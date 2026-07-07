Jokes in Hindi: मेकअप, इंतजार और पति-पत्नी की नोकझोंक... पढ़िए 30 मजेदार चुटकुले

Husband Wife Jokes in Hindi: अगर आपको पति-पत्नी की नोकझोंक वाले मजेदार जोक्स पसंद हैं, तो मेकअप पर बने ये 30 चुटकुले आपका दिन बना देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।

पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक अक्सर सबसे मजेदार किस्से बन जाती है। खासकर जब बात मेकअप, तैयार होने और शॉपिंग की हो, तो हंसी अपने आप आ जाती है। कभी पति जल्दी निकलने की बात करता है, तो कभी पत्नी कहती है कि 'बस पांच मिनट और।'

यही रोजमर्रा की बातें ऐसे मजेदार जोक्स में बदल जाती हैं, जिन्हें पढ़कर हर शादीशुदा इंसान मुस्कुरा उठता है। अगर आपका भी दिन थोड़ा बोरिंग चल रहा है या दोस्तों और परिवार के साथ हंसना चाहते हैं, तो मेकअप पर बने ये पति-पत्नी के 30 मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए।

1.

पति: तैयार हो गई?

पत्नी: बस दो मिनट।

पति: ये दो मिनट किस कैलेंडर के होते हैं?

2.

पति: आज तो पहचान ही नहीं पाया।

पत्नी: अच्छा लग रही हूं?

पति: नहीं, मेकअप के बिना देख लिया था।

3.

पत्नी: मेरा मेकअप कैसा है?

पति: इतना अच्छा कि मोबाइल का फेस लॉक भी सोच में पड़ जाए।

4.

पति: तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगता है?

पत्नी: जितना तुम्हें क्रिकेट देखने में।

5.

पत्नी: मैं ज्यादा मेकअप करती हूं क्या?

पति: मुझे तो घर में दो लोग दिखाई देते हैं।

6.

पति: ये नया सामान क्या है?

पत्नी: मेकअप का सामान।

पति: पुराने वाले ने क्या गलती कर दी?

7.

पत्नी: जल्दी बताओ कैसी लग रही हूं?

पति: सच बोलूं या घर में रहना है?

8.

पति: तुम तैयार हो गई?

पत्नी: अब आखिरी टच बाकी है।

9.

पत्नी: मेरा मेकअप महंगा है।

पति: तभी तो मैं उसे हाथ नहीं लगाता।

10.

पति: इतना बड़ा बैग क्यों?

पत्नी: आधा मेकअप उसमें है।

11.

पति: तुम्हारा मेकअप खत्म कब होता है?

पत्नी: जब तुम बोलना बंद करते हो।

12.

पत्नी: आज मैं सिंपल लुक में हूं।

पति: अच्छा... तो फुल लुक कैसा होता है?

13.

पति: तुम्हारे पास कितनी लिपस्टिक हैं?

पत्नी: जितने तुम्हारे बहाने।

14.

पत्नी: मैं देर नहीं कर रही।

पति: घड़ी कुछ और कह रही है।

15.

पति: तैयार होने में इतना समय क्यों?

पत्नी: खूबसूरती भी मेहनत मांगती है।

16.

पति: ये नया रंग क्यों लिया?

पत्नी: पुराने से मैच नहीं हो रहा था।

17.

पत्नी: मेरी नई लिपस्टिक दिखी?

पति: मुझे तो सब एक जैसी लगती हैं।

18.

पति: इतना शीशा क्यों देख रही हो?

पत्नी: ताकि तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े।

19.

पत्नी: मैं बदल गई हूं?

पति: मेकअप के बाद तो रोज।

20.

पति: आज जल्दी तैयार हो गई।

पत्नी: क्योंकि आज तुमने जल्दी नहीं मचाई।

21.

पति: कितनी क्रीम लगाती हो?

पत्नी: जितने सवाल तुम पूछते हो।

22.

पत्नी: मेरा बैग उठाओ।

पति: इसमें मेकअप ज्यादा है या सामान?

23.

पति: तुमने फिर नया सामान लिया?

पत्नी: ये जरूरत थी, शौक नहीं।

24.

पत्नी: मैं कैसी लग रही हूं?

पति: बिल देखकर बताऊंगा।

25.

पति: इतना समय क्यों?

पत्नी: तस्वीरें भी तो अच्छी आनी चाहिए।

26.

पत्नी: ये मेकअप नहीं, कला है।

पति: और मैं इसका दर्शक हूं।

27.

पति: चलो देर हो रही है।

पत्नी: सुंदर दिखना भी जरूरी है।

28.

पत्नी: मेरी नई क्रीम कैसी है?

पति: कीमत सुनकर मैं डर गया।

29.

पति: इतना मेकअप क्यों?

पत्नी: ताकि तुम्हारी तारीफ सुन सकूं।

30.

पति: आखिर तैयार हो गई?

पत्नी: हां... अब तुम तैयार हो जाओ इंतजार करने के लिए।