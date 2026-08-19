Jokes of the day: 'तू शराब छोड़ क्यों नहीं देता..' शराबी का जवाब सुन नहीं रुकेगी हंसी, पढ़ें 20 फनी जोक्स

फनी जोक्स पढ़ें और दोस्तों को भी सेंड करें। शराबी और शराब के मजेदार 20 जबरदस्त चुटकुलें, जिन्हें पढ़कर हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मजेदार जोक्स अपने दोस्तों के साथ भी करें शेयर, यहां पढ़ें फनी जोक्स…

Hindi jokes 2026

दोस्तों के साथ फनी जोक्स शेयर करते रहते हैं तो यहां पढ़ें 20 धमाकेदार ऐसे शराबियों के चुटकुले, जिन्हें पढ़कर हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ें और दोस्तों को भी सेंड करें। फनी जोक्स हंसने का अच्छा बहाना होते हैं और आपके माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। यहां पढ़ें 20 फनी शराबी जोक्स…

20 फनी जोक्स इन हिंदी 1- शराबी: डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है।

डॉक्टर: कब से?

शराबी: कब से क्या?

2- पत्नी: तुम रोज शराब क्यों पीते हो?

शराबी: ताकि तुम्हारी बातें भूल सकू।

पत्नी: फिर याद कैसे रहती हैं?

शराबी: अगली सुबह तुम फिर याद दिला देती हो।

3- शराबी- भाई, मैं बहुत परेशान हूं।

दोस्त- क्यों?

शराबी- कल रात घर का रास्ता भूल गया।

दोस्त- फिर घर कैसे पहुंचे?

शराबी: सुबह घरवालों ने पहचानकर अंदर बुला लिया।

4- शराबी होटल में गया—

वेटर- सर, क्या लेंगे?

शराबी- पहले एक गिलास पानी।

वेटर- और खाने में?

शराबी- पानी के साथ एक ग्लास शराब भी रख देना, संतुलन बना रहेगा

5- पत्नी- आज फिर देर से आए हो!

शराबी- रास्ते में बोर्ड लगा था—“धीरे चलें, आगे स्कूल है।”

पत्नी- तो?

शराबी- मैं बच्चों की सुरक्षा के लिए धीरे-धीरे आया

6- शराबी पुलिस से- साहब, मैंने कुछ नहीं किया।

पुलिस- फिर सड़क पर क्यों लेटे हो?

शराबी- देश की सड़क की गुणवत्ता जांच रहा हूं।

7- दोस्त- तू शराब छोड़ क्यों नहीं देता?

शराबी- छोड़ना चाहता हूं।

दोस्त- तो छोड़ दे!

शराबी- बोतल हाथ में आती है तो दोस्ती याद आ जाती है।

8- पत्नी- तुम्हें मेरी कोई बात याद रहती है?

शराबी- बिल्कुल!

पत्नी- क्या?

शराबी- तुम्हारी वो बातें, जिन्हें याद करके मैं आज भी डर जाता हूं।

9- शराबी दुकान पर पहुंचा।

दुकानदार- क्या चाहिए?

शराबी- कुछ ऐसा दो जिससे जिंदगी आसान लगे।

दुकानदार- चाय ले जाइए।

शराबी- भाई, इतना भी गरीब मत समझो।

10- शराबी- डॉक्टर ने मुझे शराब छोड़ने को कहा है।

दोस्त- फिर?

शराबी- मैंने डॉक्टर ही बदल दिया।

दोस्त- क्यों?

शराबी- नया डॉक्टर मेरी बात समझता है!

12- शराबी रात में घर पहुंचा।

पत्नी- इतनी देर क्यों हुई?

शराबी- घड़ी बंद थी।

पत्नी- मोबाइल तो चल रहा था!

शराबी- मोबाइल में भी समय देखकर डर लग रहा था।

13- दोस्त- आज कितने पैग लगाए?

शराबी- गिनना शुरू किया था।

दोस्त- फिर?

शराबी- गिनती देखकर ही चक्कर आने लगे!

14- शराबी आईने के सामने खड़ा था।

दोस्त- क्या देख रहे हो?

शराबी- सोच रहा हूं ये आदमी मुझे इतना घूर क्यों रहा है!

दोस्त- भाई, वो तुम ही हो!

शराबी- अच्छा! इसलिए इतना जाना-पहचाना लग रहा था।

15- पत्नी- शराब पीकर घर मत आया करो।

शराबी- ठीक है।

पत्नी- सच?

शराबी- हां, अब से घर आने से पहले ही पी लिया करूंगा!

16- शराबी टैक्सी में बैठा।

ड्राइवर- कहां जाना है?

शराबी- जहां रास्ता खत्म हो जाए।

ड्राइवर- ऐसी कोई जगह नहीं है।

शराबी- फिर घर ही चलो, वहां रोज रास्ता खत्म हो जाता है।

17- दोस्त- तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?

शराबी- मैंने शराब की बोतल को कभी गिरने नहीं दिया।

दोस्त- कैसे?

शराबी- क्योंकि मैं खुद पहले गिर जाता हूं।

18- शराबी बोला- आज मैं बिल्कुल नहीं पिऊंगा।

दोस्त- वाह!

शराबी- बस कल से शुरू करूंगा।

दोस्त- आज क्यों नहीं?

शराबी- आज का दिन तो बर्बाद नहीं करना!

19- पत्नी- तुम्हें घर में सबसे ज्यादा किससे डर लगता है?

शराबी- तुम्हारी चुप्पी से।

पत्नी- क्यों?

शराबी- क्योंकि उसके बाद आमतौर पर भाषण शुरू होता है!

20-शराबी- मेरी याददाश्त बहुत तेज है।

दोस्त- कल रात क्या हुआ था?

शराबी- बस यही तो याद नहीं आ रहा!

दोस्त- फिर तेज कैसे?

शराबी- जो याद रखना जरूरी नहीं, उसे भूलना भी एक कला है!

21- शराबी दोस्त से- यार, मैंने आज शराब नहीं पी।

दोस्त- सच में?

शराबी- हां।

दोस्त- कमाल है!