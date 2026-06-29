ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन में धुले कपड़ों पर सफेद दाग? इन 2 तरीकों से साफ करें मशीन की गंदगी
आजकल हर घर में ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन होती है, जिसमें बिना मेहनत किए कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। कपड़ों के साथ मशीन को भी सफाई की जरूरत होती है और इसके लिए आप 2 आसान तरीके अपनाकर मशीन के टब को साफ कर सकते हैं।
आजकल हर घर में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जिससे कपड़े जल्दी और बिना मेहनत के धुल जाए। आजकल ऑटोमैटिक मशीन ज्यादा चल रही है, जिसमें कपड़े-सर्फ डालो और कपड़े धुलकर सूख जाते हैं, बस उन्हें निकालकर फैलाना ही पड़ता है। लेकिन लगातार मशीन में कपड़े धोते-धोते उनकी गंदगी मशीन में जमा हो जाती है और फिर वही गंदगी कपड़ों पर सफेद धब्बे बनकर निकलती है। उन कपड़ों को दोबारा धोना पड़ता है। अगर आपकी मशीन में धुले कपड़े भी गंदे-मैले दिखते हैं, तो ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन को साफ करने के लिए सिंपल 2 तरीके अपनाएं। इन तरीकों से मशीन में जमा गंदगी पानी की तरह बह जाएगी और कपड़े साफ धुलेंगे। महीने में सिर्फ 2 बार आपको इन तरीकों से मशीन को टब वॉश सेटिंग पर लगाना होगा। तो चलिए क्लीनिंग टिप्स जानते हैं।
वॉशिंग मशीन की सफाई करने के 2 तरीके
वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद सफेद दाग आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा डिटर्जेंट डालना, डिटर्जेंट का पूरी तरह न घुलना, मशीन में गंदगी जमा होना या हार्ड वॉटर का इस्तेमाल। कई बार कपड़ों की गंदगी मशीन के टब में अंदर जमा हो जाती है। अच्छी बात ये है कि आप घर के ही कुछ तरीकों से इसे साफ कर सकते हैं।
1- सिरका-गर्म पानी वाला रिंस
गुनगुने पानी में थोड़ा सिरका और डिटर्जेंट लिक्विड मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। अब इस घोल को वॉशिंग मशीन के टब के किनारों और अंदरूनी हिस्सों पर अच्छी तरह डालें, ताकि जमा गंदगी और डिटर्जेंट के कण ढीले होने लगें। इसके बाद मशीन को टब वॉश या ड्रम क्लीन सेटिंग पर सेट करें और पूरा साइकल चलने दें। ये प्रॉसेस मशीन के अंदर जमी गंदगी, बदबू और डिटर्जेंट की परत को साफ करने में मदद करती है, जिससे कपड़ों पर सफेद दाग पड़ने की समस्या कम हो सकती है।
2- हार्पिक क्लीनर
टॉयलेट को साफ करने वाला हार्पिक क्लीनर भी आपकी मशीन को साफ कर सकता है। हार्पिक को किनारों वाले छेद से मशीन में डालें और फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल दें। अब मशीन को क्लीन वाली सेटिंग पर लगाएं। इस तरह से आप फ्रंट और अपर लोड वाली दोनों वॉशिंग मशीन को साफ कर सकते हैं।
टब वॉश सेटिंग कैसे सेट करें
पहले वॉशिंग मशीन का पॉवर ऑन करें, फिर मशीन में टब वॉश का ऑप्शन होता है, उसे दबाएं और मशीन चालू करें। आधे-1 घंटे में अपने आप मशीन साफ हो जाएगी। फिर आप इसमें कपड़े डालकर धोएं। अगर आप महंगी मशीन में घरेलू तरीकों से सफाई नहीं करना चाहते हैं, तो बाजार से मशीन साफ करने वाला पाउडर लें और उससे क्लीनिंग करें। महीने में 2 बार मशीन का टब साफ करेंगे तो गंदगी जमा नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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