इस सर्दी मम्मी को गिफ्ट करने के साथ खुदके लिए खरीदें गर्म और आरामदायक शाल की वैरायटी

ठंड में शाल शाल जरूरी है, चाहें आपने कितने ही स्वेटर पहने हों, ऊपर से एक गर्म और आरामदायक शाल ओढ़ने का आनंद ही कुछ और है। अगर डेली वियर के लिए हल्के शाल की तलाश है? तो यहां कुछ स्टॉल स्टाइल शाल के विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं। प्रिंटेड से लेकर बॉर्डर स्टाइल के प्लेन शाल के कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प का चयन करें।

Weavers Villa की ये शाल गर्म और आरामदायक है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसकी फैब्रिक हल्की है, परंतु उतनी ही गर्म भी है। अगर आपको भी लाइट वेट शाल चाहिए, तो इसे ऑर्डर करें। इसमें तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन्हें 45% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

इस वूलन शाल पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। वाइब्रेंट ब्लू रंग का शाल महिलाओं का पसंदीदा विकल्प है। आप सभी को भी बेहद पसंद आएगी। ये बेहद लाइट वेट है, जिसे आप स्टाल की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। खासकर जो लोग बजट फ्रेंडली शॉल की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मोबाइल उठाएं और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये शाल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट दोनों ही कमाल के हैं। इस पर बने पैटर्न काफी अट्रैक्टिव हैं, जिसे आप स्टॉल स्टाइल में भी कैरी कर सकती हैं। वहीं ये मुलायम है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 32% के आकर्षक डिस्काउंट पर आज ही ऑर्डर करें। क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।

अगर आपको पार्टी वियर स्टॉल स्टाइल शाल की तलाश है, तो ये ऑप्शन कैसा रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स्ड रहने में मदद करेगी। इस पर बने बॉर्डर पैटर्न के साथ इसका बूटी वर्क भी कमाल का है, यह महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप लगभग आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए वो भी हल्की फैब्रिक में तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। मरून रंग की ये खूबसूरत स्टॉल स्टाइल शाल आप सभी को पसंद आएगी। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो आपको रिलैक्स्ड रखती है। साथ ही इस पर बने प्रिंट भी बेहद आकर्षक हैं।

बॉर्डर स्टाइल यह काले रंग का खूबसूरत स्टॉल स्टाइल शॉल देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। आप चाहे तो इसे सर्दी में ब्लैक, मेहरून या रेड किसी भी साड़ी या सलवार सूट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक को मैनेज करना भी बेहद आसान है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें। आप चाहें तो इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकती हैं।

ये खूबसूरत प्रिंटेड वूलन शाल आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम होने के साथ ही साथ शरीर को पूरी तरह गर्म रखती है। इस पर मल्टी कलर धागों से एंब्रॉयडरी की गई है जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। महिलाएं इसे किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी इस साल शाल खरीदने का सोच रही हैं, तो ये ऑप्शन स्किप न करें।

ये फ्लोरल प्रिंटेड शाल पर बने डिजाइन बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए वो भी हल्की फैब्रिक में तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसका डिजाइन और स्टाइल सालों से महिलाओं को पसंद आ रहा है। आप इसे साड़ी, सूट कुर्ता किसी भी आउटफिट के साथ सर्दी में स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग महिलाओं से लेकर छोटी-मोटी पार्टी अटेंड करने के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो आपको रिलैक्स्ड रखती है।

प्रीमियम क्वालिटी के शाल की तलाश है, तो पॉलिस्टर कश्मीरी एंटीक मुगल शाल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक क्वालिटी और कंफर्ट दोनों ही कमाल के हैं। इस पर बने फ्लोरल पैटर्न भी अट्रैक्टिव हैं, जिसे आप स्टॉल की तरह भी स्टाइल कर सकती हैं। वहीं ये मुलायम है, जो शरीर पर आरामदायक महसूस होंगे। इस बार सर्दी में इसे मां, दादी या नानी को गिफ्ट करें, साथ इन्हें अपने लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 28% के आकर्षक डिस्काउंट पर आज ही ऑर्डर करें।

