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Jokes in Hindi: चिंकी बोली- बताओ, सबसे सुंदर कौन? मिंकी का जवाब सुन हो जाएंगे लोट-पोट

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Funny Hindi Jokes: अगर आप हंसने का कोई नया बहाना ढूंढ़ रहे हैं, तो चिंकी और मिंकी की यह मजेदार नोकझोंक जरूर पढ़ें। खूबसूरती की छोटी-सी बहस पर बने ये चुटकुले आपका मूड पलभर में अच्छा कर देंगे।

Jokes in Hindi: चिंकी बोली- बताओ, सबसे सुंदर कौन? मिंकी का जवाब सुन हो जाएंगे लोट-पोट

दिनभर की भागदौड़ और काम के बीच अगर कुछ मिनट खुलकर हंसने को मिल जाएं, तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। ऐसे ही हल्के-फुल्के मजाक और नोकझोंक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। चिंकी और मिंकी की जोड़ी भी अपनी मजेदार बातों और चुटीले जवाबों के लिए खूब पसंद की जाती है।

इस बार दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर सबसे सुंदर कौन है। फिर जो सवाल-जवाब शुरू हुए, उन्होंने साधारण बातचीत को हंसी का खजाना बना दिया। पढ़िए खूबसूरती की इसी मजेदार बहस पर आधारित 30 दिलचस्प चुटकुले।

1.

चिंकी: मैं सबसे सुंदर हूं।

मिंकी: अच्छा! यह बात तुम्हें किसने बताई?

चिंकी: आईने ने।

मिंकी: लगता है आईने को भी हंसना पसंद है।

2.

चिंकी: मेरी मुस्कान सबसे प्यारी है।

मिंकी: इसलिए लोग मुस्कुराते हैं या हंस पड़ते हैं?

3.

चिंकी: मुझे देखकर लोग मुड़कर देखते हैं।

मिंकी: हां, यह जानने के लिए कि आखिर देखा क्या!

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4.

चिंकी: मैं किसी परी से कम नहीं।

मिंकी: बस पंखों की कमी रह गई।

5.

चिंकी: मैं जहां जाती हूं, सब देखते हैं।

मिंकी: क्योंकि तुम सबसे तेज बोलती हो।

6.

चिंकी: मेरी तस्वीर बहुत सुंदर आती है।

मिंकी: क्योंकि उसमें आवाज नहीं होती।

7.

चिंकी: मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं।

मिंकी: तभी तो सब नजरें बचाकर निकल जाते हैं।

8.

चिंकी: मुझे देखकर फूल भी खिल जाते हैं।

मिंकी: शायद उन्हें हंसने का मौका मिल जाता है।

9.

चिंकी: मेरी चाल सबसे अलग है।

मिंकी: हां, उसे देखकर लोग पहचान जाते हैं कि तुम आ रही हो।

10.

चिंकी: मेरी तारीफ सब करते हैं।

मिंकी: सामने या सपने में?

11.

चिंकी: मैं बिना सजावट भी सुंदर लगती हूं।

मिंकी: यह बात तुमने खुद तय की होगी।

12.

चिंकी: मेरी मुस्कान दिल जीत लेती है।

मिंकी: और तुम्हारी बातें सब्र की परीक्षा।

13.

चिंकी: मुझे देखकर सब खुश हो जाते हैं।

मिंकी: क्योंकि उन्हें नया मजाक मिल जाता है।

14.

चिंकी: मैं सबसे अलग हूं।

मिंकी: इस बात से तो मैं भी सहमत हूं।

15.

चिंकी: मैं बहुत खास हूं।

मिंकी: यह तो तुम्हारा आत्मविश्वास बता रहा है।

16.

चिंकी: मेरी तरह कोई नहीं।

मिंकी: भगवान का शुक्र है।

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17.

चिंकी: मेरी हंसी बहुत प्यारी है।

मिंकी: इसलिए सब साथ में हंसने लगते हैं।

18.

चिंकी: मैं जहां जाती हूं, माहौल बदल जाता है।

मिंकी: क्योंकि सबका ध्यान तुम्हारी बातों पर चला जाता है।

19.

चिंकी: मैं किसी से कम नहीं।

मिंकी: और तुलना भी कोई नहीं करना चाहता।

20.

चिंकी: मेरी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है।

मिंकी: इसलिए खुद ही करती रहती हो।

21.

चिंकी: मेरी आंखों में जादू है।

मिंकी: तभी तो तुम खुद को सबसे सुंदर देखती हो।

22.

चिंकी: मैं बहुत प्यारी हूं।

मिंकी: यह फैसला जनता पर छोड़ दो।

23.

चिंकी: मैं हर तस्वीर में अच्छी लगती हूं।

मिंकी: तस्वीर बनाने वाले की भी तारीफ होनी चाहिए।

24.

चिंकी: मैं किसी नायिका से कम नहीं।

मिंकी: कहानी कौन-सी चल रही है?

25.

चिंकी: मेरा चेहरा सबसे अलग है।

मिंकी: इसमें कोई शक नहीं।

26.

चिंकी: मुझे देखकर लोग मुस्कुरा देते हैं।

मिंकी: हंसी सबसे अच्छी दवा है।

27.

चिंकी: मैं सुंदर भी हूं और समझदार भी।

मिंकी: सपने देखना अच्छी बात है।

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28.

चिंकी: मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं।

मिंकी: इसलिए हमेशा खुद ही अपनी तारीफ करती हो।

29.

चिंकी: बताओ, सबसे सुंदर कौन?

मिंकी: जिसने यह सवाल नहीं पूछा।

30.

चिंकी: अब तो मान लो मैं सबसे सुंदर हूं।

मिंकी: ठीक है... अगर तुम्हें खुश रहने से मतलब है, तो मान लिया!

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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