Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hindi Jokes: 'चलो सिर्फ देखने चलते हैं...' पति-पत्नी की शॉपिंग पर 20 वायरल जोक्स

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Husband-Wife Jokes in Hindi: अगर आपको हल्के-फुल्के मजाक पसंद हैं, तो पति-पत्नी और शॉपिंग पर बने ये मजेदार जोक्स आपका दिन बना देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी भी आएगी और शायद अपने घर की कहानी भी याद आ जाएगी।

Hindi Jokes: 'चलो सिर्फ देखने चलते हैं...' पति-पत्नी की शॉपिंग पर 20 वायरल जोक्स

Pati-Patni par Mazedaar Chutkule: शॉपिंग का नाम सुनते ही हर घर में अलग-अलग तरह के नजारे देखने को मिल जाते हैं। कोई जल्दी घर लौटना चाहता है, तो कोई एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान देखने की जिद करता है। कभी बजट की बात होती है, तो कभी 'बस आखिरी दुकान' का वादा। यही छोटी-छोटी बातें पति-पत्नी की जिंदगी को मजेदार बनाती हैं।

सोशल मीडिया पर भी ऐसे जोक्स खूब पसंद किए जाते हैं, क्योंकि लोग इनमें अपनी ही कहानी ढूंढ़ लेते हैं। अगर आपका भी कभी शॉपिंग को लेकर हल्का-फुल्का नोकझोंक वाला अनुभव रहा है, तो ये जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे।

1.

पति: बस एक दुकान चलेंगे ना?

पत्नी: हां, लेकिन उस एक दुकान में चार मंजिल हैं।

2.

पति: ये तो पिछले हफ्ते भी देखा था।

पत्नी: हां, लेकिन आज छूट लगी है।

ये भी पढ़ें:हंसने का बहाना ढूंढ रहे हैं? चिंटू-मिंटू के ये 15 चुटकुले काफी हैं

3.

पति: कुछ खरीदना भी है या सिर्फ देखना है?

पत्नी: देखे बिना खरीदेंगे कैसे?

4.

आखिरी दुकान कभी आखिरी नहीं होती।

5.

पति का सबसे बड़ा सपना- खाली बाजार।

पत्नी का सबसे बड़ा सपना- पूरा बाजार।

6.

पति: ये बैग नया है?

पत्नी: नहीं, तुम्हारी याददाश्त पुरानी है।

7.शॉपिंग में सबसे ज्यादा थकान पैरों को नहीं, बटुए को होती है।

8.

पति: इतना सामान किसके लिए?

पत्नी: घर के लिए... और थोड़ा मेरे लिए।

9.

पत्नी: कुछ मत बोलो, बस बिल भर दो।

10.

शॉपिंग में सबसे ज्यादा चलने वाला इंसान पति ही होता है।

11.

पति: मुझे तो सब एक जैसा लग रहा है।

पत्नी: यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।

12.

पत्नी: कुछ बोलो भी।

पति: बोलूंगा तो एक और दुकान बढ़ जाएगी।

ये भी पढ़ें:जब चाय पीने के लिए दोस्त ने निकाला गजब तरीका, चुटकुले पढ़कर जमकर आएगी हंसी

13.

शॉपिंग के बाद सबसे ज्यादा आराम पति को कार की सीट पर मिलता है।

14.

पति: आज कुछ नहीं खरीदेंगे।

घर लौटते समय कार का डिक्की भरा हुआ था।

15.

पत्नी: बस ये आखिरी चीज।

पति मुस्कुरा दिया... क्योंकि उसे सच पता था।

16.

पति: ऑनलाइन मंगा लेते।

पत्नी: मजा तो घूमने में है।

17.

पत्नी: चलो सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे।

पति को तभी शक हो गया।

18.

पति का कार्ड और पत्नी की मुस्कान साथ-साथ चलते हैं।

ये भी पढ़ें:हंसी की डोज के लिए पढ़ें 15 मजेदार जोक्स, पेट पकड़कर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

19.

पति: अब सच में घर चलें?

पत्नी: हां... लेकिन रास्ते में एक दुकान और है।

20.

शॉपिंग खत्म होने के बाद भी चर्चा घर तक चलती है।

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Jokes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।