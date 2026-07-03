Hindi Jokes: 'चलो सिर्फ देखने चलते हैं...' पति-पत्नी की शॉपिंग पर 20 वायरल जोक्स
Husband-Wife Jokes in Hindi: अगर आपको हल्के-फुल्के मजाक पसंद हैं, तो पति-पत्नी और शॉपिंग पर बने ये मजेदार जोक्स आपका दिन बना देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी भी आएगी और शायद अपने घर की कहानी भी याद आ जाएगी।
Pati-Patni par Mazedaar Chutkule: शॉपिंग का नाम सुनते ही हर घर में अलग-अलग तरह के नजारे देखने को मिल जाते हैं। कोई जल्दी घर लौटना चाहता है, तो कोई एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान देखने की जिद करता है। कभी बजट की बात होती है, तो कभी 'बस आखिरी दुकान' का वादा। यही छोटी-छोटी बातें पति-पत्नी की जिंदगी को मजेदार बनाती हैं।
सोशल मीडिया पर भी ऐसे जोक्स खूब पसंद किए जाते हैं, क्योंकि लोग इनमें अपनी ही कहानी ढूंढ़ लेते हैं। अगर आपका भी कभी शॉपिंग को लेकर हल्का-फुल्का नोकझोंक वाला अनुभव रहा है, तो ये जोक्स आपको जरूर पसंद आएंगे।
1.
पति: बस एक दुकान चलेंगे ना?
पत्नी: हां, लेकिन उस एक दुकान में चार मंजिल हैं।
2.
पति: ये तो पिछले हफ्ते भी देखा था।
पत्नी: हां, लेकिन आज छूट लगी है।
3.
पति: कुछ खरीदना भी है या सिर्फ देखना है?
पत्नी: देखे बिना खरीदेंगे कैसे?
4.
आखिरी दुकान कभी आखिरी नहीं होती।
5.
पति का सबसे बड़ा सपना- खाली बाजार।
पत्नी का सबसे बड़ा सपना- पूरा बाजार।
6.
पति: ये बैग नया है?
पत्नी: नहीं, तुम्हारी याददाश्त पुरानी है।
7.शॉपिंग में सबसे ज्यादा थकान पैरों को नहीं, बटुए को होती है।
8.
पति: इतना सामान किसके लिए?
पत्नी: घर के लिए... और थोड़ा मेरे लिए।
9.
पत्नी: कुछ मत बोलो, बस बिल भर दो।
10.
शॉपिंग में सबसे ज्यादा चलने वाला इंसान पति ही होता है।
11.
पति: मुझे तो सब एक जैसा लग रहा है।
पत्नी: यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।
12.
पत्नी: कुछ बोलो भी।
पति: बोलूंगा तो एक और दुकान बढ़ जाएगी।
13.
शॉपिंग के बाद सबसे ज्यादा आराम पति को कार की सीट पर मिलता है।
14.
पति: आज कुछ नहीं खरीदेंगे।
घर लौटते समय कार का डिक्की भरा हुआ था।
15.
पत्नी: बस ये आखिरी चीज।
पति मुस्कुरा दिया... क्योंकि उसे सच पता था।
16.
पति: ऑनलाइन मंगा लेते।
पत्नी: मजा तो घूमने में है।
17.
पत्नी: चलो सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे।
पति को तभी शक हो गया।
18.
पति का कार्ड और पत्नी की मुस्कान साथ-साथ चलते हैं।
19.
पति: अब सच में घर चलें?
पत्नी: हां... लेकिन रास्ते में एक दुकान और है।
20.
शॉपिंग खत्म होने के बाद भी चर्चा घर तक चलती है।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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