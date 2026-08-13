Jokes Of The Day: जज- चोरी के इल्जाम पर कुछ कहना है? चोर का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, पढ़ें 15 चुटकुले
हंसी-ठहाकों के लिए सबसे अच्छा तरीका है चुटकुले पढ़ लीजिए। अगर आप भी अपना स्ट्रेस दूर कर हंसना चाहते हैं, तो यहां कुछ धमाकेदार जोक्स पढ़ें।
दिन की शुरुआत हंसी-ठहाकों से करना चाहते हैं, तो चुटकुले पढ़ने का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसमें फोन की बैट्री भी ज्यादा खर्च नहीं होगी और तनाव भी कम हो जाएगा। हम आपकी फुल हंसी के डोज के लिए मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आपके चेहरे पर मुस्कान छा जाएगा।
1. जज: "तुम पर चोरी के पांच गंभीर इल्जाम हैं। सफाई में क्या कहना है?"
चोर: "जज साहब, मुझे पुराना खिलाड़ी समझकर छोड़ दीजिए। इस बार तो मैंने चोरी की भी नहीं, पुलिस ने मुझे शक में पकड़ लिया।
"जज: "लेकिन गवाह ने तुम्हें साफ-सुथरे तरीके से चोरी करते देखा है।"
चोर: "सर, गवाह की आंखें कमजोर हैं, मेरी किस्मत की तरह!"
2. जज: "तुम्हें पांच साल की सजा सुनाई जाती है।"
चोर: "लेकिन जज साहब, मेरे वकील ने तो कहा था कि आप मुझे बरी कर देंगे।"
जज: "तो तुम उसी वकील के पास जाओ और पूछो कि उसने मेरी फीस क्यों नहीं पहुंचाई!"
3. दिवाली की रात जुआ खेलने के जुर्म में पुलिसवालों ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया...और फिर...
सजा के दौरान पप्पू, गप्पू और गोलू तीनों को बोरियों में बंद कर दिया गया
पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी अंदर से आवाज़ आयी- भौं-भौं...
पुलिस वाला- लगता है इसमें कुत्ते हैं।
दूसरी बोरी पर लात मारी फिर अंदर से आवाज आयी- म्याऊं म्याऊं...
पुलिस वाला- लगता है, इसमें बिल्ली है...
तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज नहीं आयी,
फिर तीन चार बार लात मारी, फिर भी आवाज नहीं आयी...
पांचवीं बार लात मारने ही वाला था, तभी अंदर से पप्पू की आवाज आई- मैं आलू हूं, आलू।
4. जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की...?
चोर- जज साहब आपकी नौकरी अच्छी है,
आपकी तनख्वाह अच्छी है
आप ये सब तरीके जानकर क्या करेंगे..?
5. टीचर ने पूछा- क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए..?
छात्र- क्योंकि पता नहीं परीक्षा में किसके पीछे बैठना पड़ जाए।
टीचर बेहोश
6. चिंटू दर्जी के पास गया और उससे पूछा- पैंट की सिलाई कितने की है?
दर्जी - 300 रुपए...
चिंटू - और निक्कर की...?
दर्जी - 100 रुपए...
चिंटू (कुछ देर सोचकर) - तो फिर निक्कर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना
7. पत्नी रोमांटिक मूड में अपने पति से कहती है..
‘मैं मायके तभी जाऊंगी, जब आप मुझे छोड़ने चलोगे।’
पति यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है…
पति : मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम
तभी आओगी, जब मैं तुम्हे लेने आऊंगा
8. बेइज्जती ऐसे भी होती है
पति - मेरे लिए तो दूर दूर से रिश्ते आते थे
पत्नी - नजदीक रहने वाले तुम्हारे लच्छन जानते होंगे।
9. शादी से पहले- पत्नी कहती है जैसे आप रखोगे, मैं वैसे ही रह लूंगी
शादी के बाद- जैसे मैं रखूँगी, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा..।
10. वाइफ - मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति (गुस्से में) - हां.. “जान” छोड़ो.. अब..
वाइफ - बस , यही आपकी “जान” कहने की आदत न ! हमेशा मुझे रोक लेती है…!!
11. मुर्गियों के फार्म में 1 बार जांच के लिए इंस्पेक्टर आया ।
इंस्पेक्टर- “तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो ?”
पहला मालिक- “बाजरा”
इंस्पेक्टर- “खराब खाना, इसे गिरफ्तार कर लो…”
दूसरा- “चावल..”
इंस्पेक्टर- “गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो… “
अब सांता की बारी आई..
सांता डरते-डरते बोला-
“हम तो जी, मुर्गियों को ही 5-5 रुपए दे देते हैं…
जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो…”
12. इंसान बुखार आने पर इतना जल्दी-जल्दी दवाई नहीं ढूंढता…
जितना…
जल्दी-जल्दी फोन की बैटरी कम होने पर चार्जर ढूंढने लग जाता है।
13. पति- “मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन लगाओ…
पत्नी- हां, लगाती हूं, जल्दी अपने मोबाईल का पासवर्ड बताओ…
पति- रहने दो, अब थोडा ठीक लग रहा है…।
14. नई-नई शादी के बाद सांता कंफ्यूज हो गया कि…
साला बातचीत कैसे शुरू करूं…
आधे घंटे सोचने के बाद आखिर अपनी बीवी से –
“आपके घरवालों को पता तो है ना कि…
आज आप रात यही रूकेंगी ?”
15. सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे…
मैँने तो मजाक में कहा था कि,
“दिल चीर के देख, तेरा ही नाम होगा”।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
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