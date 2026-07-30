बिना प्लंबर को बुलाए खुल जाएगी बाथरूम की जाम नाली, इन 2 चीजों को डालते ही निकल जाएंगे बाल और गंदगी
बाथरूम की नाली जाम हो गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाम नाली को खुद ही खोल सकते हैं और गंदगी को बाहर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों को जाम नाली में डालना है। चलिए आपको पूरा तरीका बताते हैं।
बाथरूम का इस्तेमाल हर दिन होता है और उसकी नाली में बाल, गंदगी, कूड़ा जम जाता है। कई बार ये गंदगी नाली की जाली से होकर अंदर चली जाती है और फिर पूरा पाइप जाम हो जाता है। बाथरूम की नाली जाम होने का मतलब है गंदा पानी भर जाना, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। अगर आपके बाथरूम की नाली भी जाम हो गई है, तो घबराने या फिर प्लंबर को बुलाने के बजाय पहले कुछ तरीके अपनाकर देख लीजिए। इन तरीकों से 50% तक आपकी जाम नाली खुल जाएगी और पानी वापिस निकलने लगेगा। चलिए आपको पाइप की गंदगी निकालने का आसान तरीका बताते हैं।
सबसे पहले पानी की निकासी करें
अगर नाली जाम होने की वजह से आपके बाथरूम में पानी जमा हो गया है, तो पहले पानी की निकासी का कोई रास्ता खोजें। पानी निकलने पर आप नाली में कुछ भी डालेंगे, तब वह सही से जाएगा वरना पानी के साथ बह जाएगा। अगर पानी निकासी का कोई रास्ता न बना हो, तो कपड़े और अखबार डाल दें। ये सब पानी सोख लेंगे और बाथरूम सूख जाएगा।
पानी करें गर्म
अब आपको गैस पर पानी गर्म होने के लिए चढ़ाना है और उसमें 2-3 चम्मच नमक डाल देना है। खौलते हुए पानी को सावधानी से बाथरूम वाली नाली में डाल दीजिए। गर्म पानी डालने से जमा गंदगी निकलने लगेगी। कई बार साबुन ही नाली में परत की तरह जम जाता है, जो गर्म पानी से आसानी से निकल जाएगा।
बेकिंग सोडा कर सकता है मदद
खौलते पानी को डालने के बाद आपको 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसमें पानी मिलाना है। साथ ही नमक डालकर घोल तैयार करें और फिर इसे नाली में उड़ेल दें। बेकिंग सोडा गंदगी को काटेगा और चिपके हुए बाल की परत को ढीला करने में मदद करेगा। इससे नाली से आ रही गंदी बदबू भी कम हो जाएगी। इसे डालने के बाद 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर पानी डालकर साफ करें।
सिरका भी है सफाई के लिए बेस्ट
बेकिंग सोडा डालने के 2-3 घंटे के बाद आपको सिरका लेना है और उसे नाली में डाल देना है। सिरका जमी गंदगी को निकालने में मदद करेगा। सिरका डालने के बाद गर्म पानी डालें और नाली की सफाई कर लें। अगर नाली से जाली हटाई जा सकती हो, तो हटाकर ही ये सब चीजें डालें।
बाजार में मिलता है पाउडर
जाम नाली को साफ करने के लिए अगर आप घरेलू तरीके नहीं अपनाना चाहते हैं, तो बाजार में पाउडर मिलता है। उस पाउडर को आपको रात में नाली में डालना है और फिर पानी नहीं डालना। इससे जमी सारी गंदगी निकल जाएगी और बाल भी छूट जाते हैं। साथ ही बदबू से भी राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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