Jokes of the Day: आंख के भाई को क्या कहते हैं? घर-ऑफिस की टेंशन को छूमंतर कर देंगे ये 15 धमाकेदार चुटकुले

Apr 27, 2026 07:06 am IST

खिलखिलाकर हंसना भूल चुके हैं आप? तो इन मजेदार चुटकुलों को पढ़कर लौट आएगी आपके चेहरे की मुस्कान। तो चलिए आज के धमाकेदार चुटकुलों को पढ़कर अपना हंसी का डोज लीजिए।

Jokes in Hindi: भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग खिलखिलाकर हंसना भूल चुके हैं। कभी शांत होकर बैठे हो और चाय की चुस्की ले रहे हैं और साथ में ठहाकों की गूंज भी हो। ऐसा सुनने में अच्छा लगता है लेकिन क्या वाकई आप कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो जिंदगी से कुछ पल चुराकर जरूर करिए और दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर थोड़ा खुलकर हंसिए। आपको हंसाने के लिए हम आज फिर कुछ मजेदार, धमाकेदार, झन्नाटेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए आज के चुनिंदा चुटकुलों को यहां पढ़ें।

1) अंग्रेज- व्हाट इज दिस

हलवाई- दिस इज दही

अंग्रेज- व्हाट इज दही

हलवाई- मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग बिकम टाइट।

2) टीचर- भैंस पूंछ क्यों हिलाती है?

पप्पू- क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि वह भैंस को हिला सकें।

3) गूगल भी एक चुगलखोर औरत की तरह है।

एक सवाल पूछो तो 10 बातें नमक-मिर्च लगाकर बताता है।

4) मैंने सूर्यदेव से पूछा कि वर्षा आती है तो आप क्यों छिप जाते हो?

सूर्यदेव बोले- लेडीज के साथ कौन माथापच्ची करेगा।

5) आंख के भाई का क्या नाम है?

उसके भाई का नाम होता है-

आइब्रो।

6) चुनाव दो चरणों में होंगे-

पहले नेता आपके चरणों में होंगे

फिर आप नेताओं के चरणों में होंगे।

7) पप्पू की वाइफ रोमांटिक मूड मे थी

पूरे बैड पर बांहे फैला कर लेट गई,

और पप्पू से बोली कुछ समझे?

पप्पू- समझ गया आज तू पूरे बैड पर सोना चाहती है न डायन।

8) हरियाणवी लड़की: पासपोर्ट साइज फोटो खींच दे।

और उसमें मेरी नई चप्पल भी आनी चाहिए

फोटोग्राफर भी हरियाणवी था।

बोल्या टट्टी वाली स्टाइल में बैठ जा।

9) कुछ दोस्त ऐसे हैं जो घर से

बीवी की लात खाकर आते हैं और.

दोस्तों से कहते फिरते हैं

आज तो मैं लेग पीस खाकर आया हूं।

10) एक आदमी अपनी पत्नी को जबरदस्ती साथ लेकर कुम्भ के मेले में गया,

और अकेले में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगा।

हे प्रभु न्याय करो...

हे प्रभु न्याय करो...

हमेशा भाई-भाई को बिछड़ते देखा है कुम्भ में..

कभी पति-पत्नी पर भी तो ट्राई करो।

11) दुकानदार: क्या चाहिए?

ग्राहक: मुझे अपनी बीवी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए और अक्ल चाहिए,

दुकानदार: अरे छोटू, साहब को एक क्वार्टर, दो सोडा और मुँगदाल का पैकेट दो पांच वाला दे।

12) बॉयफ्रेंड : सुनो जरा

गर्लफ्रेंड : चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते।

खाने के बाद...

गर्लफ्रेंड : अब बोलो

बॉयफ्रेंड : तेरी प्लेट में मच्छर था।

ले...और बन हीरोइन

13) गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया,

'I Love You'

बॉयफ्रेंड बहुत सोचने के बाद बोला : ऐसा क्या देखा तुमने मुझमे,

जो सीधा I Love You बोल दिया मुझको ?

गर्लफ्रेंड बोली : मैंने तुम्हे 2-4 बार आटा गूँथते हुए देखा है।

14) गर्लफ्रेंड ने मुझे मेसेज भेजा की "माता-पिता से बढ़कर कोई नही होता",

मैंने भी जवाब दिया : तो हम भी माता-पिता बन जाये,

तो ब्लॉक कर दिया चुड़ैल ने।

15) एक मुर्गी के बच्चे ने अपनी मां से पूछा..

बच्चा: मां! इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं?

मां: बेटा! अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है,