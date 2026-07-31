वीकेंड पर घर बैठे एंटरटेनमेंट चाहिए? पढ़िए पति-पत्नी के ये 30 फनी जोक्स
वीकेंड का मजा हंसी के बिना अधूरा है। अगर आप अपने परिवार या साथी के साथ खुलकर हंसना चाहते हैं, तो पढ़िए पति-पत्नी पर बने 30 मजेदार और नए जोक्स।
पूरा हफ्ता काम की भागदौड़ में निकल जाता है और हर किसी को वीकेंड का बेसब्री से इंतजार रहता है। यही दो दिन होते हैं, जब परिवार के साथ बैठकर हंसी-मजाक करने का मौका मिलता है। पति-पत्नी की प्यारी नोकझोंक तो वैसे भी हर घर की सबसे मजेदार कहानी होती है। कभी छुट्टी वाले दिन देर तक सोने की बहस, कभी बाहर घूमने का प्लान और कभी घर के काम को लेकर छोटी-छोटी नोकझोंक, यही पल रिश्ते को और भी खास बनाते हैं। अगर आप भी वीकेंड को हंसी से भर देना चाहते हैं, तो पढ़िए पति-पत्नी पर बने 30 मजेदार जोक्स।
1.
पत्नी- आज छुट्टी है, घर की सफाई कर लेते हैं।
पति- मैं तो छुट्टी मनाने के मूड में था, काम करने के नहीं।
2.
पति- आज खाना बाहर खाएं?
पत्नी- पहले बर्तन धो दो, फिर सोचते हैं।
3.
पत्नी- वीकेंड का क्या प्लान है?
पति- सोना।
पत्नी- अच्छा, मेरा प्लान है तुम्हें जगाना।
4.
पति- आज मैं चाय बनाता हूं।
पत्नी- ठीक है, मैं दवा पहले ही निकाल देती हूं।
5.
पत्नी- छुट्टी वाले दिन भी फोन क्यों चला रहे हो?
पति- काम नहीं कर रहा, बस उंगली की कसरत कर रहा हूं।
6.
पति- आज पूरा दिन आराम करूंगा।
पत्नी- पहले ये कपड़ों का ढेर देख लो।
7.
पत्नी- चलो बाजार चलते हैं।
पति- क्या खरीदना है?
पत्नी- अभी तो सोचा नहीं, वहीं तय करेंगे।
8.
पति- मैं पांच मिनट में तैयार हो जाऊंगा।
पत्नी- अच्छा मजाक था।
9.
पत्नी- छुट्टी वाले दिन जल्दी उठ जाया करो।
पति- फिर छुट्टी का फायदा क्या?
10.
पति- आज मैं रसोई संभालता हूं।
पत्नी- फिर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं।
11.
पत्नी- ये कुशन किसने इधर रखे?
पति- मैंने तो बस बैठने की कोशिश की थी।
12.
पति- आज खर्चा नहीं करेंगे।
पत्नी- ये बात बाजार जाने से पहले याद रखिएगा।
13.
पत्नी- घूमने चलें?
पति- पहले बताओ, पैदल या खरीदारी वाली सैर?
14.
पति- छुट्टी का सबसे अच्छा काम क्या है?
पत्नी- तुम्हारे लिए? घर के काम।
15.
पत्नी- आज खाना कौन बनाएगा?
पति- चलो आज किस्मत तय करेगी।
16.
पति- मैं बहुत थक गया हूं।
पत्नी- छुट्टी मनाकर?
17.
पत्नी- ये रिमोट कहां है?
पति- जहां कल रखा था... मुझे भी नहीं मिल रहा।
18.
पति- आज तो मैं कुछ नहीं करूंगा।
पत्नी- ये फैसला अकेले नहीं होता।
19.
पत्नी- तुम्हें छुट्टी सबसे ज्यादा क्यों पसंद है?
पति- क्योंकि उस दिन अलार्म नहीं बजता।
20.
पति- चलो फिल्म देखते हैं।
पत्नी- पहले कपड़े तह कर लो।
21.
पत्नी- आज तो जल्दी उठ गए।
पति- पड़ोस वाले की मशीन ने जगा दिया।
22.
पति- मैं बाजार सिर्फ देखने जा रहा हूं।
पत्नी- ये बात बटुए को भी बता देना।
23.
पत्नी- आज चाय के साथ पकौड़े बनाऊं?
पति- हां, मौसम भी बहाना ढूंढ़ रहा था।
24.
पति- मैं घर का बहुत काम करता हूं।
पत्नी- सपनों में?
25.
पत्नी- छुट्टी का सबसे मुश्किल काम क्या है?
पति- तुम्हारे सवालों का जवाब देना।
26.
पति- आज बाहर घूमने चलते हैं।
पत्नी- पहले गैस बंद की या नहीं, ये देख लो।
27.
पत्नी- मैंने कहा था न सामान मत भूलना।
पति- मैं खुद आ गया, यही बड़ी बात है।
28.
पति- आज कोई काम नहीं करेंगे।
पत्नी- अच्छा, फिर घर अपने आप साफ हो जाएगा?
29.
पत्नी- छुट्टी कैसे बीती?
पति- तुम्हारी बनाई सूची पूरी करते-करते।
30.
पति- अगली छुट्टी कब है?
पत्नी- जब ये सारे काम खत्म हो जाएंगे।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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