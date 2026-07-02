Jokes of the Day: फोन हाथ में है तो मुस्कुराने की तैयारी भी कर लीजिए, पढ़ें चिंटू-मिंटू के 15 चुटकुले
Jokes in Hindi: अगर दिनभर की भागदौड़ से मन थक गया है, तो चिंटू और मिंटू के ये मजेदार चुटकुले आपका मूड तुरंत अच्छा कर देंगे। इन्हें पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। यहां हैं 15 से भी ज्यादा मजेदार चुटकुले -
अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ और काम के तनाव से कुछ देर की राहत चाहते हैं, तो एक अच्छी हंसी सबसे आसान और असरदार तरीका है। हंसने से मन हल्का होता है और पूरे दिन की थकान भी कम महसूस होती है। ऐसे में चिंटू और मिंटू की मजेदार बातें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं।
इन चुटकुलों में स्कूल, घर, दोस्ती और रोज की छोटी-छोटी घटनाओं को इतने मजेदार अंदाज में पेश किया गया है कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई खुलकर हंस पड़ेगा। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत या अंत मुस्कान के साथ करना चाहते हैं, तो इन 15 चुटकुलों को जरूर पढ़ें। इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हंसी का मजा दोगुना कर दें।
1.
शिक्षक: चिंटू, सबसे तेज क्या दौड़ता है?
चिंटू: फीस भरने की तारीख।
2.
मिंटू: मैं रोज सुबह दौड़ने जाता हूं।
चिंटू: फिर भी पेट क्यों नहीं घटा?
मिंटू: क्योंकि मैं सपने में दौड़ता हूं।
3.
मां: पढ़ाई कर ली?
चिंटू: हां।
मां: क्या पढ़ा?
चिंटू: घड़ी... अब सोने का समय हो गया।
4.
डॉक्टर: क्या परेशानी है?
चिंटू: नींद नहीं आती।
डॉक्टर: रात को क्या करते हो?
चिंटू: नींद आने का इंतजार।
5.
शिक्षक: होमवर्क कहां है?
चिंटू: सर, घर पर आराम कर रहा है।
6.
चिंटू: तुम इतने चुप क्यों हो?
मिंटू: घर पर बोलने की पूरी छूट मिल चुकी है।
7.
पापा: बड़े होकर क्या बनोगे?
चिंटू: छुट्टी पर रहने वाला आदमी।
8.
शिक्षक: देर से क्यों आए?
चिंटू: जल्दी निकलता तो देर कैसे होती?
9.
शिक्षक: सबसे समझदार कौन है?
चिंटू: जो सवाल पूछने से पहले घंटी बजा दे।
10.
मिंटू: मैंने आज बचत की।
चिंटू: कैसे?
मिंटू: बाजार ही नहीं गया।
11.
पापा: पढ़ाई कैसी चल रही है?
चिंटू: मेरे पीछे... मैं आगे भाग रहा हूं।
12.
चिंटू: मोबाइल कहां है?
मिंटू: उसी से तो तुम्हें ढूंढ रहा हूं।
13.
मिंटू: आज खाना किसने बनाया?
चिंटू: जिसने मुझे चुपचाप खिला दिया।
14.
मां: चिंटू, बाहर इतनी देर क्या कर रहे थे?
चिंटू: मम्मी, समय देख रहा था।
मां: दो घंटे तक?
चिंटू: घड़ी बंद थी, चलने का इंतजार कर रहा था।
15.
मिंटू: अगर पढ़ाई से इतनी सफलता मिलती है, तो...
चिंटू: तो?
मिंटू: किताबें ही सबसे अमीर होतीं।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।