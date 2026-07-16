बारिश के बाद घर के आसपास दिख रहे हैं मेंढक? इन्हें दूर रखने के लिए डाल दें ये 3 चीजें
बरसात के मौसम में कई जीव-जंतु कीड़ों की तलाश में बाहर निकल आते हैं और फिर ये घर में घुस जाते हैं। इनमें से एक है मेंढक जो अक्सर घरों में घुसकर बैठ जाते हैं। अगर आप भी मेंढक से परेशान हैं, तो सिर्फ 3 चीजों को डालकर छुटकारा पा सकते हैं।
बारिश होने के बाद कई जीव जन्तु बाहर निकल आते हैं और फिर ठंडक की तलाश में घरों में घुसने लगते हैं। बरसात होने के बाद सबसे ज्यादा मेंढक दिखने लगते हैं। घर के आस-पास, पानी की टंकी हो या फिर गार्डन इन जगहों पर ये बैठे रहते हैं। कई बार ये घर के अंदर भी घुस जाते हैं और फिर बाथरूम में बैठे रहते हैं, भले ही ये काटते नहीं हैं लेकिन इन्हें देखकर घिन आती है। अगर आपके घर के आस-पास भी मेंढक दिख रहे हैं, तो बस 3 चीजों को डाल दीजिए ये वहीं से दूर हो जाएंगे। फिर मेंढक ना ही आपके घर में घुसेंगे और ना ही बाहर दिखेंगे। तो चलिए बताते हैं मेंढक को भगाने के लिए क्या डालना चाहिए?
मेंढक घर में क्यों घुसते हैं
नमी की तलाश में मेंढक घर या फिर गार्डन में आ जाते हैं और फिर वहीं बैठे रहते हैं। घर में आ गए हैं, तो बाथरूम या किचन की नमी वाली जगह को अपना घर बना लेते हैं। इसके अलावा लाइट के किनारे घूमने वाले कीड़ों को खाने के लिए ये आ जाते हैं। ऐसे में आप घर के बाहर वाली लाइटों को बंद रखें, जिससे कीड़ों के चक्कर में मेंढक न आए।
इन 3 चीजों से भागते हैं दूर
मेंढक 3 चीजों से कोसों दूर भागते हैं और उनकी महक-स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता। ये चीजें हर किचन में मिल जाएंगी और फिर आप स्प्रे बनाकर छिड़क सकते हैं या ऐसे ही डाल दीजिए।
- नमक और सिरका वाला स्प्रे
सफेद सिरका लीजिए, उसमें नमक घोलकर स्प्रे जैसा तैयार करें। इस स्प्रे को घर के किनारे, दरवाजों के आस-पास, गार्डन में आप छिड़क सकते हैं। ध्यान रखें कि मेंढक पर ये स्प्रे सीधे तौर पर न डालें, वरना वह मर सकते हैं। इसकी तेज गंध मेंढक को बिल्कुल पसंद नहीं होती है।
- कॉफी पाउडर भी करेगा मदद
कॉफी पाउडर में नींबू का रस मिला दीजिए और थोड़ा पानी मिलाते हुए घोल बना दें। अब इस घोल को भी आपको सभी जगह डालना है। नींबू के खट्टे स्वाद और कॉफी की गंध से मेंढक घर के आस-पास नहीं दिखेंगे। ये तरीका काफी असरदार है, मैंने भी ट्राई किया है।
- ब्लीचिंग पाउडर भी है काम का
घर में अगर ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसे पानी में घोलकर छिड़क दीजिए। अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, तो आला लें और उसे पानी में मिलाकर डाल दें। इन दोनों की तेज महक से मेंढक घर के आस-पास नहीं आएंगे और घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगे।
क्या करें
रात के समय घर के बाहर की लाइटों को बंद कर दें और नमी न होने दें। गार्डन में अगर किसी चीज में पानी भरकर रखते हैं, तो उसे खाली करके रखें। नमी, पानी, कीड़ों की तलाश में मेंढक आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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