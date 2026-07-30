Jokes in Hindi: दोस्त बोला- तू मेरे बिना क्या करेगा? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी
Friendship Day Special Jokes in Hindi: दोस्ती का रिश्ता हंसी-मजाक के बिना अधूरा लगता है। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाना चाहते हैं, तो पढ़िए दोस्ती पर 30 नए और सुपर फनी जोक्स।
हर दोस्ती में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है, जो बिना वजह भी हंसा देता है। कभी एक-दूसरे की टांग खींचना, कभी मजाक उड़ाना और कभी ऐसी बातें करना कि पूरी टोली हंसते-हंसते लोटपोट हो जाए। यही छोटी-छोटी नोकझोंक दोस्ती को और खास बना देती है। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है, जिसे देखते ही हंसी आ जाती है, तो ये जोक्स उसके साथ जरूर साझा करें। यहां पढ़िए दोस्ती पर 30 नए, साफ-सुथरे और मजेदार जोक्स, जो आपके दिन की सारी थकान दूर कर देंगे।
1.
दोस्त- यार, मैं बहुत समझदार हो गया हूं।
दूसरा दोस्त- अच्छा! फिर हमारी दोस्ती कैसे बची हुई है?
2.
दोस्त- तू इतना लेट क्यों आया?
दूसरा- समय पर निकल गया था, रास्ते में आलस मिल गया।
3.
दोस्त- मेरी याद आती है?
दूसरा- जब पैसे देने होते हैं, तभी सबसे ज्यादा।
4.
दोस्त- तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
दूसरा- इसका मतलब बाकी सबने मना कर दिया?
5.
दोस्त- मैं डाइट पर हूं।
दूसरा- अच्छा, इसलिए समोसे को सिर्फ चार बार देखा?
6.
दोस्त- मेरी बात हमेशा मान लिया कर।
दूसरा- इसलिए तो जिंदगी इतनी मजेदार है।
7.
दोस्त- मेरे जैसा कोई नहीं।
दूसरा- भगवान का शुक्र है।
8.
दोस्त- मैं बहुत शरीफ हूं।
दूसरा- ये बात तेरे अलावा किसी को पता है?
9.
दोस्त- चल पढ़ाई करते हैं।
दूसरा- मजाक भी हद में किया कर।
10.
दोस्त- मेरी किस्मत खराब है।
दूसरा- फिर भी मैं तेरा दोस्त हूं, इससे बड़ी किस्मत क्या होगी?
11.
दोस्त- तू इतना खाता कैसे है?
दूसरा- मुंह से... और कैसे?
12.
दोस्त- आज मैं चुप हूं।
दूसरा- तबियत ठीक है ना?
13.
दोस्त- मेरा फोन क्यों नहीं उठाया?
दूसरा- फोन उठा लेता, फिर बहाना कैसे बनाता?
14.
दोस्त- मैं बदल गया हूं।
दूसरा- अच्छा, पुराने वाले को वापस भेज दे।
15.
दोस्त- तू मेरा सच्चा दोस्त है।
दूसरा- इसलिए तेरी सारी पोल भी मुझे ही पता है।
16.
दोस्त- आज मेरी तरफ से चाय।
दूसरा- लगता है कोई बड़ा काम निकलवाना है।
17.
दोस्त- मैं बहुत व्यस्त हूं।
दूसरा- अच्छा, फिर ये झूठ बाद में बोलना।
18.
दोस्त- चल घूमने चलते हैं।
दूसरा- जेब देखी है या सिर्फ सपना देखा है?
19.
दोस्त- मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता।
दूसरा- अच्छा, आज का पहला मजाक यही था।
20.
दोस्त- मैं गुस्से में हूं।
दूसरा- पांच मिनट बाद फिर हंसने लगेगा।
21.
दोस्त- मेरी सलाह मान।
दूसरा- पिछली वाली का नुकसान अभी तक भर रहा हूं।
22.
दोस्त- तू इतना हंस क्यों रहा है?
दूसरा- तेरी बातें मुफ्त का मनोरंजन हैं।
23.
दोस्त- मेरी इज्जत किया कर।
दूसरा- पहले ढूंढ़ तो लूं।
24.
दोस्त- आज मैं खर्च करूंगा।
दूसरा- तारीख याद कर लेता हूं।
25.
दोस्त- मैं सबसे अलग हूं।
दूसरा- हां, ऐसी हरकतें और कौन करेगा!
26.
दोस्त- मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है।
दूसरा- बस सही दिशा में नहीं।
27.
दोस्त- आज जल्दी सोऊंगा।
दूसरा- फिर रात भर फोन कौन चलाएगा?
28.
दोस्त- तू मेरे बिना क्या करेगा?
दूसरा- चैन की नींद सोऊंगा।
29.
दोस्त- मैं तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं।
दूसरा- इसलिए हर बार मेरी टांग खींचता है?
30.
दोस्त- हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी।
दूसरा- जब तक तू उधार वापस नहीं मांगता।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें