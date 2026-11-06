घर को सुंदर बना देंगी ये आसान सी रंगोली डिजाइन, कम मेहनत में फटाफट बनेगी
दिवाली पर घर में रंगोली बनानी है लेकिन ज्यादा अच्छी ड्राईंग नहीं है तो भी टेंशन ना लें, कम मेहनत में आसानी से बन जाने वाली इन 10 डिजाइन को सेव कर लें। घर की रौनक बढ़ जाएगी।
दिवाली की ढेर सारी सफाई के बाद सजावट का नंबर लग चुका है। और, सजावट में रंगोली बनाना सबसे पहले याद आता है। लेकिन आपकी ड्राईंग कुछ खास नहीं और एक रंगोली को बनाने में घंटों लग जाते हैं तो इस बार सबसे सरल और सिंपल से बन जाने वाली रंगोली की डिजाइन को बनाएं। जो बनने में भी आसान होगी और दिखने में भी सुंदर लगेगी। सेव कर लें ये 10 ब्यूटीफुल और सिंपल रंगोली डिजाइन।
स्वास्तिक रंगोली डिजाइन
सबसे आसान और सबसे शुभ डिजाइन है स्वास्तिक की। रंगोली बनानी है तो इस तरह के स्वास्तिक पैटर्न को बड़ा शेप दें और इसे एक से दो कलर की मदद से सुंदर रंगोली तैयार करें। कम समय में ये फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी।
ज्यामेट्रिकल रंगोली डिजाइन
बगैर ज्यादा आड़ी तिरछी लाइनों को खींचे आप सिंपल सीधी लाइन वाली ज्यामैट्रिकल रंगोली डिजाइन तैयार करें। बड़े साइज की स्केल लें और इस रंगोली को फटाफट बिना देर किए बनाकर तैयार कर लें।
ट्रेडिशनल अल्पना रंगोली
ट्रेडिशनल अल्पना वाली रंगोली डिजाइन सबसे आसान होती है और आप इसे किसी भी थाली को रखकर आराम से बना कर रेडी कर सकती हैं। तो अगर दिवाली के दिन कम समय बचे तो इस डिजाइन को बनाएं।
हाफ डिजाइन रंगोली
दीवार के कोने में अगर रंगोली बनानी है तो सिंपल सी ये डिजाइन ही बना लें। तीन से चार कलर मिलाकर ये डिजाइन बन जाएगी और घर में कम जगह होने के बाद भी सुंदर दिखेगी।
ब्यूटीफुल रंगोली
अगर आपको लगता है कि सिंपल रंगोली सुंदर नहीं दिखेगी तो इस तरह से सही कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। आपकी साधारण सी रंगोली भी कमरे के अट्रैक्शन को बढ़ा देगी। रंगोली की ये डिजाइन चाहे हाफ में बनाएं या फुल राउंड सर्कल में ये दोनों तरह से ब्यूटीफुल दिखेगी।
सिंपल रंगोली डिजाइन
घर के मेन गेट पर बनाना है या फिर पोर्च में इस तरह की सिंपल डिजाइन को बड़े एरिया में बनाएं। ये कम समय में बन जाएगी और सुंदर भी दिखेगी।
दीयों वाली रंगोली
कमल के फूल की आठ पंखुड़ी के साथ सेंटर में बड़े से दीये बनाकर उसे रंगों से भरें। ये डिजाइन सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी।
ग्रीन ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से बनाएं सुंदर रंगोली
ग्रीन एंड ऑरेंज शेड के साथ रंगोली का ये पैटर्न अट्रैक्टिव दिखेगा और बिगिनर्स फ्रेंडली है। दिवाली पर घर सजाना है और टाइम कम तो इस रंगोली डिजाइन को ट्राई करें।
फ्लावर रंगोली डिजाइन
बिगिनर्स हैं तो मार्केट से डिब्बे में मिलने वाली रंगोली के रंगों को लाएं और दो से तीन रंगों की मदद से सुंदर रंगोली बनाकर तैयार करें। राउंड शेप पेटल्स के साथ साइड में तीखे किनारों वाली पत्ती की डिजाइन बनाएं और इसे ग्रीन एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन से बनाएं। रंगोली बनाते समय डिजाइन के साथ कलर कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखें। तभी रंगोली की डिजाइन उभरकर नजर आएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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