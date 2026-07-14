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Shayari in Hindi: दिल से निकले जय बजरंगबली! पढ़िए भक्ति से भरी 30 शायरियां

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Shayari in Hindi: अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं और अपनी भक्ति को शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये 30 खूबसूरत शायरियां आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव और गहरा कर देंगी।

Shayari in Hindi: दिल से निकले जय बजरंगबली! पढ़िए भक्ति से भरी 30 शायरियां

बजरंगबली को शक्ति, साहस, सेवा और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन की कठिन राहें भी आसान होने लगती हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग हर मंगलवार और शनिवार ही नहीं, बल्कि हर दिन हनुमान जी का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं।

अगर आप भी बजरंगबली के प्रति अपनी श्रद्धा को सुंदर शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं या अपने प्रियजनों के साथ भक्ति से भरी पंक्तियां साझा करना चाहते हैं, तो यहां दी गई 30 शायरियां आपके मन को छू लेंगी।

1.

जहां बजरंगबली का नाम होता है,

वहीं हर डर का अंत होता है।

2.

संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों नe हो,

हनुमान जी का आशीर्वाद साथ हो, तो रास्ता मिल ही जाता है।

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3.

जिसके मन में राम हैं,

उसके साथ हनुमान हैं।

4.

हर सांस में नाम तुम्हारा रहे,

जीवनभर साथ तुम्हारा रहे।

5.

भक्ति का दीप जलाए रखना,

हनुमान जी को दिल में बसाए रखना।

6.

जिस पर कृपा बजरंगी की होती है,

उसकी राह कभी अधूरी नहीं होती।

7.

विश्वास रखो बजरंगबली पर,

हर मुश्किल आसान होगी।

8.

संकट दूर हो जाते हैं,

जब हनुमान जी याद आते हैं।

9.

दिल में श्रद्धा रखो,

बजरंगबली हर कदम पर साथ देंगे।

10.

नाम उनका लेते रहो,

हौसला खुद बढ़ता जाएगा।

11.

जहां भक्ति है,

वहीं शक्ति है।

12.

बजरंगबली का आशीर्वाद,

जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।

13.

राम के दूत का नाम लिया,

हर डर ने रास्ता छोड़ दिया।

14.

भक्ति में जो सुख है,

वह कहीं और नहीं।

15.

बजरंगबली का हाथ सिर पर हो,

तो हर राह आसान लगती है।

16.

मन में विश्वास,

होठों पर जय बजरंगबली।

17.

जहां श्रद्धा होती है,

वहीं चमत्कार दिखाई देते हैं।

ये भी पढ़ें:हौसलों की आग जलती रहे…सफलता और रोजाना प्रेरणा के लिए पढ़ें 20+ मोटिवेशनल शायरी

18.

नाम उनका लेते रहो,

जीवन मुस्कुराता रहेगा।

19.

हर दिन शुभ हो जाता है,

जब शुरुआत हनुमान जी के नाम से होती है।

20.

भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं।

21.

बजरंगबली की कृपा से,

हर मंजिल आसान लगती है।

22.

जिसे हनुमान जी का सहारा मिले,

उसे दुनिया की चिंता नहीं रहती।

23.

हर मुश्किल छोटी लगती है,

जब बजरंगबली साथ होते हैं।

24.

मन में राम,

हृदय में हनुमान।

25.

सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती।

26.

विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है,

और वही बजरंगबली का संदेश है।

27.

जहां जय बजरंगबली की गूंज होती है,

वहां डर टिक नहीं पाता।

28.

भक्ति से जीवन सुंदर बनता है,

और विश्वास से मजबूत।

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29.

हर कदम पर उनका आशीर्वाद मिले,

यही सबसे बड़ी प्रार्थना है।

30.

जय बजरंगबली का नाम,

हर भक्त की सबसे बड़ी पहचान।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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