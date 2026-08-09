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Jokes of the Day: टीचर- हिंदी में फिर फेल हो गए! छात्र का जवाब सुन छूट जाएगी हंसी, पढ़ें 25 चुटकुले

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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हफ्तेभर की भागदौड़ और टेंशन के बाद संडे को हर कोई आराम करना पसंद करता है। अगर आप लाइट मूड में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ चुटकुले पढ़ें। इन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी। 

Hindi jokes 2026
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मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। वैसे तो हंसने के लिए लोग रील्स भी देख लेते हैं और दोस्तों से गपशप भी कर लेते हैं लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं और रील्स नहीं देखना चाहते हैं, तो कुछ धमाकेदार चुटकुले हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें पढ़ते ही आप पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाएंगे और फिर अपने दोस्तों को भी भेजेंगे।

1. टीचर- तुम हिंदी में फिर से फेल हो गए हो।

छात्र- असंभोग

टीचर- बेटा तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारा हिंदी मास्टर था।

2. टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद कब आती है?

स्टूडेंट: जब सर कहते हैं, "आज मैं आपको एक बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ाऊंगा।"

3. सास: बहू, आज खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना?

बहू: मम्मी जी, आज मैंने आपकी रेसिपी फॉलो की थी।

सास: अच्छा! कौन सी?

बहू: जो आप रोज कहती हैं- मेरे जमाने में तो।

4. पत्नी: अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं भी मर जाऊंगा।

पत्नी: सच में?

पति: हां, रोज-रोज तुम्हारी याद दिलाने वाली बातें सुनकर तो पहले ही मर जाऊंगा!

5. टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?

स्टूडेंट: सर, कल बिजली चली गई थी।

टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते।

स्टूडेंट: सर, माचिस ढूंढने के लिए भी तो बिजली चाहिए थी!

6. सास: बहू, तुम सुबह इतनी देर से क्यों उठीं?

बहू: मम्मी जी, सपना देख रही थी कि मैं बहुत अमीर हो गई हूं।

सास: फिर?

बहू: नींद खुली तो देखा, घर में वही काम मेरा इंतजार कर रहा था!

7. पति: आज खाने में क्या बना है?

पत्नी: जो तुम्हें पसंद है।

पति: सच में?

पत्नी: हां, शिकायत!

8. टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और मैंने 2 मांग लिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?

स्टूडेंट: 10।

टीचर: कैसे?

स्टूडेंट: क्योंकि मैं आपको आम दूंगा ही नहीं!

9. बहू: मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए चाय बनाई है।

सास: लेकिन मुझे तो चाय पसंद नहीं।

बहू: पता है मम्मी जी, इसलिए तो बनाई है... घर में सबकी पसंद का ध्यान रखते-रखते आपकी पसंद भी बदलनी पड़ेगी!

10. पत्नी: तुम मुझे कभी शॉपिंग पर क्यों नहीं ले जाते?

पति: क्योंकि तुम वहां जाकर कहती हो, "बस देख रही हूं।"

पत्नी: तो?

पति: और फिर मेरा बैंक अकाउंट भी तुम्हारे साथ "देखने" लगता है!

11. टीचर: बताओ, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है?

स्टूडेंट: मोबाइल।

टीचर: वो कैसे?

स्टूडेंट: दिनभर हमारे हाथ में रहकर भी कभी आराम नहीं करता!

12. सास: बहू, मेरे बेटे को तुमने अपने काबू में कैसे कर लिया?

बहू: मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया।

सास: फिर?

बहू: बस आपकी बताई हुई एक बात मान ली—"बेटे को प्यार से समझाना।"

13. पति: तुम हर बात पर मुझसे बहस क्यों करती हो?

पत्नी: क्योंकि तुम हर बात पर गलत होते हो।

पति: मैं हमेशा गलत होता हूं?

पत्नी: देखो, अभी भी बहस कर रहे हो!

14. टीचर: परीक्षा में नकल क्यों कर रहे हो?

स्टूडेंट: सर, मैं नकल नहीं कर रहा।

टीचर: फिर क्या कर रहे हो?

स्टूडेंट: आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता जांच रहा हूं!

15. सास: बहू, तुम मायके से क्या लाई हो?

बहू: संस्कार।

सास: और कुछ?

बहू: जी, आपकी बातें सुनने का धैर्य भी।

16. पत्नी: तुम्हें मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?

पति: जब तुम चुप रहती हो।

पत्नी: अच्छा!

पति: हां, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी किस्मत भी कभी-कभी अच्छी होती है!

17. टीचर: तुम स्कूल देर से क्यों आए?

स्टूडेंट: सर, रास्ते में बोर्ड लगा था—"आगे स्कूल है, धीरे चलें।"

टीचर: तो?

स्टूडेंट: मैं धीरे-धीरे आया सर!

18. सास: बहू, मेरा बेटा तुम्हारी हर बात क्यों मानता है?

बहू: मम्मी जी, मैं उसकी बात भी तो मानती हूं।

सास: वो क्या?

बहू: वो कहता है "जो तुम्हें ठीक लगे करो"—मैं वही करती हूं!

19. पति: आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा।

पत्नी: क्या?

पति: आज मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा।

पत्नी: वाह!

पति: लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ चलूंगा, खरीदारी नहीं करूंगा।

पत्नी: सरप्राइज तो सच में बड़ा है!

20. टीचर: बताओ, शादी के बाद लड़कों की जिंदगी कैसी होती है?

स्टूडेंट: सर, पहले वे कहते हैं "मेरी जिंदगी है।"

टीचर: फिर?

स्टूडेंट: फिर कहते हैं, "ठीक है बाबा, आपकी जिंदगी है!"

21. ये दोस्त हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं।

तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं।

खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं।

इतना काफी है या दो-चार झूठ और बोल दूं।

22. टीचर: बताओ पति और पत्नी में बड़ा कौन होता है ?

मोनी: मैडम ,पत्नी बड़ी होती है

टीचर: अच्छा , बताओ कैसे ?

मोनी: मैडम ,पति में ” इ ” की मात्रा आती है एवं पत्नी में बड़ी “ई ” की मात्रा आती है !

मैडम ने मोनी को क्लास मॉनीटर बना दिया है।

23. टीचर: तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो ?

टीटू: क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजह से की जाती है।

पहला कारण है डर और दूसरा कारण शौक

बिना वजह के शौक हम पालते नहीं और

डरते तो हम किसी के बाप से नहीं।

24. टीचर: घर की परभाषा बताओ ।

टीटू: जो घर हौसले से बनाये जाते हैं उसे “हाऊस” कहते हैं

जिन घरों में होम-हवन होते हैं उन्हें “होम” कहते हैं

जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें “हवेली”कहते हैं

जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें “मकान” कहते हैं

जिन घरों के लोन के इंस्टॉलमेंट भरते-भरते आदमी लेट जाता है उन्हें “फ्लैट” कहते हैं

और जिन घरों में यह भी न पता हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें “बंगला” कहते हैं।

25. टीचर: जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए

टीटू: खड़ा हो गया

टीचर: तुम बेवकूफ हो ?

टीटू: नहीं मैडम आप अकेली खड़ी थीं मुझे अच्छा नहीं लगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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