15+ April Fools Day 2026 Jokes: इन फनी चुटकुलों से बनाएं अपनों को अप्रैल फूल, हंसी नहीं होगी कंट्रोल

Apr 01, 2026 06:41 am IST

April Fools Day 2026 funny Jokes: 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस बनाया जाता है और इस खास दिन पर अगर अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को हंसाना चाहते हैं, तो कुछ चुटकुले शेयर करें। इससे आप उन्हें अप्रैल फूल भी बना सकते हैं और हंसा भी लेंगे।

1 अप्रैल का दिन मूर्ख दिवस के रूप में दुनियाभर में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से प्रैंक्स के जरिए बेवकूफ बनाते हैं, अच्छी बात ये है कि कोई भी किसी के मजाक से बुरा नहीं मानता है। इस दिन एक दूसरे के साथ अजीब प्रैंक्स करना, चुटकुले शेयर करना काफी नॉर्मल है। अगर आप भी इस खास मौके पर अपनों को हंसाना चाहते हैं और दिन को थोड़ा और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे शानदार और फनी चुटकुले, जिन्हें पढ़कर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा।

अप्रैल फूल के खास दिन पर भेजें ये जोक्स- 1.

आपकी मुस्कान सबसे प्यारी है,

आपकी हर बात न्यारी है,

इतना सच बोलूं क्या…?

अरे रुकिए! आज तो April Fool Day है

2.

गुलाब का फूल बागों में खिल रहा है,

चमेली का फूल चमन में महक रहा है,

कमल का फूल पानी में तैर रहा है,

और एप्रिल का फूल मेरा मैसेज़ पढ़ रहा है।

Happy April Food Day!

3.

आज आपको एक सीक्रेट बताना है,

दिल से दिल का रिश्ता निभाना है,

आप बहुत अच्छे इंसान हैं…

अरे नहीं-नहीं, April Fool बनाना है!

4.

आपकी तारीफ क्या करूं

आप तो बर्फ की तरह कूल हैं,

आपको प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल है,

अब ज्यादा नाराज मत होना क्योंकि आज अप्रैल फूल है।

5.

आपकी याद तो एक अनमोल फूल है,

हम आपको भूल जाएं ये आपकी भूल है,

हम अपनों को नहीं भूलते, ये हमारा उसूल है,

दिल पर मत लो यार, आज अप्रैल फूल है।

Happy April Fool Dear

6.

आज सुबह-सुबह भगवान का मैसेज आया,

आपको सबसे समझदार इंसान बताया,

मैंने कहा- थोड़ा चेक कर लो ऊपर वाले…

आज April Fool Day है।

7.

टीचर: बताओ सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है?

स्टूडेंट: जब एग्जाम कैंसल हो जाए!

टीचर: और अगर April 1 हो तो?

स्टूडेंट: फिर तो खुशी भी Fake हो जाती है।

8.

दोस्त: यार मुझे एक सीक्रेट पता चला है…

मैं: क्या?

दोस्त: तू बहुत सीधा है

मैं: सच में?

दोस्त: April Fool बना दिया।

9.

गर्लफ्रेंड: मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं

बॉयफ्रेंड: सच में?

गर्लफ्रेंड: हां, आज नहीं बोलती तो कब बोलती…

April Fool Day जो है।

10.

अबे खजूर, जू से भरे हुए लंगूर,

अबे सड़े हुए केले के छिलके,

चूसे हुए आम की गुठली,

सर्कस के रिटायर्ड बंदर

ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए

Bad Feel होता है यार,

Happy April Fool

jokes

11.

Breaking News!

आज से सरकार ने ऐलान किया है कि

जो लोग ज्यादा समझदार हैं उन्हें इनाम मिलेगा…

आपका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है! April Fool

12.

इस कदर हम आपको चाहते हैं कि,

दुनिया वाले देख के जल जाते हैं,

यूं तो हम सभी को उल्लू बनाते हैं,

लेकिन आप कुछ जल्दी बन जाते हैं।

Happy April Fools Day

13.

तुम जब आईने के पास जाते हो,

तब आईना शर्मा कर कहता है, ब्यूटीफुल-ब्यूटीफुल

और जैसे ही तुम आईने से दूर चले जाते हो,

तो आईना कहता है, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल।

14.

राजू पहाड़ों पर पैराशूट बेच रहा था और तभी ग्राहक- अगर पैराशूट नहीं खुला तो?

राजू- तो आपके पूरे पैसे वापस।

15.

किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया। आज मैंने तेन्नु April Fool बनाया।

16.