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कूड़ें में ना फेंके नींबू के छिलके! इन 3 तरीकों से करें यूज, एक बारिश के छोटे मच्छर भगाने के लिए बेस्ट ट्रिक

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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नींबू से उसका रस निचोड़ने के बाद छिलके को कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो आज से ऐसा करना बंद करें और छिलकों को संभालकर रखना शुरू कर दें। यहां हम 3 तरीकों से नींबू के छिलके का इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। जानिए-

नींबू, एक खट्टे फलों की श्रेणी में आता है। इसका इस्तेमाल सब्जी को खट्टा करने के लिए किया जाता है। नींबू से तरह-तरह के ड्रिंक्स भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सलाद और नमकीन बनाने के लिए किया जाता है। गर्मियों के मौसम में तो खासतौर से नींबू का इस्तेमाल होता है। विटामिन सी, साइट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर नींबू इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त कर वेट मैनेज करने में मददगार होता है। नींबू का इस्तेमाल शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के काम आता है। नींबू से उसका रस निचोड़ने के बाद छिलके को कूड़े में फेंक दिया जाता है। अगर आज तक आप ऐसा कर रहे थे तो अब से ना करें। क्योंकि नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। यहां हम तीन तरीकों से नींबू के छिलके को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। जानिए-

नींबू के छिलके का क्या करें

नींबू के छिलकों को पहले इकट्ठा करें और इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। ध्यान रखें कि बहुत तेज धूप में छिलकों को ना रखें बस हल्की धूप में सूखा लें। फिर छिलकों को अच्छी तरह से पीस लें और एक दरदरा पाउडर तैयार करें। इस पाउडर को डिब्बे में स्टोर करके रख लें।

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1) पौधों में करें इस्तेमाल

पौधों को हेल्दी रखने और उनके बेहतर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होते हैं। ये पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनकी मिट्टी में कमी हो सकती है। आप नींबू के छिलकों से बने पाउडर को पौधे में फर्टिलाइजर के तौर पर डाल सकते हैं।

2) बर्तनों को करें साफ

स्टील या फिर तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से धुले बर्तनों में एक अलग चमक आती है। इसके लिए पहले एक स्क्रबर पर नींबू छिलके का पाउडर लें और फिर इससे बर्तन को साफ करें। अंत में साबुन से इसे साफ करें। इस ट्रिक से बर्तन पूरी तरह चमक जाएंगे।

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3) मच्छर भगाने की ट्रिक

बारिश के मौसम में छोटे काले मच्छर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसे में इनसे छुटकारा पाने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। इसके लिए एक दीपक में नींबू पाउडर का छिलका डालें। और फिर इसमें लौंग खुशबू वाला तेल और रोजमेरी की कुछ पत्तियां डालकर जला दें। शाम के समय इसे जलाने से मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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