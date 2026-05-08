Jokes of the day: संता-बंता के 15 सुपर फनी जोक्स, हंसते-हंसते हो जाएगा पेट दर्द
अगर आप हंसने के लिए मजेदार जोक्स ढूंढ रहे हैं, तो Santa-Banta के ये फनी जोक्स आपका दिन बना देंगे। पढ़िए 20 शानदार जोक्स और दोस्तों के साथ शेयर करके हंसी का मजा दोगुना करें।
भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के तनाव के बीच हंसना बहुत जरूरी हो गया है। हंसी ना सिर्फ मूड अच्छा करती है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करती है। यही वजह है कि लोग आजकल मजेदार जोक्स पढ़ना और दोस्तों के साथ शेयर करना खूब पसंद करते हैं।
खासकर Santa-Banta के जोक्स सालों से लोगों को गुदगुदाते आ रहे हैं। इन जोक्स की खास बात यह है कि इनमें हल्का-फुल्का मजाक और मजेदार जवाब होते हैं, जो किसी का भी दिन बना सकते हैं। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करना चाहते हैं या दोस्तों के साथ कुछ मजेदार पल बिताना चाहते हैं, तो पढ़िए Santa-Banta के 15 सबसे मजेदार और सुपर फनी जोक्स।
1.
Santa: यार, मेरा सिर घूम रहा है।
Banta: तो जाकर पकड़ ले, कहीं गिर ना जाए।
2.
Santa डॉक्टर के पास गया।
डॉक्टर: क्या परेशानी है?
Santa: रात को नींद में क्रिकेट खेलता हूं।
डॉक्टर: ये दवा खा लो।
Santa: अभी नहीं, कल फाइनल मैच है।
3.
Banta: तुम स्कूल क्यों नहीं गए?
Santa: क्योंकि कल स्कूल में तौला गया था।
Banta: फिर?
Santa: क्या पता आज बेच ही दें।
4.
Santa: मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है…
Banta: तो फिर परेशान क्यों है?
Santa: क्योंकि ये सब सपने में है।
5.
टीचर: बताओ सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है?
Santa: किताबों में।
टीचर: कैसे?
Santa: खोलते ही नींद आ जाती है।
6.
Banta: तुम इतनी देर से क्या देख रहे हो?
Santa: पत्नी का WhatsApp last seen।
Banta: मिला क्या?
Santa: नहीं, लेकिन शक जरूर बढ़ गया।
7.
Santa ने Banta से पूछा:
'अगर तुम्हारे पास 10 आम हों और मैं 5 ले लूं तो क्या बचेगा?'
Banta: लड़ाई।
8.
Santa: मैं बहुत समझदार हूं।
Banta: कैसे?
Santa: क्योंकि मैं कभी किसी से बहस नहीं करता।
Banta: ये गलत है।
Santa: हां, तुम सही कह रहे हो।
9.
Banta: यार, मैं बहुत परेशान हूं।
Santa: क्यों?
Banta: घर वाले कहते हैं कि मैं बहुत भूलता हूं।
Santa: कब से?
Banta: कौन सी बात?
10.
Santa: शादी के बाद आदमी बदल जाता है।
Banta: कैसे?
Santa: पहले 'जी' बोलता है, बाद में सिर्फ 'हाँ'।
11.
टीचर: अगर धरती गोल है तो लोग गिरते क्यों नहीं?
Santa: क्योंकि सब पकड़े हुए हैं।
12.
Santa: मैंने आज हेल्दी खाना खाया।
Banta: क्या?
Santa: समोसे के साथ ग्रीन चटनी।
13.
Banta: तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो?
Santa: क्योंकि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं।
Banta: सच में?
Santa: हां, मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है।
14.
Santa: मैं रोज सुबह दौड़ता हूं।
Banta: कितनी देर?
Santa: जब तक बस नहीं मिल जाती।
15.
Santa: मैं आज बहुत बड़ा काम करने वाला हूं।
Banta: क्या?
Santa: पंखा साफ करूंगा… बिना बंद किए।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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