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'फोन क्यों नहीं उठाया?- फोन भी साइलेंट, मैं भी!' पढ़ें पति-पत्नी के मजेदार जोक्स

Mar 26, 2026 06:44 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार का खूबसूरत मिश्रण होता है। इसमें हल्की-फुल्की नोक-झोंक और मजाक रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। इसलिए यहां हैं मजेदार जोक्स, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे।

'फोन क्यों नहीं उठाया?- फोन भी साइलेंट, मैं भी!' पढ़ें पति-पत्नी के मजेदार जोक्स

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, समझदारी और हल्की-फुल्की नोक-झोंक से भरा होता है। इस रिश्ते में हंसी-मजाक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही छोटी-छोटी बातें रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी परेशानियों को अगर मजाक में लिया जाए, तो तनाव भी कम हो जाता है। ऐसे मजेदार जोक्स ना सिर्फ आपको हंसाते हैं, बल्कि रिश्ते में प्यार और अपनापन भी बढ़ाते हैं। इसलिए थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए और अपने रिश्ते को और भी खास बनाइए।

1.

पत्नी: सुनो जी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या करोगे?

पति: सबसे पहले पुलिस को बताऊंगा…

पत्नी: फिर?

पति: फिर पूछूंगा – सच में ढूंढना जरूरी है क्या?

2.

पत्नी: तुम मुझे कितना प्यार करते हो?

पति: इतना कि तेरी शॉपिंग भी सह लेता हूं

3.

पत्नी: मैं घर छोड़कर जा रही हूं

पति: ठीक है, जाते समय कूड़ा भी फेंक देना

4.

पति: आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो

पत्नी: सच में?

पति: हां, आज कुछ खर्चा होने वाला है क्या?

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5.

पत्नी: तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते?

पति: सुनता हूं… बस मानता नहीं

6.

पत्नी: मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती

पति: मैं भी नहीं… EMI कैसे भरूंगा?

7.

पत्नी: तुम हमेशा फोन में क्यों लगे रहते हो?

पति: क्योंकि वहां कोई डांटता नहीं

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8.

पत्नी: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?

पति: इतना कि तेरी गलती भी मेरी लगती है

9.

पत्नी: तुम मुझे समझते ही नहीं

पति: कोशिश करता हूं, पर तुम खुद भी नहीं समझती

10.

पत्नी: मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है?

पति: बहुत अच्छी

पत्नी: सच बताओ

पति: ठीक है, थोड़ी महंगी लग रही है

11.

पति: मैं बहुत स्मार्ट हूं

पत्नी: हां, तभी तो मैंने तुमसे शादी की

12.

पत्नी: तुम बदल गए हो

पति: नहीं, अब समझदार हो गया हूं

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13.

पत्नी: तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो?

पति: कुछ भी…

पत्नी: सच?

पति: हां, बस शॉपिंग छोड़कर

14.

पति: तुम हर बात पर नाराज क्यों हो जाती हो?

पत्नी: क्योंकि तुम हर बात पर गलती कर देते हो

15.

पत्नी: तुम मुझसे प्यार करते हो या फोन से?

पति: दोनों से…

पत्नी: कैसे?

पति: फोन चार्ज करता हूं, तुम्हें मनाता हूं

16.

पति: मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं

पत्नी: सच में?

पति: हां, जब तुम सो रही होती हो

17.

पत्नी: मैं गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाती हूं

पति: मुझे पता है

पत्नी: कैसे?

पति: मैं रोज देखता हूं

18.

पति: मैं आज बहुत खुश हूं

पत्नी: क्यों?

पति: तुमने आज कोई डांट नहीं लगाई

पत्नी: अभी लगाती हूं

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19.

पत्नी: अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो?

पति: तो मैं चैन से सोऊंगा

पत्नी: क्या?

पति: मतलब… तुम्हारी याद में

20.

पति: तुम्हें क्या पसंद है?

पत्नी: शॉपिंग

पति: और?

पत्नी: और शॉपिंग

पति: और?

पत्नी: डिस्काउंट वाली शॉपिंग

नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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