूर लाऊंगी।

20.

सास: कितनी बार जाओगी?

बहू: जब तक मां बुलाती रहें।

21.

सास: वहां आराम ही आराम है?

बहू: बिल्कुल।

22.

सास: इतनी खुशी किस बात की?

बहू: छुट्टी मिल गई।

23.

सास: मायका याद आ रहा है?

बहू: रोज थोड़ा-थोड़ा।

24.

सास: वहां से जल्दी लौटना।

बहू: कोशिश पूरी रहेगी।

25.

सास: वहां भी डांट पड़ती है?

बहू: वहां प्यार वाली।

26.

सास: फिर से टिकट?

बहू: ऑफर चल रहा था।

27.

सास: कितने दिन बाद लौटोगी?

बहू: मां की मर्जी।

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28.

सास: इतनी तैयारी?

बहू: मायका जाना है।

29.

सास: क्या सबसे ज्यादा याद आता है?

बहू: मां के हाथ का खाना।

30.

सास: मायके से लौटते समय क्या लाना?

बहू: मुस्कान और मिठाई।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें किसी व्यक्ति, रिश्ते या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


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शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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