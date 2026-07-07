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Jokes in Hindi: मेकअप, इंतजार और पति-पत्नी की नोकझोंक... पढ़िए 30 मजेदार चुटकुले

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Husband Wife Jokes in Hindi: अगर आपको पति-पत्नी की नोकझोंक वाले मजेदार जोक्स पसंद हैं, तो मेकअप पर बने ये 30 चुटकुले आपका दिन बना देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।

Jokes in Hindi: मेकअप, इंतजार और पति-पत्नी की नोकझोंक... पढ़िए 30 मजेदार चुटकुले

पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक अक्सर सबसे मजेदार किस्से बन जाती है। खासकर जब बात मेकअप, तैयार होने और शॉपिंग की हो, तो हंसी अपने आप आ जाती है। कभी पति जल्दी निकलने की बात करता है, तो कभी पत्नी कहती है कि 'बस पांच मिनट और।'

यही रोजमर्रा की बातें ऐसे मजेदार जोक्स में बदल जाती हैं, जिन्हें पढ़कर हर शादीशुदा इंसान मुस्कुरा उठता है। अगर आपका भी दिन थोड़ा बोरिंग चल रहा है या दोस्तों और परिवार के साथ हंसना चाहते हैं, तो मेकअप पर बने ये पति-पत्नी के 30 मजेदार जोक्स जरूर पढ़िए।

1.

पति: तैयार हो गई?

पत्नी: बस दो मिनट।

पति: ये दो मिनट किस कैलेंडर के होते हैं?

2.

पति: आज तो पहचान ही नहीं पाया।

पत्नी: अच्छा लग रही हूं?

पति: नहीं, मेकअप के बिना देख लिया था।

3.

पत्नी: मेरा मेकअप कैसा है?

पति: इतना अच्छा कि मोबाइल का फेस लॉक भी सोच में पड़ जाए।

ये भी पढ़ें:रसोई में पति की एंट्री और पत्नी की टेंशन! पढ़िए 30 मजेदार जोक्स

4.

पति: तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगता है?

पत्नी: जितना तुम्हें क्रिकेट देखने में।

5.

पत्नी: मैं ज्यादा मेकअप करती हूं क्या?

पति: मुझे तो घर में दो लोग दिखाई देते हैं।

6.

पति: ये नया सामान क्या है?

पत्नी: मेकअप का सामान।

पति: पुराने वाले ने क्या गलती कर दी?

7.

पत्नी: जल्दी बताओ कैसी लग रही हूं?

पति: सच बोलूं या घर में रहना है?

8.

पति: तुम तैयार हो गई?

पत्नी: अब आखिरी टच बाकी है।

9.

पत्नी: मेरा मेकअप महंगा है।

पति: तभी तो मैं उसे हाथ नहीं लगाता।

10.

पति: इतना बड़ा बैग क्यों?

पत्नी: आधा मेकअप उसमें है।

11.

पति: तुम्हारा मेकअप खत्म कब होता है?

पत्नी: जब तुम बोलना बंद करते हो।

12.

पत्नी: आज मैं सिंपल लुक में हूं।

पति: अच्छा... तो फुल लुक कैसा होता है?

13.

पति: तुम्हारे पास कितनी लिपस्टिक हैं?

पत्नी: जितने तुम्हारे बहाने।

14.

पत्नी: मैं देर नहीं कर रही।

पति: घड़ी कुछ और कह रही है।

15.

पति: तैयार होने में इतना समय क्यों?

पत्नी: खूबसूरती भी मेहनत मांगती है।

16.

पति: ये नया रंग क्यों लिया?

पत्नी: पुराने से मैच नहीं हो रहा था।

17.

पत्नी: मेरी नई लिपस्टिक दिखी?

पति: मुझे तो सब एक जैसी लगती हैं।

ये भी पढ़ें:'बस एक आखिरी दुकान' पति-पत्नी और शॉपिंग पर 20 मजेदार जोक्स

18.

पति: इतना शीशा क्यों देख रही हो?

पत्नी: ताकि तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े।

19.

पत्नी: मैं बदल गई हूं?

पति: मेकअप के बाद तो रोज।

20.

पति: आज जल्दी तैयार हो गई।

पत्नी: क्योंकि आज तुमने जल्दी नहीं मचाई।

21.

पति: कितनी क्रीम लगाती हो?

पत्नी: जितने सवाल तुम पूछते हो।

22.

पत्नी: मेरा बैग उठाओ।

पति: इसमें मेकअप ज्यादा है या सामान?

23.

पति: तुमने फिर नया सामान लिया?

पत्नी: ये जरूरत थी, शौक नहीं।

24.

पत्नी: मैं कैसी लग रही हूं?

पति: बिल देखकर बताऊंगा।

25.

पति: इतना समय क्यों?

पत्नी: तस्वीरें भी तो अच्छी आनी चाहिए।

26.

पत्नी: ये मेकअप नहीं, कला है।

पति: और मैं इसका दर्शक हूं।

27.

पति: चलो देर हो रही है।

पत्नी: सुंदर दिखना भी जरूरी है।

28.

पत्नी: मेरी नई क्रीम कैसी है?

पति: कीमत सुनकर मैं डर गया।

ये भी पढ़ें:बिना डबल मीनिंग वाले पति-पत्नी के मजेदार जोक्स, पढ़कर हंसी रोकना होगा मुश्किल

29.

पति: इतना मेकअप क्यों?

पत्नी: ताकि तुम्हारी तारीफ सुन सकूं।

30.

पति: आखिर तैयार हो गई?

पत्नी: हां... अब तुम तैयार हो जाओ इंतजार करने के लिए।

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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