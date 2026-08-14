15 अगस्त सिर्फ भारत के लिए नहीं, इन 5 देशों के लिए भी है जश्न का दिन! क्या आप जानते हैं?
15 अगस्त का दिन भारत के लिए काफी महत्व रखता है। इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तारीख सिर्फ भारत नहीं, इन 5 देशों के लिए भी खास है? आइए जानते हैं कौन से हैं वो देश।
15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। साल 1947 में इसी दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तब से हर साल यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को सिर्फ भारत में ही स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया में कई और भी देश हैं जहां 15 अगस्त का दिन आजादी या राष्ट्रीय दिवस से जुड़ा हुआ है। इन देशों के लिए भी यह तारीख अपने इतिहास और पहचान की एक खास याद लेकर आती है। चलिए जानते हैं भारत के अलावा कौन से और देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं।
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया में 15 अगस्त को ग्वांगबोकजेओल के नाम से मनाया जाता है। इसका आसान मतलब ये है कि यह दिन कोरिया में आजादी की वापसी की याद दिलाता है। 15 अगस्त 1945 को जापान के शासन से कोरिया को मुक्ति मिली थी। इसी वजह से दक्षिण कोरिया में यह दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन कोरिया के लोग अपने देश के उस दौर को याद करते हैं, जब वह जापानी शासन के अधीन था। 1945 में जापान की हार के बाद कोरिया को उसके शासन से मुक्ति मिली। आज दक्षिण कोरिया में 15 अगस्त एक बड़े राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया में भी 15 अगस्त का अपना ऐतिहासिक महत्व है। वहां इस दिन को मातृभूमि मुक्ति दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह दिन 1945 में जापानी शासन से कोरिया की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। इस तरह एक ही तारीख दक्षिण और उत्तर कोरिया, दोनों के इतिहास में महत्वपूर्ण है। दोनों जगह 15 अगस्त 1945 को जापानी शासन से मिली मुक्ति को याद किया जाता है।
बहरीन
बहरीन के इतिहास में भी 15 अगस्त की तारीख खास है। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता हासिल की थी। इसलिए इस तारीख का देश के इतिहास में एक खास स्थान है। बहरीन की आजादी के साथ देश ने अपने शासन और भविष्य को लेकर एक नए दौर में कदम रखा। हालांकि बहरीन का राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त के बजाय 15 दिसंबर को मनाया जाता है।
कांगो
अफ्रीकी देश कांगो के लिए भी 15 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1960 को कांगो फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। इस दिन फ्रांसीसी शासन से कांगो की आजादी का नया अध्याय शुरू हुआ। कांगो की आजादी अफ्रीका में उस दौर का हिस्सा थी, जब कई देश यूरोपीय शासन से आजाद हो रहे थे। 15 अगस्त इसलिए कांगो के इतिहास में आजादी की एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज है।
लिकटेंस्टाइन
यूरोप का छोटा सा देश लिकटेंस्टाइन भी 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। लिकटेंस्टाइन में 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1940 में हुई थी। यह दिन देश के इतिहास और वहां के शाही परिवार से जुड़ी परंपरा के साथ-साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। इसलिए 15 अगस्त लिकटेंस्टाइन के लोगों के लिए एक खास राष्ट्रीय अवसर है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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