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बच्चे ने बिस्तर पर कर दी सुसु? गद्दे से दाग और बदबू हटाने के लिए अपनाएं ये 3 आसान तरीके

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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छोटे बच्चे अकसर सोते समय बिस्तर पर सुसु कर देते हैं, जो काफी आम बात है। लेकिन पेरेंट्स के लिए गद्दे से सुसु की गंदी महक और दाग हटाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी परेशान हो जाते हैं, तो कुछ टिप्स आप जान लीजिए।

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बच्चे की सुसु से गद्दा हो गया गंदा? दाग और महक हटाने के लिए अपनाएं ये 3 ट्रिक्स

बच्चों का बिस्तर पर सुसु कर देना एक आम बात है, खासकर छोटे बच्चों के साथ यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। इससे माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता गद्दे पर पड़ने वाले जिद्दी दाग और लंबे समय तक रहने वाली बदबू होती है। अगर पेशाब को समय रहते साफ न किया जाए, तो यह गद्दे के अंदर तक समा जाती है, जिससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और कमरे में भी तेज गंध फैल सकती है। ऐसे में सिर्फ ऊपर से कपड़े से पोंछ देना या पानी डालकर साफ करना काफी नहीं होता। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से गद्दे से सुसु के दाग और बदबू दोनों को हटाया जा सकता है। इसके लिए आपको महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए आपको 3 आसान तरीके बताते हैं।

गंध और दाग साफ करने के 3 आसान तरीके-

1. बेकिंग सोडा से हट जाएगी बदबू

बेकिंग सोडा से हट जाएगी बदबू

बेकिंग सोडा बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि सोडा ही लेना है और उसमें डिशवॉश लिक्विड और पानी मिलाकर स्प्रे तैयार करना है।

कैसे करें इस्तेमाल

इस स्प्रे को आप दाग वाली जगह पर छिड़ककर करीब 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर किसी साफ कपड़े को पानी में भिगोकर उस जगह को पोछ दें। इसके बाद हेयर ड्रायर की मदद से गद्दे को सुखा लें।

2. सफेद सिरका वाला घोल

सफेद सिरका वाला घोल

सफेद सिरका एंटी-बैक्टीरियल एजेंट वाला होता है, जिसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आप सफेद सिरके की मदद से भी गद्दे की बदबू और दाग को हटा सकते हैं।

स्प्रे कैसे बनाएं

सफेद सिरका और पानी को मिलाकर घोल तैयार करें। इसे स्प्रे बोतल में भर लीजिए। अब आपको स्प्रे करते हुए दाग वाली जगह पर छिड़कना है। फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जब गद्दा सूख जाए तब आप कोई खुशबू वाला पाउडर छिड़क दें या फिर परफ्यूम। सिरके की महक नहीं आएगी और ना ही सुसु की।

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3. डिटर्जेंट या डिशवॉश लिक्विड वाला तरीका

आपको एक डिब्बे में डिशवॉश लिक्विड या फिर सर्फ पाउडर लेना है। सर्फ से आपको पूरा गद्दा नहीं धोना लेकिन दाग वाली जगह पर लगाना है। इससे बदबू भी दूर होगी और दाग भी।

कैसे करना है स्प्रे

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डिशवॉश या सर्फ को आप पानी के साथ घोल लीजिए और इसमें नींबू का रस मिलाकर गद्दे पर स्प्रे करें। करीब 2 घंटे बाद कपड़े में पानी लगाकर पोछ दें और फिर हेयर ड्रायर या पंखे की हवा से सुखा लें।

साधारण तरीका भी है असरदार

अगर आप घरेलू नुस्खे नहीं अपनाना चाहते हैं, तो एक सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको गद्दे को धूप में फैलाना होगा और 4-5 घंटे के लिए वही छोड़ना पड़ेगा। धूप की गर्मी से गद्दा सूख जाएगा, बदबू नहीं आएगी और दाग भी हल्का हो जाएगा। इससे बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। बच्चा अगर छोटा है, तो चादर के नीचे वॉटरप्रूफ मैट बिछा सकते हैं, इससे गद्दे पर निशान या गीलापन नहीं होगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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