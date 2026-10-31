मिठाई से लेकर ड्राई फ्रूट तक, दिवाली पर अपनों के लिए चुनें ये 10 खास गिफ्ट हैम्पर

दिवाली पर अपनों को देने के लिए देखें मिठाई, ड्राई फ्रूट और सजावट वाले 10 खास गिफ्ट हैम्पर।

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दिवाली खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ जश्न मनाने का त्योहार है। इस मौके पर घर को सजाने के साथ परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए खास गिफ्ट खरीदने की भी तैयारी होती है। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, अपनों की पसंद को ध्यान में रखकर दिया गया तोहफा उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ त्योहार की यादों को भी खास बना देता है।

दिवाली पर अपनों के लिए चुनें मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से भरे 10 खास गिफ्ट हैम्पर। पूजा और सजावट के सामान वाले इन पैक से त्योहार को बनाएं और भी यादगार।

अगर आप भी इस दिवाली अपने करीबियों के लिए कुछ खास खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon की दिवाली सेल पर नजर डालें। यहां गिफ्टिंग के लिए कई तरह के हैम्पर और गिफ्ट बॉक्स दिए गए हैं। इनमें मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, पूजा का सामान और सजावट से जुड़ी चीजें शामिल हैं। अलग-अलग कीमतों पर मिलने वाले इन पैक में से अपनी पसंद और बजट के अनुसार गिफ्ट चुनें और इस दिवाली अपनों के त्योहार को और भी यादगार बनाएं।

त्योहार जंबो दिवाली गिफ्ट हैम्पर – ईट बेटर कंपनी परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मिठास से भरा गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो Eat Better Co का Tyohaar Jumbo Gift Hamper देख सकते हैं। 11 आइटम वाले इस हैम्पर को लाल और सुनहरे रंग के सजावटी बॉक्स में पैक किया गया है। इसमें हेजलनट चॉकलेट लड्डू, वनीला ड्राई फ्रूट लड्डू, चॉकलेट बादाम और काजू जैसे खाने-पीने के सामान मिलते हैं। इसके साथ चंदन की खुशबू वाली फूल अगरबत्ती, कमल के आकार का दीया और तीन तरह के मुखवास के डिब्बे भी दिए गए हैं।

नींबू मिर्ची, बनारसी पान और जलजीरा शॉट्स स्वाद के बाद मुंह का जायका बदलने के काम आते हैं। पैक में एक ग्रीटिंग कार्ड भी शामिल है, जिस पर आप अपनों के लिए शुभकामना संदेश लिख सकते हैं। मिठाई, पूजा और त्योहार से जुड़ी चीजों का यह मेल परिवार, दोस्तों और ऑफिस के साथियों को देने के लिए अच्छा गिफ्ट है।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में मिठाई, चॉकलेट, मुखवास और पूजा से जुड़ी चीजें एक साथ मिलती हैं। लाल और सुनहरे रंग का सजावटी बॉक्स इसकी पैकिंग को आकर्षक बनाता है।

गजराज दिवाली गिफ्ट हैम्पर दिवाली पर मिठाई और नमकीन का स्वाद एक साथ देना चाहते हैं, तो गजराज का यह 11 आइटम वाला गिफ्ट हैम्पर देख सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट लड्डू, मिलेट नमकीन, चॉकलेट और चॉकलेट से ढके नट्स शामिल हैं। इसके साथ मोतीचूर लड्डू के आकार वाली सजावटी कैंडल भी मिलती हैं, जो त्योहार के माहौल को खास बनाती हैं।

खाने-पीने की अलग-अलग चीजों से सजा यह गिफ्ट बॉक्स परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ-साथ ऑफिस के साथियों को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए भी अच्छा है।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में मीठे और नमकीन स्नैक्स के साथ सजावटी मोतीचूर कैंडल भी दी गई हैं। 11 आइटम वाला यह पैक परिवार, दोस्तों और ऑफिस के साथियों को देने के लिए अच्छा है।

ईट बेटर कंपनी उमंग दिवाली गिफ्ट हैम्पर दिवाली पर अपनों को मिठाई के साथ कुछ खास चीजें भी देनी हैं, तो Eat Better Co का उमंग गिफ्ट हैम्पर देख सकते हैं। 9 आइटम वाले इस कॉम्बो पैक में अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट लड्डू, नट मिक्स और चाय के सैशे शामिल हैं। इसके साथ कमल के आकार का दीया और सीड बॉल भी दी गई है। सीड बॉल को मिट्टी में लगाने से पौधा उगता है। मिठाई, ड्राई फ्रूट और चाय के साथ दीया व सीड बॉल का मेल इसे खास बनाता है। यह हैम्पर परिवार, दोस्तों और ऑफिस के कर्मचारियों को गिफ्ट करने के लिए अच्छा है।

इसे क्यों चुनें? इस गिफ्ट पैक में खाने-पीने की चीजों के साथ कमल के आकार का दीया और सीड बॉल भी दी गई हैं। ये खास चीजें इसे आम मिठाई के डिब्बे से अलग बनाती हैं।

ईट बेटर कंपनी उत्सव दिवाली गिफ्ट हैम्पर दिवाली पर परिवार, दोस्तों और ऑफिस के साथियों को कुछ खास देना चाहते हैं, तो Eat Better Co का उत्सव गिफ्ट हैम्पर देख सकते हैं। 9 आइटम वाले इस कॉम्बो पैक में हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू, चॉकलेट नट्स और मुखवास शामिल हैं। इसके साथ एक सुंदर शैडो दीया भी दिया गया है। गोल्ड एम्बॉसिंग वाले बॉक्स की सजावट इसे देखने में आकर्षक बनाती है। मिठाई, चॉकलेट और मुखवास के साथ दीया मिलने से यह पैक त्योहार की गिफ्टिंग के लिए अच्छा है। इसे परिवार, दोस्तों और कॉर्पोरेट गिफ्ट के तौर पर भी दे सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में खाने-पीने की कई चीजों के साथ शैडो दीया भी शामिल है। गोल्ड एम्बॉसिंग वाला बॉक्स इसे दिवाली पर देने के लिए खास बनाता है।

ओरियोल गिफ्ट्स एग्जीक्यूटिव फेस्टिव एलिगेंस दिवाली गिफ्ट हैम्पर दिवाली पर ऑफिस के कर्मचारियों या अपने सहकर्मियों को कुछ खास और काम आने वाला गिफ्ट देना चाहते हैं, तो Oriole Gifts का यह हैम्पर देख सकते हैं। इसमें प्रीमियम चॉकलेट बॉक्स के साथ लैपटॉप बैग, A5 डायरी, मेटल पेन, पानी की बोतल और कार्ड होल्डर शामिल हैं।

चॉकलेट त्योहार की मिठास बढ़ाती हैं, वहीं बैग और बाकी सामान रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। यह कॉम्बो खासतौर पर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए तैयार किया गया है। दिवाली पर कर्मचारियों, टीम के सदस्यों और बिजनेस पार्टनर्स को देने के लिए यह एक अच्छा पैक है।

इसे क्यों चुनें? इस गिफ्ट सेट में चॉकलेट के साथ ऑफिस और रोजमर्रा के काम आने वाली कई चीजें मिलती हैं। लैपटॉप बैग, डायरी, पेन, बोतल और कार्ड होल्डर का यह मेल कॉर्पोरेट दिवाली गिफ्ट के लिए अच्छा है।

हेल्दी मास्टर प्रीमियम रामायण दिवाली गिफ्ट बॉक्स दिवाली पर परिवार और दोस्तों को मिठाई के साथ नमकीन और पूजा से जुड़ी चीजें भी देनी हैं, तो हेल्दी मास्टर का यह प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स देख सकते हैं। इसमें चुकंदर चिप्स, प्रोटीन चिप्स, कुकीज, चिक्की और किशमिश जैसी खाने-पीने की चीजें शामिल हैं। इसके साथ मोतीचूर के लड्डू के आकार वाली कैंडल, दीये और धूप भी दी गई है।

मीठे और नमकीन स्नैक्स के साथ त्योहार की सजावट और पूजा का सामान मिलने से यह पैक खास बनता है। इसे परिवार, दोस्तों और ऑफिस के साथियों को गिफ्ट कर सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? इस गिफ्ट बॉक्स में स्नैक्स, मिठाई और पूजा से जुड़ी चीजें एक साथ मिलती हैं। मोतीचूर लड्डू जैसी दिखने वाली कैंडल और दीये इसे दिवाली के लिए खास बनाते हैं।

टाइड रिबन्स प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट बॉक्स दिवाली पर परिवार, दोस्तों या ऑफिस के साथियों को ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट देना चाहते हैं, तो TIED RIBBONS का यह प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स देख सकते हैं। इसमें बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता के चार अलग-अलग जार दिए गए हैं। हर जार में 125 ग्राम ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी पूरे बॉक्स में 500 ग्राम सूखे मेवे मिलते हैं।

जार की पैकिंग से इन्हें रखना और परोसना भी आसान रहता है। दिवाली के साथ-साथ जन्मदिन और दूसरे खास मौकों पर भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? इस गिफ्ट बॉक्स में चार पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स अलग-अलग जार में मिलते हैं। सलीके से पैक किया गया यह सेट अपनों और ऑफिस के साथियों को देने के लिए अच्छा है।

हेल्दी ट्रीट रॉयल ट्रीट दिवाली गिफ्ट हैम्पर दिवाली पर परिवार और दोस्तों को कुछ स्वादिष्ट और सेहत से जुड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो Healthy Treat का रॉयल ट्रीट गिफ्ट हैम्पर देख सकते हैं। इसमें प्रीमियम रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स दिए गए हैं। साथ में एक फेस्टिव ग्रीटिंग कार्ड भी मिलता है, जिस पर अपनों के लिए शुभकामना संदेश लिखा है।

ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स का यह पैक दिवाली के अलावा जन्मदिन, सालगिरह और शादी पर भी अच्छा गिफ्ट है। इसे परिवार, दोस्तों और ऑफिस के साथियों को दे सकते हैं।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स के साथ त्योहार की शुभकामनाओं वाला कार्ड भी शामिल है। यह दिवाली और दूसरे खास मौकों पर अपनों को देने के लिए अच्छा गिफ्ट है।

फूल झिलमिल दिवाली गिफ्ट बॉक्स दिवाली पर पूजा और घर की सजावट से जुड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो Phool Jugmug का यह बॉक्स देख सकते हैं। इसमें दीये, भगवान गणेश की मूर्ति, अगरबत्ती, हवन कप, मिठाई और धूप कोन दिए गए हैं। पूजा के सामान और मिठाई का मेल इसे त्योहार के लिए खास बनाता है।

इसे घर के बड़ों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ दे सकते हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी यह अच्छा पैक है।

इसे क्यों चुनें? इस गिफ्ट बॉक्स में पूजा, सजावट और मिठाई से जुड़ी चीजें एक साथ दी गई हैं। भगवान गणेश की मूर्ति, दीये और अगरबत्ती इसे दिवाली पर देने के लिए खास बनाते हैं।

ईट बेटर कंपनी समृद्धि दिवाली गिफ्ट हैम्पर मिठाई और सजावट की चीजों वाला गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो Eat Better Co का समृद्धि गिफ्ट हैम्पर देख सकते हैं। 10 आइटम वाले इस पैक में ड्राई फ्रूट लड्डू और चॉकलेट से ढके नट्स शामिल हैं। इनके साथ अगरबत्ती, सुनहरी घंटी और उरली के आकार की कैंडल भी दी गई है।

इस गिफ्ट बॉक्स पर मां लक्ष्मी की डिजाइन बनी है, जो इसे त्योहार के लिए खास बनाती है। मिठाई, चॉकलेट और सजावटी सामान का यह मेल परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को दिवाली पर देने के लिए अच्छा है।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में खाने-पीने की चीजों के साथ सुनहरी घंटी, अगरबत्ती और उरली कैंडल भी मिलती है। मां लक्ष्मी की डिजाइन वाला बॉक्स इसे दिवाली की गिफ्टिंग के लिए खास बनाता है।

दिवाली पर अपनों को दें खास गिफ्ट गिफ्ट चुनते समय सामने वाले की पसंद और जरूरत का ध्यान रखें। मिठाई और ड्राई फ्रूट पसंद करने वालों के लिए लड्डू, चॉकलेट नट्स और सूखे मेवों वाले हैम्पर अच्छे हैं। वहीं पूजा और सजावट पसंद करने वालों को दीये, अगरबत्ती, गणेश मूर्ति और कैंडल वाले बॉक्स पसंद आएंगे।

ऑफिस के कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर्स के लिए लैपटॉप बैग, डायरी, पेन और चॉकलेट वाला सेट भी चुन सकते हैं। Amazon की दिवाली सेल में अलग-अलग पसंद और बजट के हिसाब से कई गिफ्ट हैम्पर दिए गए हैं। इनमें से अपनी पसंद का पैक चुनें और अपनों की दिवाली को यादगार बनाएं।

FAQs दिवाली पर परिवार के सदस्यों को देने के लिए किस तरह के गिफ्ट हैम्पर अच्छे हैं? मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट और पूजा के सामान वाले हैम्पर परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे रहते हैं। क्या इन गिफ्ट हैम्पर में खाने-पीने की चीजें भी मिलती हैं? हां, इनमें ड्राई फ्रूट लड्डू, चॉकलेट नट्स, नमकीन, कुकीज और दूसरे स्नैक्स शामिल हैं। ऑफिस के कर्मचारियों को दिवाली पर क्या गिफ्ट दे सकते हैं? लैपटॉप बैग, डायरी, पेन, पानी की बोतल और चॉकलेट वाला गिफ्ट सेट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए अच्छा है। क्या दिवाली गिफ्ट हैम्पर में पूजा और सजावट का सामान भी मिलता है? हां, कुछ हैम्पर में दीये, अगरबत्ती, कैंडल, भगवान गणेश की मूर्ति और सजावट से जुड़ी चीजें भी दी गई हैं।

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