इन 3 पौधों की वजह से घर में आ सकती हैं छिपकलियां? जानें दूर भगाने के आसान तरीके
पेड़-पौधों के आस-पास छिपकलियों-कॉकरोच को बैठे हुए आपने जरूर देखा होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनके पास छिपकलियां जरूर दिखेंगी। अगर आपके घर में भी ये पौधें हैं, तो हमेशा छिपकलियों का बसेरा बना रहेगा। चलिए बताते हैं ये कौन से पौधे हैं और इन्हें कैसे भगाएं।
गर्मी-बरसात के मौसम में घरों में छिपकलियां दिखने लगती हैं और फिर किचन, बाथरूम, कमरे सभी जगहों पर ये नजर आने लगती हैं। छिपकली वैसे किसी को कोई तकलीफ नहीं देती है लेकिन इससे लोगों को घिन आती है। साथ ही अगर छिपकली खाने की चीज को जूठा कर दें या उसमें गिर जाए, तो वह भी जहर हो सकता है। वैसे तो छिपकली कहीं से भी आ सकती है लेकिन कुछ पौधें ऐसे होते हैं, जिनकी ठंडक में ये बैठी रहती हैं। अगर आपके घर में भी ये पौधे हैं, तो वहां छिपकलियां जरूर होंगी। इन पौधों के आस-पास से छिपकलियों को भगाने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं।
किन पौधों के आस-पास रहती हैं छिपकलियां
- मनी प्लांट
मनी प्लांट का पौधा घना होता है और साथ ही इसके पत्ते बड़े होते हैं। इस पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहती है और पत्तियों के आस-पास ठंडक रहती है। ऐसे में छिपकलियां अक्सर मनी प्लांट के पास बैठती है। ठंडक और नमी की तलाश में छिपकलियां इस पौधे को पसंद करती हैं। अगर मनी प्लांट की बेल ऊपर की ओर गई हुई है, तो वहां ही ये बैठ सकती हैं।
- चमेली का पौधा
चमेली का फूल खुशबूदार होता है और इसका पौधा ठंडक देने वाला। अगर आपके घर में चमेली का पौधा लगा हुआ है, तो वहां छिपकली बैठी हो सकती है। इसकी सुगंध छिपकलियों को काफी पसंद होती है और इसके आस-पास ठंडक बनी रहती है।
- गेंदे का पौधा
गेंदे के फूल का पौधा भी ज्यादातर लोगों के घरों में होता है। ये पौधा घना होता है और इसकी छांव में छिपकली अक्सर बैठी हुई मिल जाएंगी। फूल की महक और पत्तियों की ठंडक से छिपकली अपना बसेरा यहां बना लेती हैं।
दूर भगाने के लिए अपनाएं ये तरीके
अगर आपके घर में पेड़-पौधे हैं और वहां पर छिपकलियां बैठ जाती हैं, तो कुछ तरीके अपनाकर आप उन्हें भगा सकते हैं। इन्हें भगाने के लिए पौधों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस कुछ टिप्स ट्राई करके देख लें।
कपूर की गोली
इन पौधों के आस-पास कपूर की गोली रख दें। कपूर की महक से छिपकली भाग जाएंगी और फिर दोबारा पौधों के पास नहीं बैठेंगी।
प्याज-लहसुन की गंध
कपूर के अलावा आप आधी कटी प्याज या फिर लहसुन की कलियां भी गमलों के पास या फिर मिट्टी के ऊपर रख सकते हैं। प्याज-लहसुन की गंध से छिपकलियां दूर भागती हैं।
तेजपत्ता भगाएगा दूर
तेजपत्ते वाला नुस्खा भी छिपकलियों को भगाने के लिए सबसे असरदार माना जाता है। तेजपत्ते की तेज महक छिपकलियों को घर और पौधों से दूर रखने में मदद करेंगी।
साफ सफाई रखें
पेड़-पौधों के आस-पास सफाई रखें, अगर पत्ते सूखकर झाड़ी जैसे बन गए हों, तो उन्हें हटा दें। ऐसे में छिपकली के साथ अन्य जीव भी वहां बैठ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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