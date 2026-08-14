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Happy Independence Day 2026 Wishes: ‘हर दिल में हो तिरंगा’... 25+ शायरियाँ भेजकर अपनों को दें 15 अगस्त की शुभकामनाएं!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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15 अगस्त के खास मौके पर अपनों को भेजें देशभक्ति से भरी ये लाइंस। इनका हर एक शब्द दिल को छू जाने वाला है। कम शब्दों में देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, तो 25+ शायरियों का ये कलेक्शन आपको जरूर देखना चाहिए।

Happy Independence Day 2026 Wishes in Hindi
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए देशप्रेम और गौरव से भरा हुआ दिन होता है। इस दिन पूरे देशभर में आजादी का जश्न मनाया जाता है। हर गली-नुक्कड़, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर में बस भारत माता की जय और दिल में देशप्रेम भर देने वाले गीतों के बोल ही सुनाई पड़ते हैं। इस खास दिन पर सभी भारतवासी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन के जरिए शुभकामनाएं भेजना आसान हो जाता है। आप भी उन्हें देशप्रेम से भरे संदेशों और शायरियों के जरिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। कुछ चुनिंदा और देशभक्ति से भरी हुई लाइंस यहां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

15 अगस्त पर भेजने के लिए चुनिंदा संदेश और शायरियां

1) मिट्टी की खुशबू, तिरंगे की शान,

भारत मेरा सबसे महान,

वीरों के बलिदान को करें सलाम,

गूंजे हर दिल में जय हिंद का नाम।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

2) कुछ नशा तिरंगे की आन का है,

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

जय हिंद, जय भारत!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

3) जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई,

मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता,

नोटों में भी सिमटकर और सोने में भी लिपटकर मरे हैं कई,

पर तिरंगे से खूबसूरत कोई पैरहन नहीं होता।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

4) आओ झुककर सलाम करें उनको,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

जय हिंद, जय भारत!

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5) ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

जय हिंद, जय भारत!

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं!

6) ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है,

ना बड़ा सा नाम मेरा है,

मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गुरूर है,

मैं भारत का हूं और भारत मेरा है।

जय हिंद, जय भारत!

7) तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी-नालों में क्या रखा है,

प्यार करना है तो वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है।

जय हिंदी, जय भारत!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

8) न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई,

भारत की मिट्टी ने सबकी पहचान बनाई।

तिरंगा जब आसमान में लहराता है,

हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

9) वतन की मिट्टी से बढ़कर कोई दौलत नहीं,

तिरंगे से खूबसूरत कोई मोहब्बत नहीं।

जिस देश ने हमें पहचान दी दुनिया में,

उस भारत से बड़ी कोई जन्नत नहीं।

जय हिंद, जय भारत!

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10) जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस पर नाज़ है,

भारत मेरा कल भी था, भारत मेरा आज है।

दुनिया चाहे जितना भी बदल जाए,

मेरे दिल में हिंदुस्तान सबसे खास है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

11) आओ आज फिर वतन से प्यार जताएं,

शहीदों के सपनों का भारत बनाएं।

नफरत की हर दीवार को मिलकर गिराएं,

तिरंगे के नीचे एक होकर मुस्कुराएं।

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं!

12) हवा में आज भी आजादी की खुशबू है,

हर दिल में तिरंगे की आरज़ू है।

ये देश यूं ही तरक्की करता रहे,

बस यही हर भारतीय की जुस्तजू है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

13) एक तिरंगा, एक देश, एक अरमान रहे,

हर दिल में हिंदुस्तान की पहचान रहे।

भले अलग हों भाषा, धर्म और बोली,

लेकिन दिलों में भारत महान रहे।

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं!

14) न पूछो जमाने से कि हिंदुस्तान क्या है,

तिरंगे से पूछो कि आसमान क्या है।

जिसके लिए लाखों वीरों ने जान दी,

वो मेरा प्यारा हिंदुस्तान क्या है।

जय हिंद, जय भारत!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

15) शहीदों के सपनों का भारत सजाना है,

हर दिल में देशप्रेम जगाना है।

आजादी का ये पर्व सिर्फ उत्सव नहीं,

आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर हिंदुस्तान बनाना है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

16) कभी गांधी की अहिंसा, कभी भगत का जुनून था,

आजादी का हर रास्ता मुश्किल मगर जुनून था।

उन वीरों ने जो सपना देखा था कभी,

उसे पूरा करना ही हमारा सुकून है।

जय हिंद, जय भारत!

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17) तिरंगे की शान में हर दिल कुर्बान है,

भारत मां के वीरों पर हिंदुस्तान को अभिमान है।

आजादी का ये पर्व यूं ही रोशन रहे,

मेरे देश का नाम हमेशा ऊंचा रहे।

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं!

18) वीरों की कुर्बानी को कभी भुला न पाएंगे,

भारत की शान को हमेशा बढ़ाएंगे।

तिरंगा यूं ही आसमान में लहराता रहे,

मेरा हिंदुस्तान सदा मुस्कुराता रहे।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

19) दिल में देशप्रेम हो, जुबां पर भारत का नाम हो,

हर कदम पर वतन के लिए सम्मान हो।

तिरंगे की छांव में बीते जिंदगी,

बस यही दिल का अरमान हो।

भारत माता की जय!

20) सरहद की खामोशी में भी एक आवाज़ रहती है,

हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत की धड़कन रहती है।

जय हिंद, जय भारत!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

21) तिरंगा हाथ में हो तो हौसला खुद बढ़ जाता है,

भारत का नाम आते ही सीना गर्व से तन जाता।

जय हिंद, जय भारत!

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं!

22) जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है,

जो देश के काम ना आये वो बेकार जवानी है।

जय हिंद, जय भारत!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

23) शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,

वतन पे मरने वालों का यही बाक़ी निशां होगा।

भारत माता की जय!

24) तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान हैं,

हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान हैं।

जय हिंद, जय भारत!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

25) अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं,

सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।

हर हिंद, जय भारत!

15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं!

26) हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए

दिल दिया है, जान भी देंगे

ऐ वतन तेरे लिए!

भारत माता की जय!

27) जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी

जब तक थी साँस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी

संगीन पे धर कर माथा,सो गये अमर बलिदानी

जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो क़ुर्बानी

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

28) हर दिल में हो तिरंगा

जुबां पर भारत का नाम हो,

इस स्वतंत्रता दिवस हमारी यही कामना है!

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

29) न कोई रंग केसरिया से बढ़कर,

न कोई सुकून तिरंगे को लहराते देखने से बढ़कर।

जय हिंद!

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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