कपड़े ही नहीं, ये 3 बड़े काम भी निपटा सकता है इलेक्ट्रिक प्रेस, जान लें आसान हैक्स
आयरन का इस्तेमाल हम कपड़ों को प्रेस करने के लिए ही करते हैं लेकिन ये कई कामों को भी आसानी से निपटा सकता है। चलिए आपको बताते हैं प्रेस का इस्तेमाल कर आप क्या-क्या कर सकते हैं।
घर में रखें प्रेस का इस्तेमाल हम कपड़ों को इस्त्री करने के लिए करते हैं। जींस, शर्ट, पैंट, साड़ी कैसा भी कपड़ा हो सबकुछ मिनटों में प्रेस होकर तैयार हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रेस सिर्फ कपड़ों को इस्त्री करने तक सीमित नहीं है। बल्कि इससे कुछ और भी मुश्किल और बड़े काम निपट सकते हैं। अगर आपने आजकल सिर्फ कपड़ों के लिए ही प्रेस का इस्तेमाल किया है, तो अब ये हैक्स भी ट्राई करें।
कपड़े प्रेस करने के लिए क्या करते हैं?
कपड़े प्रेस करने होते हैं, तो हम सामान्य डिग्री पर प्रेस को गर्म करते हैं और फिर कपड़ों को इस्त्री करते हुए सिलवटें हटा देते हैं। अब यही काम आपको बाकि चीजों के लिए भी करना है। आपको प्रेस को नॉर्मल टेंपरेचर पर गर्म करना है और फिर इसका इस्तेमाल करना है।
1- पैकेट को सील कर सकते हैं
प्रेस को हल्का गर्म करें और खुले हुए नमकीन-बिस्किट, चिप्स के पैकेट को प्रेस करते हुए सील करें। खाने के चीजों के पैकेट एक बार खुल जाते हैं, तो फिर उनमें रखी चीजें सील जाती है। इस सीलन से बचाने के लिए आप प्रेस का इस्तेमाल कर उसे बंद कर सकते हैं। इससे वह पैकेट बिल्कुल चिपककर बंद हो जाएगा और फिर दोबारा खोलकर भी बंद कर सकते हैं।
2- मोमबत्ती का वैक्स हटाएं
कपड़े या किसी मेज के कवर पर अगर मोमबत्ती का वैक्स गिर जाए, तो उसे हटाने के लिए भी आप प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमबत्ती का वैक्स जम गया हो, तो उसके ऊपर पेपर टॉवल या ब्राउन पेपर रखें। फिर कम तापमान पर आयरन चलाएं। गर्मी से वैक्स पिघलकर पेपर में सोख लिया जाएगा। किसी प्लास्टिक कवर पर ये ट्राई न करें, वरना वह जल सकता है।
3- फर्नीचर के डेंट को कम करें
लकड़ी के फर्नीचर के दबाव से कार्पेट या मोटे कपड़ों पर बने निशानों को कम करने के लिए उस जगह पर हल्का गीला कपड़ा रखें। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए प्रेस चलाएं। भाप और गर्मी से फाइबर दोबारा ऊपर उठने लगते हैं और निशान काफी हद तक कम हो सकते हैं।
कुछ सावधानियां जरूर बरतें
-आयरन का तापमान हमेशा सामग्री के अनुसार रखें, न कम हो और न ही ज्यादा।
-प्लास्टिक या सिंथेटिक चीजों पर आयरन सीधे न रखें।
-किसी भी हैक को आजमाने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें। क्योंकि आपकी चीजें अलग हो सकती हैं।
-हैक्स को अपनाते समय बच्चों को दूर रखें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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