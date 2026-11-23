शादी के बाद प्यार के साथ नोकझोंक, छोटी-छोटी लड़ाइयां और मजेदार बहस भी शुरू हो जाती हैं। नए शादीशुदा कपल की जिंदगी से जुड़े ये 30 जोक्स आपको हंसाते-हंसाते लोटपोट कर देंगे।

नए शादीशुदा कपल के 30 मजेदार जोक्स

शादी के शुरुआती दिन काफी खास होते हैं। एक-दूसरे के साथ घूमना, लंबी बातें करना, साथ खाना और हर छोटी चीज में पार्टनर को शामिल करना अच्छा लगता है। लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसी आदतें भी सामने आती हैं, जिन्हें देखकर हंसी छूट जाती है। कभी पति को पत्नी की शॉपिंग समझ नहीं आती, तो कभी पत्नी को पति का हर बात पर '5 मिनट' कहना परेशान कर देता है। कभी खाने को लेकर बहस होती है, तो कभी तय नहीं हो पाता कि आज फिल्म कौन-सी देखनी है। अगर आपकी भी नई-नई शादी हुई है, तो ये मजेदार जोक्स आपको अपनी जिंदगी से जुड़े लग सकते हैं। इन्हें पढ़कर पार्टनर के साथ हंसी-मजाक का एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा।

1.

पत्नी: सुनो, आज शॉपिंग पर चलना है।

पति: लेकिन पिछले हफ्ते ही तो गए थे!

पत्नी: हां, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ देखने गई थी, आज खरीदने जाऊंगी।

2.

पत्नी: तुमने कहा था 5 मिनट में तैयार हो जाओगे, आधा घंटा हो गया!

पति: अरे, शादी के बाद समय का अंदाजा ही बदल गया है।

3.

पत्नी: आज खाने में क्या बनाऊं?

पति: कुछ भी बना लो।

पत्नी: ठीक है, आज कुछ नहीं बनाती।

पति: अरे, मेरा मतलब कुछ भी स्वादिष्ट बना लो!

4.

पत्नी: मेरे फोन में क्या देख रहे हो?

पति: कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि तुमने मेरी फोटो पर कौन-सा फिल्टर लगाया है।

5.

पति: आज क्रिकेट मैच देखूंगा।

पत्नी: और मैं सीरियल।

पति: चलो, रिमोट को ही दो हिस्सों में बांट लेते हैं।

पत्नी: पहले टीवी तो दो हिस्सों में करके दिखाओ!

6.

पत्नी: आज मैं कैसी लग रही हूं?

पति: बहुत अच्छी!

पत्नी: बस बहुत अच्छी? खूबसूरत नहीं?

पति: अब तारीफ भी अपडेट करनी पड़ेगी क्या?

7.

पति: एक कप चाय मिलेगी?

पत्नी: हां, लेकिन आज तुम बनाओगे।

पति: शादी के बाद चाय भी सेल्फ सर्विस हो गई!

8.

पत्नी: मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है।

पति: क्या?

पत्नी: बताऊंगी नहीं, सरप्राइज है।

पति: अच्छा, बिल देखकर मुझे भी सरप्राइज मिलेगा क्या?

9.

पति: आज घर बहुत साफ है!

पत्नी: हां, मैंने सफाई की है।

पति: अच्छा, अब मुझे भी साफ-सफाई से बचने का कोई बहाना नहीं मिलेगा।

10.

पत्नी: तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या नींद से?

पति: तुमसे!

पत्नी: तो फिर सो क्यों रहे हो

पति: तुम्हारे सपने देखने के लिए!

11.

पति: आज खाना बहुत अच्छा बना है।

पत्नी: सच में?

पति: हां, आज तो नमक भी बिल्कुल सही है।

पत्नी: मतलब बाकी दिन?

पति: बाकी दिन भी अच्छा होता है, बस आज तारीफ करने का दिन है!

12.

पत्नी: किससे इतनी देर बात कर रहे थे?

पति: दोस्त से।

पत्नी: अच्छा, मुझसे तो कभी इतनी लंबी बात नहीं करते!

पति: तुम्हारे साथ तो पूरी जिंदगी बात करनी है, टाइम बचा रहा हूं।

13.

पत्नी: चलो कहीं घूमने चलते हैं।

पति: कहां?

पत्नी: तुम बताओ।

पति: ठीक है, घर के पास पार्क चलते हैं।

पत्नी: मुझे कोई अच्छी जगह चाहिए।

पति: अच्छा, पहले जगह तय कर लो, फिर मैं छुट्टी तय कर लूंगा!

14.

पति: मेरी शर्ट कहां है?

पत्नी: अलमारी में।

पति: वहां तो बहुत सारी शर्ट हैं।

पत्नी: तो फिर ढूंढने की एक्सरसाइज करो!

15.

पत्नी: आज इतनी देर क्यों हुई?

पति: ऑफिस में काम था।

पत्नी: रोज काम होता है, आज ज्यादा क्या था?

पति: आज घर आने की तैयारी में भी समय लग गया!

16.

पति: आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है।

पत्नी: कैसे पता?

पति: आज तुमने मुझे देखते ही कुछ कहा नहीं!

17.

पत्नी: मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए?

पति: तुम्हारी पसंद की चीज।

पत्नी: दिखाओ!

पति: पहले बताओ, तुम्हारी पसंद क्या है?

18.

पति: यह घर मेरा भी है।

पत्नी: बिल्कुल, तभी तो तुम्हें घर के काम में बराबर हिस्सा मिलेगा।

पति: मैं तो बस मालिकाना हक की बात कर रहा था!

19.

पत्नी: जल्दी उठो, घूमने जाना है।

पति: पांच मिनट और।

पत्नी: कल भी पांच मिनट बोले थे।

पति: मैं अपनी बात पर कायम हूं, रोज पांच मिनट ही मांगता हूं!

20.

पत्नी: आज से हम दोनों डाइट करेंगे।

पति: बिल्कुल!

पत्नी: मिठाई नहीं खाएंगे।

पति: ठीक है, मिठाई तुम मत खाना, मैं तुम्हारा हिस्सा खत्म कर दूंगा।

21.

पत्नी: मेरी 50 फोटो खींचो।

पति: इतनी सारी?

पत्नी: इनमें से एक भी अच्छी नहीं आई।

पति: लगता है कैमरे को भी शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ रहा है!

22.

पत्नी: आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे।

पति: वाह, क्या बात है!

पत्नी: खाना तुम बनाओगे।

पति: कैंडल जलाकर मैगी खा लेते हैं!

23.

पत्नी: हमारी शादी की तारीख याद है?

पति: बिल्कुल!

पत्नी: बताओ।

पति: जिस दिन से मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शुरुआत हुई!

24.

पत्नी: गलती तुम्हारी थी।

पति: लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं!

पत्नी: यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।

25.

पति: इस महीने खर्च बहुत बढ़ गया है।

पत्नी: हां, महंगाई बहुत है।

पति: लेकिन शॉपिंग के पैकेट भी बहुत हैं।

पत्नी: महंगाई में भी ऑफर तो देखना पड़ता है!

26.

पत्नी: तुम्हें मेरा बनाया खाना पसंद है?

पति: बहुत!

पत्नी: सबसे ज्यादा क्या पसंद है?

पति: जब तुम कहती हो आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं।

27.

पति: आज छुट्टी है, आराम करूंगा।

पत्नी: बढ़िया, घर की सफाई कर लेना।

पति: छुट्टी का मतलब ऑफिस से छुट्टी था, काम से नहीं!

28.

पत्नी: तुम्हारे लिए प्यार क्या है?

पति: तुम्हारी हर बात मानना।

पत्नी: तो आज मेरी बात मानो, शॉपिंग चलते हैं।

पति: प्यार की परीक्षा इतनी जल्दी शुरू?

29.

पत्नी: बाजार से आलू, टमाटर और धनिया ले आना।

पति: ठीक है।

पत्नी: और कुछ मत लाना।

पति लौटकर: सब ले आया, साथ में चिप्स भी।

पत्नी: मैंने मना किया था!

पति: चिप्स सब्जी नहीं हैं, इसलिए ले आया।

30.

दोस्त: शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

पति: बहुत अच्छी!

दोस्त: और आजादी?