Jokes of the Day: जब सास ने दामाद से पूछा उदासी का कारण तो मिला धमाकेदार जवाब, पढ़िए सास-जमाई से जुड़े चुटकुले

Apr 16, 2026 07:13 am IST

खुलकर हंसना लाफ्टर थेरेपी की तरह होता है। जब आप हंसते हैं या खुश होते हैं तो शरीर से हैपी हॉर्मोन रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बूस्त करते हैं। आपके हंसी के डोज के लिए हम लेकर आए हैं सास-जमाई से जुड़े चुटकुले, पढ़िए-

समय के साथ सास-दामाद के रिश्ते में पॉजिटिव और व्यावहारिक बदलाव आए हैं। पहले दामाद को केवल एक खास मेहमान माना जाता था, जिनके आने पर घर में अफरा-तफरी मच जाती थी, लेकिन आज दामाद परिवार का एक एक्टिव सदस्य बन गया है। ऐसे में दामाद का अपनी सास के साथ रिश्ता काफी अलग होता है। इस रिश्ते में मां बेटे जैसी मीठी नोकझोंक देखने को मिलती है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं सास-दामाद के मजेदार चुटकुले जिन्हें पढ़कर आपको यकीनन हंसी आएगी।

1)दामाद: मां जी, आपकी बेटी तो घर की लक्ष्मी है।

सास: हां बेटा, पर वो लक्ष्मी सिर्फ 'खर्चा' करने के लिए आती है!

2) सास: दामाद जी, आज घर जल्दी आ जाना।

दामाद: क्यों माँ जी, आज कौन सा नया युद्ध शुरू होने वाला है?

3) दामाद: मां जी, शादी के समय तो आपने कहा था कि आपकी बेटी 'गाय' है।

सास: बेटा, गाय तो है, पर 'सिंह' वाली!

4) सास: दामाद जी, आप इतने उदास क्यों हैं?

दामाद: मां जी, जब से आपकी बेटी से शादी की है, खुश रहने की आदत छूट गई है।

5) दामाद: मां जी, मुझे विदेश जाना है, आपकी बेटी को यहीं छोड़ जाऊं?

सास: नहीं बेटा, पाप अपने साथ ही लेकर जाओ!

6) सास: दामाद जी, मिठाई खाइए।

दामाद: नहीं मां जी, शुगर है।

सास: अरे, मेरी बेटी के साथ रहकर अब तक 'शुगर' ही हुआ? मुझे लगा 'बीपी' हाई हो गया होगा!

7) दामाद: मां जी, आपकी बेटी को डॉक्टर ने 'आराम' करने को कहा है।

सास: तो तुम खुश क्यों हो?

दामाद: क्योंकि उसने कहा है कि मुझे भी 'शांति' मिलेगी!

8) सास: बेटा, मुझे आशीर्वाद दो।

दामाद: मां जी, भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप मेरी बीवी को संभाल सकें!

9) दामाद: मां जी, आपकी बेटी का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है।

सास: बेटा, वो रंग नहीं, मेरा 'दहेज' फीका पड़ गया है!

10) सास: मेरी बेटी तो चांद जैसी है।

दामाद: हां मां जी, इसीलिए तो उसमें दाग (गुस्सा) भी बहुत है!

11) दामाद: मां जी, क्या मैं आपकी बेटी को वापस दे सकता हूं?

सास: बेटा, सेल में खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता!

12) दामाद: मां जी, आपकी बेटी मुझ पर शक करती है।

सास: बेटा, वो शक नहीं करती, वो बस चेक करती है कि तुम कहीं 'इंसान' तो नहीं बन गए!

13) सास: दामाद जी, मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाए हो?

दामाद: जी मां जी, ये लीजिए 'साइलेंसर'।

14) सास: ये क्या है?

दामाद: इसे पहन लीजिए, ताकि आपकी आवाज़ कम आए!

15) दामाद: मां जी, आपकी बेटी बहुत बोलती है।

सास: बेटा, रेडियो खरीदा है तो आवाज तो आएगी ही न!

16) सास: अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे?

दामाद: जी, मैं छिपकली बनना चाहूँगा।

सास: वो क्यों?

दामाद: क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ छिपकली से ही डरती है!

17) दामाद: मां जी, आपकी बेटी में तो बचपन से ही बहुत कमियां थीं।

सास: हां बेटा, इसीलिए तो हमें उसके लिए तुम्हारे जैसा 'परफेक्ट' दामाद मिला!

18) सास: मैंने अपनी बेटी को हीरा दिया है, हीरा!

दामाद: तभी मैं सोचूं कि आजकल मेरा पेट पत्थर जैसा भारी क्यों लग रहा है।

19) दामाद (गुस्से में): आपकी बेटी मुझे बिल्कुल चैन से जीने नहीं देती!

सास: बेटा, सहन कर लो... आखिर खून तो मेरा ही है न।

20) दामाद 14 दिनों से ससुराल में था

सास: दामाद जी, कब वापस जा रहे हो?

दामाद: क्यों?

सास: बहुत दिन हो गए

दामाद: आपकी बेटी तो दस-दस महीने मेरे यहां रहती है,

मैंने तो जाने को नहीं बोला

सास: दामाद जी, वो तो आपके यहां ब्याही गई है न