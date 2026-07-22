कूड़ें में ना फेंके नींबू के छिलके! इन 3 तरीकों से करें यूज, एक बारिश के छोटे मच्छर भगाने के लिए बेस्ट ट्रिक

नींबू से उसका रस निचोड़ने के बाद छिलके को कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो आज से ऐसा करना बंद करें और छिलकों को संभालकर रखना शुरू कर दें। यहां हम 3 तरीकों से नींबू के छिलके का इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। जानिए-

नींबू, एक खट्टे फलों की श्रेणी में आता है। इसका इस्तेमाल सब्जी को खट्टा करने के लिए किया जाता है। नींबू से तरह-तरह के ड्रिंक्स भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सलाद और नमकीन बनाने के लिए किया जाता है। गर्मियों के मौसम में तो खासतौर से नींबू का इस्तेमाल होता है। विटामिन सी, साइट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर नींबू इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त कर वेट मैनेज करने में मददगार होता है। नींबू का इस्तेमाल शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के काम आता है। नींबू से उसका रस निचोड़ने के बाद छिलके को कूड़े में फेंक दिया जाता है। अगर आज तक आप ऐसा कर रहे थे तो अब से ना करें। क्योंकि नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। यहां हम तीन तरीकों से नींबू के छिलके को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। जानिए-

नींबू के छिलके का क्या करें नींबू के छिलकों को पहले इकट्ठा करें और इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। ध्यान रखें कि बहुत तेज धूप में छिलकों को ना रखें बस हल्की धूप में सूखा लें। फिर छिलकों को अच्छी तरह से पीस लें और एक दरदरा पाउडर तैयार करें। इस पाउडर को डिब्बे में स्टोर करके रख लें।

1) पौधों में करें इस्तेमाल पौधों को हेल्दी रखने और उनके बेहतर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होते हैं। ये पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनकी मिट्टी में कमी हो सकती है। आप नींबू के छिलकों से बने पाउडर को पौधे में फर्टिलाइजर के तौर पर डाल सकते हैं।

2) बर्तनों को करें साफ स्टील या फिर तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से धुले बर्तनों में एक अलग चमक आती है। इसके लिए पहले एक स्क्रबर पर नींबू छिलके का पाउडर लें और फिर इससे बर्तन को साफ करें। अंत में साबुन से इसे साफ करें। इस ट्रिक से बर्तन पूरी तरह चमक जाएंगे।