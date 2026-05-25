काम की बात: गर्मियों में घर में घुस रहे बिच्छू! भगाने के लिए अपनाएं ये 4 घरेलू उपाय, दूर भागेंगे जहरीले कीड़े
गर्मियों के मौसम में सिर्फ लू-लपट ही नहीं सांप-बिच्छू भी घर में घुस आते हैं। ये जहरीले जीव अगर काट लें, तो इंसान की मौत भी हो सकती है। चलिए आज बताते हैं बिच्छू को घर से कैसे भगा सकते हैं।
गर्मी का मौसम सिर्फ लू-लपट ही नहीं बल्कि जहरीले कीड़े-मकोड़े जैसे सांप-बिच्छू भी लेकर आता है। ये सभी जीव ठंडक-नमी की तलाश में घरों में घुसकर बैठ जाते हैं या फिर दीवारों की दरारों में छिपे रहते हैं। कभी अगर अचानक इन पर हाथ-पैर पड़ जाए, तो ये खुद को बचाने के लिए हमला कर देते हैं। सांप हो या बिच्छू दोनों का ही जहर काफी खतरनाक होता है और इनसे आदमी की मौत हो सकती है। खासतौर पर बिच्छू का डंक उतारना काफी मुश्किल होता है और इसका जहर भी शरीर में जल्दी फैलता है। अगर आपके घर में भी छोटे-बड़े बिच्छुओं का आतंक बना हुआ है, तो उन्हें भगाने के लिए कुछ असरदार लेकिन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। इन उपायों को करने से बिच्छू घर छोड़कर खुद ही भाग जाएंगे।
बिच्छू के ठिकानों को पहचानें?
बिच्छू कहां छिप सकते हैं, आप पहले ये जान लीजिए। इससे आपको घरेलू तरीकों को अपनाने में आसानी होगी। बिच्छू अक्सर अंधेरे, नम और शांत जगहों पर बैठना पसंद करते हैं, जहां ठंडक भी हो। पुराने मकानों की दीवारें, ईंटों के ढेर और घास-फूस के बीच अक्सर ये बैठे मिल जाएंगे। इसके अलावा पक्के घरों में ये बक्से-अलमारी के नीचे, ठंडी सतह जैसे सब्जियों की डलिया, फ्रिज के आस-पास भी हो सकते हैं।
- नीम और कपूर का स्प्रे
नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लें और इसी पानी में कपूर की गोलियां डालें। खौल जाने के बाद इस पानी को छालकर बोतल में भरें और बिच्छू वाली जगहों पर स्प्रे करें। ऐसा करने से बिच्छू इन जगहों पर बैठेंगे नहीं और महक के कारण दोबारा नहीं आएंगे।
- पिपरमिंट का छिड़काव
बिच्छू को भगाने के लिए पिपरमिंट का छिड़काव भी कर सकते हैं। ये आप बाजार से खरीद सकते हैं या फिर पुदीना की पत्तियों को पानी में उबालें और स्प्रे की तरह बनाकर छिड़कें। पिपरमिंट की महक भी बिच्छुओं के पसंद नहीं होती हैं।
- एंट्री बंद करें
घर के ऐसे एंट्री प्वॉइंट जहां से बिच्छू अंदर आ सकते हैं, उन्हें बंद करें। अगर दरवाजे के नीचे जगह ज्यादा हो तो वहां पर बोरी या फिर डोर स्टॉप लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में स्टॉपर आते हैं, तो दरवाजों पर फिक्स हो जाते हैं और इनसे कीड़े अंदर नहीं आते।
- साफ-सफाई का रखें ध्यान
बिच्छू या अन्य किसी कीड़ों को घर के अंदर आने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, साफ-सफाई। लंबे समय तक किसी भी चीज का ढेर या फिर गंदगी न रखें। कही भी पानी स्टोर करके न रखें और अगर घर में बड़े ड्रम, बक्से, अलमारी हैं, तो उन्हें बीच-बीच में चेक करें।
बिच्छू काट लें तो क्या करें?
अगर कभी ऐसा हो कि घर में बिच्छू घुसा हो और काट लें, तो फौरन उस जगह को पानी से धोकर रुई से डिटॉल लगाएं। इसके बाद कोई डोरी या कपड़े उतनी जगह पर कसकर बांध लें। जैसे पैर में काटा हो तो नीचे की ओर बांध लें। ऐसा करने से जहर जल्दी शरीर में नहीं फैलेगा और उतनी देर में आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। बिच्छू के डंक मारने का इलाज कराने किसी बाबा या तांत्रिक के पास न जाएं, डॉक्टर को ही दिखाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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