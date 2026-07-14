Jokes in Hindi: सास-बहू के बीच रसोई वाली नोकझोंक पर 30 मजेदार जोक्स

रसोई में सास और बहू की नोकझोंक कई बार ऐसी मजेदार बन जाती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका भी मूड हल्का करना है, तो पढ़िए रसोई के काम पर बने ये 30 मजेदार चुटकुले।

भारतीय घरों की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि वहीं सबसे ज्यादा हंसी-मजाक, नोकझोंक और मजेदार बातें भी होती हैं। कभी नमक ज्यादा हो जाए, कभी रोटी गोल ना बने, तो कभी चाय में चीनी कम पड़ जाए। ऐसे छोटे-छोटे किस्से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा बना देते हैं।

सास और बहू की प्यारी नोकझोंक पर बने चुटकुले भी लोगों को खूब पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें हर घर की झलक दिखाई देती है। अगर आप भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ रहे हैं, तो ये 30 मजेदार चुटकुले आपका मूड जरूर अच्छा कर देंगे।

1.

सास: बहू, आज सब्जी में इतना स्वाद कैसे आ गया?

बहू: मां जी, आज आपने रसोई में आकर सलाह नहीं दी।

2.

सास: दाल में नमक किसने ज्यादा डाला?

बहू: मां जी, प्यार में थोड़ा ज्यादा हो गया।

3.

सास: आज सब्जी इतनी तीखी क्यों है?

बहू: क्योंकि आज आपने सुबह डांट दिया था।

4.

सास: चाय इतनी फीकी क्यों है?

बहू: मीठी बातें सुनने का इंतजार कर रही थी।

5.

सास: रोटी गोल क्यों नहीं बनी?

बहू: मां जी, आजकल फैशन अलग आकार का है।

6.

सास: बर्तन अभी तक क्यों नहीं धुले?

बहू: उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए था।

7.

सास: बहू, आज खाना बनाने में कितना समय लगा?

बहू: खाना तो एक घंटे में बन गया था मां जी... बाकी समय ये सोचने में निकल गया कि आप क्या कमी निकालेंगी!

8.

सास: सब्जी जल गई।

बहू: लेकिन प्यार अभी भी ताजा है।

9.

सास: आज खाना देर से क्यों बना?

बहू: रसोई भी सोमवार मना रही थी।

10.

सास: इतना आटा क्यों गूंथ लिया?

बहू: ताकि कल छुट्टी मिल जाए।

11.

सास: इतनी देर से क्या कर रही थी?

बहू: रोटी और गोल होने की कोशिश कर रही थी।

12.

सास: ये चम्मच यहां क्यों रखा?

बहू: उसे भी घूमने का मन था।

13.

सास: मसाला ज्यादा पड़ गया।

बहू: थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए।

14.

सास: आज रसोई इतनी साफ कैसे?

बहू: मेहमान आने वाले हैं।

15.

सास: चाय उबल गई।

बहू: मेरी किस्मत भी साथ में उबल गई।

16.

सास: फ्रिज खुला छोड़ दिया।

बहू: उसे भी ताजी हवा चाहिए थी।

17.

सास: प्याज इतना मोटा क्यों काटा?

बहू: जल्दी काम खत्म करना था।

18.

सास: टमाटर खत्म हो गए।

बहू: सलाद ने ज्यादा मांग लिए।

19.

सास: रसोई में इतना समय क्यों?

बहू: मां जी, खाना भी तो प्यार से बनता है।

20.

सास: चीनी कहां रखी?

बहू: वहीं, जहां हर बार रखती हूं।

21.

सास: आज बर्तन कौन धोएगा?

बहू: जो पहले पूछेगा।

22.

सास: सब्जी कम क्यों बनी?

बहू: आज सबका परहेज वाला दिन है।

23.

सास: रोटी जल गई।

बहू: अगली वाली बिल्कुल सही बनेगी।

24.

सास: चाय में झाग क्यों नहीं?

बहू: मुस्कान से काम चला लीजिए।

25.

सास: गैस पर क्या रखा है?

बहू: उम्मीदें।

26.

सास: नमक पास करना।

बहू: जी मां जी, साथ में मुस्कान भी।

27.

सास: खाना तैयार है?

बहू: बस आपकी तारीफ का इंतजार है।

28.

सास: रसोई में इतना हंस क्यों रही हो?

बहू: नहीं हंसूंगी तो रो दूंगी।

29.

सास: आज मिठाई नहीं बनी?

बहू: आपकी मुस्कान ही काफी है।

30.

सास: आखिर इतना समय क्यों लगा?

बहू: मां जी, स्वाद और प्यार दोनों पकने में समय लेते हैं।