Jokes: 'पापा- बेटा, रिजल्ट कैसा आया...' पढ़ें मजेदार 20 जोक्स, हंसते-हसंते हो जाएंगे लोटपोट
हंसी-ठहाका और जोक्स केवल मनोरंजन भर नहीं है, इसका दूसरा फायदा आपकी सेहत को भी मिलता है। दोस्तों के साथ बिना बात के ठहाके लगाने को हो तो पढ़ लें ये मजेदार जोक्स, दिल की सेहत भी दुरुस्त रहेगी।
जोक्स, चुटकले केवल मनोरंजन और गपशप के लिए ही नहीं होते, इसका फायदा आपकीसेहत को भी मिलता है। स्ट्रेस कम होता है, दिल पर लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलती है और हंसने से आपके चेहरे पर भी ग्लो आता है। तो अगली बार जब कोई दोस्त फनी जोक्स को शेयर करे तो फालतू टाइम पास समझकर इग्नोर ना करें बल्कि पढ़ें और अपने दिल को खुलकर हंस लेने दें। साथ ही यहां पर पढ़ें ऐसे ही जबरदस्त फनी 20 जोक्स इन हिंदी।
Jokes in hindi
1- पत्नी: सुनो जी, मैं कैसी लग रही हूं?
पति: बहुत अच्छी!
पत्नी: सच में?
पति: हां, वरना मैं सोने का नाटक कर रहा होता!
2- दोस्त: भाई, तू इतना खुश क्यों है?
मैं: आज पत्नी ने कहा, “तुम बहुत समझदार हो।”
दोस्त: फिर?
मैं: फिर उसने अपना सारा काम मेरे सिर डाल दिया!
3- टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद कहां आती है?
छात्र: स्कूल में।
टीचर: क्यों?
छात्र: क्योंकि यहां सपने भी पढ़ाई के होते हैं!
4- मम्मी: बेटा, मोबाइल छोड़कर पढ़ाई कर लो।
बेटा: मम्मी, मोबाइल में भी तो ज्ञान है।
मम्मी: अच्छा?
बेटा: हां, इसलिए तो मैं रोज़ 6 घंटे ज्ञान लेता हूं।
5- दोस्त: तेरी शादी को कितने साल हो गए?
मैं: पांच साल।
दोस्त: खुश है?
मैं: हां, क्योंकि अब दुखी होने की आदत पड़ गई है।
6- पत्नी: मैं मायके जा रही हूं।
पति: ठीक है।
पत्नी: तुम्हें खुशी हो रही है?
पति: नहीं, मैं तो बस अपने चेहरे पर खुशी ढूंढ रहा हूं।
7- डॉक्टर: आपको आराम की जरूरत है।
मरीज: लेकिन डॉक्टर साहब, घर पर आराम कैसे करूँ?
डॉक्टर: क्यों?
मरीज: मेरी पत्नी भी घर पर ही रहती है!
8- दोस्त: भाई, तू जिम क्यों नहीं जाता?
मैं: जाता हूं।
दोस्त: कब?
मैं: जब जिम के सामने से निकलता हूं।
9- पापा: बेटा, रिजल्ट कैसा आया?
बेटा: पापा, बहुत अच्छा!
पापा: कितने नंबर आए?
बेटा: इतने कम कि टीचर भी मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं!
10- पत्नी: तुम्हें मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?
पति: तुम्हारी चुप्पी।
पत्नी: और मेरी आवाज़?
पति: वो भी अच्छी है… पड़ोसियों के लिए!
11- दोस्त: भाई, प्यार में क्या मिलता है?
मैं: नींद कम और सोच ज्यादा।
दोस्त: शादी के बाद?
मैं: सोच भी कम और नींद भी कम।
12- टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?
छात्र: सर, बिजली चली गई थी।
टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते।
छात्र: सर, माचिस ढूंढने के लिए मोबाइल की फ्लैशलाइट चाहिए थी!
13- मम्मी: बेटा, सब्जी कैसी बनी है?
बेटा: बहुत स्वादिष्ट!
मम्मी: सच?
बेटा: हां, क्योंकि मैंने अभी तक खाई ही नहीं है।
14- दोस्त: भाई, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
मैं: आलस।
दोस्त: कुछ करने की कोशिश कर।
मैं: कोशिश करने में भी आलस आता है।
15- पत्नी: अगर मैं कहीं चली जाऊं तो तुम क्या करोगे?
पति: तुम्हें बहुत याद करूंगा।
पत्नी: सच?
पति: हां, रोज याद करूंगा कि तुम वापस मत आना।
16- बेटा: पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं?
पापा: पहले इंसान बन।
बेटा: वो तो मुश्किल लग रहा है।
पापा: फिर जो आसान लगे, वही बन जाना!
17- दोस्त: तेरे फोन की बैटरी कितनी है?
मैं: 2%।
दोस्त: चार्ज कर ले।
मैं: नहीं भाई, अब जिंदगी के फैसले भी इतने ही प्रतिशत बैटरी पर होते हैं।
18- पत्नी: आज खाना मैंने नहीं बनाया।
पति: क्यों?
पत्नी: मेरा मूड नहीं था।
पति: कोई बात नहीं, आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं।
पत्नी: पैसे कहां से आएंगे?
पति: अब मूड मेरा भी नहीं है!
19- टीचर: बताओ, मेहनत का फल मीठा होता है?
छात्र: जी सर।
टीचर: उदाहरण दो।
छात्र: छुट्टी के बाद मिलने वाली नींद।
20- दोस्त: भाई, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है?
मैं: Wi-Fi जैसी।
दोस्त: मतलब?
मैं: कभी कनेक्शन आता है, कभी चला जाता है…
और पासवर्ड हमेशा कोई और जानता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना