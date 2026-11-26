हंसी के पिटारे में आज हैं 20 जबरदस्त मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर हंसी रोकना हो जाएगा मुश्किल। तो अपने बोरिंग से दिन को टेंशन फ्री बनाना है तो इन जोक्स को पढ़ें और दोस्तों को भी शेयर कर पढ़ाएं।

Hindi jokes 2026

हंसी के पिटारे में आज लाए हैं 20 जबरदस्त फनी चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। खुद पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ाएं, फटाफट से शेयर कर दें ये फनी जोक्स। पति-पत्नी, स्टूडेंट-टीचर से लेकर डॉक्टर मरीज वाले ये जोक्स बोरिंग दिन को खास बना देंगे।

फनी जोक्स इन हिंदी 1- पत्नी: आज खाने में क्या बनाऊं?

पति: कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाते ही मन खुश हो जाए।

पत्नी: ठीक है, आज पड़ोस में खाना खा लेना

2- पत्नी: आज खाने में क्या बनाऊं?

पति: कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाते ही मन खुश हो जाए।

पत्नी: ठीक है, आज पड़ोस में खाना खा लेना।

3- दोस्त 1: भाई, तू इतना कंजूस क्यों है?

दोस्त 2: मैं पैसे की बहुत इज्जत करता हूँ।

दोस्त 1: कैसे?

दोस्त 2: इसलिए किसी को खर्च करने के लिए देता ही नहीं

4- टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा धैर्य किसमें होता है?

छात्र: मोबाइल में!

टीचर: वो कैसे?

छात्र: हम दिनभर उसे गिराते हैं, पटकते हैं, फिर भी सुबह चार्ज होने के बाद वापस काम पर लग जाता है!

5- पिता: बेटा, दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो?

बेटा: पापा, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है।

पिता: वो कैसे?

बेटा: पहले लोग रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, अब उनकी स्टोरी देखकर ही हालचाल पूछ लेते हैं!

6- पापा: बेटा, आजकल बच्चे किताबें क्यों नहीं पढ़ते?

बेटा: पापा, सब कुछ इंटरनेट पर मिल जाता है।

पापा: तो फिर परीक्षा में फेल क्यों होते हो?

बेटा: क्योंकि इंटरनेट पर सवालों के जवाब हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं

7- बेटा: पापा, घर में असली बॉस कौन है?

पापा: बेटा, मैं हूँ!

माँ: अच्छा जी?

पापा: मतलब, मैं हूँ ना... घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार कर्मचारी!

8- पड़ोसी: भाई साहब, आपके घर में इतनी शांति कैसे रहती है?

आदमी: मैंने घर में एक नियम बनाया है।

पड़ोसी: कैसा नियम?

आदमी: जो सबसे ज्यादा बोलेगा, वही बर्तन धोएगा!

9- पत्नी: सुनिए, अगर मैं कहीं खो जाऊँ तो आप क्या करेंगे?

पति: अखबार में इश्तहार दूँगा।

पत्नी: क्या लिखेंगे?

पति: जिसे मिले, अपने पास ही रखे!

10- दोस्त: भाई, तू इतना आलसी क्यों है?

दूसरा: मैं आलसी नहीं हूं, बस ऊर्जा बचाता हूँ।

दोस्त: किस काम के लिए?

दूसरा: अभी तय नहीं किया, पहले ऊर्जा तो बचा लूं।

11- बीमार पप्पू को देखने उसकी टीचर उसके घर आईं। टीचर ने देखा कि मोनू बिस्तर पर सिर के बल खड़ा हुआ है ।

टीचर: मैंने सुना था कि तुम बीमार हो पर तुम तो शीर्षासन कर रहे हो!

पप्पू: मैम बीमार ही हूं। अभी सिरदर्द की गोली खाई है, कहीं गलती से पेट में न चली जाए, इसलिए सिर के बल खड़ा हूं!

12- छात्र पेपर दे रहा था, पेपर में पूछा गया कि —

अनुवाद करें अंग्रेजी में –“संतोष आम खाता है !”

छात्र: एक छात्र ने अनुवाद किया ,

जिसे पढ़कर आपकी ही नहीं

अंग्रेजी की भी आत्मा काँप गई

satisfaction is a general account!

13- टीचर: बताओ तुम्हार होमवर्क कहां है…

पप्पू: मैडम फेसबुक पर चेक करिए,

मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए हैं और आपको टैग भी कर दिया है।

14- टीचर: संजू, बताओ “इतिहास” किसे कहते हैं?

संजू: सर, जब पुराने जमाने के लोग कांड करके मर जाते थे

और हमें अब उन्हें याद करना पड़ता है, उसी को इतिहास कहते हैं।

टीचर: चुप कर! गधे कहीं के।

15- टीटू: सर, लोग हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों बोलते हैं। मैथ्स में क्यों नहीं?

टीचर: ज्यादा 3 -5 मत करो , 9 -2 -11 हो जाओ ,

नहीं तो 5 -7 खींच कर दूंगा तो 6 के 36 नजर आएंगे

और 32 के 32 बाहर निकल आएंगे।

टीटू: बस सर…समझ गया, हिंदी इंग्लिश ही ठीक है ,मैथ्स की भाषा तो बड़ी खौफनाक है।

16- टीचर: बताओ पति और पत्नी में बड़ा कौन होता है ?

मोनी: मैडम ,पत्नी बड़ी होती है

टीचर: अच्छा , बताओ कैसे ?

मोनी: मैडम ,पति में ” इ ” की मात्रा आती है एवं पत्नी में बड़ी “ई ” की मात्रा आती है !

(मैडम ने मोनी को क्लास मॉनीटर बना दिया है )

17- शिक्षक: छात्रों 15 फलों के नाम बताओ…

छात्र: आम !

शिक्षक: शाबाश, बहुत अच्छे…

छात्र: अमरुद

शिक्षक: गुड…

छात्र: सेब

शिक्षक: वैरी गुड, तीन हो गए — बांकी 12 और बताओ ?

छात्र: 1 दर्जन केले !!

18- चिंटू: दुनिया में दो तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं।

पिंटू: कौन-कौन से?

चिंटू: एक ईमेल और दूसरा फीमेल, एक मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती हैं।

चिंटू की ये बात उसकी पत्नी सुन रही थी।

फिर क्या चार दिन तक चिंटू एक ही पैर से चल रहा है।

19- टीचर: 10 नंबर के एक प्रश्न का जवाब दो छात्र : सर प्रश्न पूछो..

टीचर: बताओ सबसे ज्यादा नकल कहां होती है?

छात्र: सर, व्हाट्सएप पर

टीचर: शाबाश, लो 10 में 10 नंबर

20- शिक्षक: बच्चो ये बताओ कि भगवान् राम

वनवास के लिए कितने बजे निकले थे ?

छात्र: सर 9:15 बजे

शिक्षक: ऐसा कैसे कह सकते हो ?

छात्र: सर “वनवास ” को उल्टा कर

के पढ़िए – सवा नव