Jokes in Hindi: ननद-भाभी की मजेदार बातचीत पढ़कर कहेंगे- बिल्कुल हमारे घर जैसी है!

Nanad Bhabhi Jokes in Hindi: ननद और भाभी की मीठी नोकझोंक हर घर की सबसे मजेदार कहानी होती है। अगर आपका भी हंसने का मन है, तो पढ़िए 30 ऐसे जोक्स, जो पूरे परिवार का मूड फ्रेश कर देंगे।

हर घर में ननद और भाभी का रिश्ता थोड़ा शरारती, थोड़ा प्यारा और ढेर सारी हंसी-मजाक से भरा होता है। कभी चाय बनाने को लेकर छेड़छाड़ होती है, तो कभी शॉपिंग, कपड़ों या भाई की शिकायत पर मजेदार बातें शुरू हो जाती हैं। यही छोटी-छोटी नोकझोंक रिश्ते में मिठास भी घोलती है।

अगर आप भी हल्के-फुल्के चुटकुले पढ़कर मुस्कुराना चाहते हैं या परिवार और दोस्तों के साथ हंसी के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो ननद-भाभी के ये 30 मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए।

1.

ननद: भाभी, भाई कहां हैं?

भाभी: जहां रिमोट मिलता है, वहीं मिल जाएंगे।

2.

ननद: भाभी, आज खाना किसने बनाया?

भाभी: अगर स्वाद अच्छा है तो मैंने, नहीं तो तुम्हारे भाई ने।

3.

ननद: भाभी, भाई मेरी बात नहीं मानते।

भाभी: क्लब में आपका स्वागत है।

4.

ननद: भाभी, इतनी देर से तैयार क्यों हो रही हैं?

भाभी: तुम्हारे भाई को इंतजार करने की आदत बनी रहे।

5.

ननद: भाई आपको बहुत मानते हैं।

भाभी: बिजली का बिल भी वही भरते हैं।

6.

ननद: भाभी, आज क्या बना है?

भाभी: पहले तारीफ करो, फिर बताऊंगी।

7.

ननद: भाई घर में इतने चुप क्यों रहते हैं?

भाभी: अनुभव बोलता है।

8.

ननद: भाभी, भाई ने मेरी शिकायत की?

भाभी: नहीं, आज उनकी हिम्मत नहीं हुई।

9.

ननद: भाभी, भाई से झगड़ा हुआ क्या?

भाभी: नहीं, आज उन्हें माफ कर दिया।

10.

ननद: भाभी, चाय मिलेगी?

भाभी: हां, लेकिन कप धोने होंगे।

11.

ननद: भाभी, भाई मुझे ज्यादा प्यार करते हैं।

भाभी: इसलिए तो तुम्हें शॉपिंग पर नहीं ले जाते।

12.

ननद: भाभी, आज भाई बहुत खुश हैं।

भाभी: शायद सैलरी आई होगी।

13.

ननद: भाभी, मेरा भाई बदल गया।

भाभी: शादी के बाद ऐसा ही होता है।

14.

ननद: भाभी, भाई आपकी हर बात मानते हैं?

भाभी: कोशिश तो करते हैं।

15.

ननद: भाभी, आज मिठाई किस खुशी में?

भाभी: तुम्हारे भाई समय पर घर आ गए।

16.

ननद: भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे?

भाभी: सब्जी लेने गए हैं।

17.

ननद: भाभी, भाई डरते हैं क्या?

भाभी: पूछकर बताती हूं।

18.

ननद: भाभी, आप गुस्सा जल्दी हो जाती हैं।

भाभी: तुम्हारे भाई ने भी यही कहा था... फिर चुप हो गए।

19.

ननद: भाभी, भाई क्या कर रहे हैं?

भाभी: वही... जो मैंने कहा है।

20.

ननद: भाभी, भाई को बुलाऊं?

भाभी: पहले देख लो मोबाइल में लगे हैं या नहीं।

21.

ननद: भाभी, आज इतनी मुस्कुरा क्यों रही हैं?

भाभी: ऑनलाइन छूट मिल गई।

22.

ननद: भाई सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं?

भाभी: महीने की पहली तारीख की।

23.

ननद: भाभी, भाई खाना बना सकते हैं?

भाभी: चाय बन जाए, वही बड़ी बात है।

24.

ननद: भाभी, आज भाई जल्दी उठ गए।

भाभी: सपना देखा होगा।

25.

ननद: भाभी, भाई बाजार गए हैं?

भाभी: हां, सूची देखकर अभी तक लौटे नहीं।

26.

ननद: भाभी, भाई का सबसे बड़ा डर क्या है?

भाभी: 'कुछ बात करनी है' सुनना।

27.

ननद: भाभी, भाई आज चुप क्यों हैं?

भाभी: समझदार हो गए हैं।

28.

ननद: भाभी, भाई की सबसे अच्छी आदत?

भाभी: मेरी बात मान लेना।

29.

ननद: भाभी, घर में सबसे ज्यादा कौन हंसता है?

भाभी: जब तुम्हारे भाई मजाक करते हैं, तब हम दोनों।

30.

ननद: भाभी, भाई को सबसे ज्यादा क्या पसंद है?

भाभी: छुट्टी का दिन... और बिना काम के बैठना।