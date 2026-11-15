सर्दियों में पौधों को सूखने और खराब होने से बचाएं, अपनाएं देखभाल के ये आसान टिप्स

सर्दियों के मौसम में अक्सर पौधे सूखने लगते हैं या फिर कई बार खराब भी हो जाते हैं। ऐसे में इस सर्दी पौधों को सही रखने के लिए अच्छी देखभाल करें। यहां हम सर्दियों में पौधों की केयर करने के लिए आसान टिप्स बता रहे हैं, जानिए।

सर्दियों का मौसम भले ही गर्मी से राहत देने वाला होता है लेकिन इस मौसम में पेड़-पौधों पर काफी खराब असर पड़ता है। तापमान में गिरावट, ठंडी हवाएं और धूप की कमी के कारण कई पौधे मुरझाने लगते हैं। खासतौर पर घरों की बालकनी, छत और गार्डन में लगे पौधों को सर्दियों के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौसम में पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उनकी बढ़त भी धीमी हो जाती है। कई बार सही देखभाल न मिलने के कारण पौधे सूखने लगते हैं और उनकी खूबसूरती भी कम हो जाती है। ऐसे में गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए सर्दियों का मौसम थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने का समय होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के पौधे सर्दियों में अपनी हरियाली और खूबसूरती बरकरार रखें, तो इस मौसम में उनकी जरूरतों के मुताबिक केयर टिप्स को अपनाएं।

1) सुबह के समय दें धूप- सर्दियों में पौधों को सुबह की हल्की धूप में रखें। इससे उन्हें पर्याप्त रोशनी मिलेगी और उनकी ग्रोथ बेहतर बनी रहेगी।

2) पानी देने का समय बदलें- ठंड में पौधों को सुबह पानी देना बेहतर रहता है। शाम और रात के समय पानी देने से बचें, क्योंकि इससे मिट्टी में ज्यादा ठंडक बनी रह सकती है। इसके अलावा आप एक दिन छोड़कर भी पानी दे सकते हैं। मिट्टी में नमी हो तो पानी देनें से बचें।

3) पाले से करें बचाव- ज्यादा ठंड पड़ने पर पौधों को खुले में न छोड़ें। रात के समय उन्हें कपड़े या गार्डन कवर से ढक दें। ज्यादा ठंड में पौधे सूखने या खराब होने लगते हैं।

4) गमलों की जगह बदलें- अगर आपने ऐसे पौधे घर में लगा रखें हैं जिन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं है तो उन पौधों को घर के अंदर या बालकनी के सुरक्षित कोने में रखें।

5) मिट्टी को न बनाएं ज्यादा गीला- सर्दियों में मिट्टी देर से सूखती है। इसलिए पानी देने से पहले उंगली से मिट्टी की नमी जांच लें। अगर मिट्टी जरा भी गिली लगे तो पानी न दें।

6) पत्तियों की सफाई करें- पौधों की पत्तियों पर जमी धूल को हल्के गीले कपड़े से साफ करें, ताकि उन्हें पर्याप्त रोशनी मिल सके।

7) मल्चिंग का इस्तेमाल करें- गमले की मिट्टी के ऊपर सूखी पत्तियों या ऑर्गेनिक मल्च की हल्की परत बिछाएं। इससे मिट्टी की नमी और तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है।

8) ड्रेनेज का रखें ध्यान- गमले में पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद होने चाहिए। पानी जमा रहने से जड़ें सड़ सकती हैं। चाहें गमला प्लास्टिक का हो या फिर मिट्टी का हर तरह के पॉट में ड्रेनेज जरूर बनाएं।

9) जरूरत से ज्यादा खाद न डालें- ठंड में कई पौधों की ग्रोथ धीमी हो जाती है। ऐसे में बार-बार खाद डालने से बचें और पौधे की जरूरत के अनुसार ही खाद दें।