लेदर हो या कपड़े वाला सोफा, मिनटों में साफ हो जाएंगे पेन-मार्कर के जिद्दी निशान! जान लें ये 3 आसान ट्रिक्स
छोटे बच्चे अक्सर दीवारों या फिर सोफा पर कलर या पेन चलाकर ड्राइंग बना देते हैं। उन्हें बार-बार रोको तब भी वह नहीं सुनते लेकिन नया सोफा देखने में गंदा लगता है। अगर आपका सोफा भी कलर और पेन के दागों से भर चुका है, तो कुछ ट्रिक्स से आसानी से साफ कर सकते हैं।
बच्चे छोटे होते हैं, तो अक्सर शरारत में दीवारों और सोफे पर पेन या स्केच कलर से ड्राइंग बना देते हैं। उनकी यह मासूम शैतानी भले ही प्यारी लगे, लेकिन दीवारों और सोफे पर पड़े ये जिद्दी निशान आसानी से नहीं जाते। खासकर सोफा गंदा और पुराना दिखने लगता है, जो मेहमानों के आने पर शर्मिंदगी का कारण भी बन सकता है। सोफा घर की खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है और आजकल लोग अपने घर की सजावट के लिए महंगे और आकर्षक डिजाइन वाले सोफे खरीदते हैं। ऐसे में अगर उस पर पेन या स्केच कलर के निशान पड़ जाएं, तो उसकी पूरा लुक खराब हो जाती है। यदि आपके घर का सोफा भी पेन और स्केच कलर के दागों से भरा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 3 आसान ट्रिक्स की मदद से आप मिनटों में इन जिद्दी निशानों को साफ कर सकते हैं।
किन ट्रिक्स से होगा साफ
सोफा साफ करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अगर पेंसिल के निशान है, तो गीले कपड़े पर हल्का सा साबुन लगाकर रगड़कर छुड़ा सकते हैं। जिद्दी दागों के लिए हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं।
1. रबिंग अल्कोहल (Isopropyl Alcohol)
सबसे पहले रुई या साफ कपड़ा लें और उस पर रबिंग अल्कोहल लगा लें। अब इस कपड़े को निशान वाली जगह पर हल्का लगाकर थपथपाएं और फिर गीले कपड़े से रगड़कर साफ कर लें। इस अल्कोहल से जिद्दी पेन-मार्कर के निशान गायब हो जाएंगे। ध्यान रखें कि ज्यादा अल्कोहल लगाकर सोफे पर न रगड़ें, वरना फैब्रिक का कलर हट सकता है।
2. बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट का पेस्ट
1 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा सफेद टूथपेस्ट मिलाएं। इस मिक्सचर को दाग पर 2-3 मिनट के लिए लगाएं। फिर मुलायम कपड़े या फिर स्पंज की मदद से रगड़ें। जब दाग हल्के होने लगें, तब साफ गीले कपड़े से पोंछ लें। इस तरीके से आप लेदर या कपड़े वाले सोफे से स्केच कलर या पेन के निशान छूट जाएंगे।
3. डिशवॉश लिक्विड और गुनगुना पानी
एक कप गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड की मिलाएं। स्पंज को घोल में डुबोकर दाग वाली जगह साफ करें। फिर साफ पानी में भीगे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका ताजे स्केच पेन और मार्कर के निशानों को हटाने में ज्यादा असरदार है।
टिप्स- किसी भी ट्रिक को पूरे सोफे पर इस्तेमाल करने से पहले किसी छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लें, ताकि कपड़े या लेदर का रंग खराब न हो। यदि सोफा महंगा या नाजुक मटेरियल का है, तो निर्माता के सफाई निर्देश भी देख लें। कई बार इन ट्रिक्स से कपड़े का कलर उड़ जाता है या फिर खुरदुरापन हो जाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।