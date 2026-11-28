10 रुपये के पैड से स्वेटर-जैकेट सबके रोएं निकल जाएंगे, वुलन कपड़ा बन जाएगा नया
वुलन कपड़े, कंबल पुराने होने के साथ ही रोएं छोड़ने लगते हैं, जो दिखने में भद्दे लगते हैं। इन रोओं को साफ करने के लिए वैसे तो मार्केट में लिंट रिमूवर मिल जाता है। लेकिन उससे भी सस्ता और असरदार उपाय है ये 10 रुपये वाला पैड, जानें….
ऊनी कपड़ों की सबसे बड़ी समस्या पुराने होते ही इनमें रोएं निकल जाते हैं। जो दिखने में भद्दे लगते हैं। स्वेटर, जैकेट से लेकर पुराने कंबल में भी ये लिंट नजर आने लगता है। इसे कितना भी साफ किया जाए पर आसानी से नहीं जाता। अब सब कहेंगे कि मार्केट में लिंट रिमूवर ब्रश मिलता है उसका यूज करके इन सारे रोएं को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन हम बता रहें मात्र 10 रुपये खर्च करके इन सारे लिंट को हटाने वाला असरदार जुगाड़। जिसकी मदद से मात्र कुछ मिनटों में ही सारा रोआं ऊनी कपड़े से हट जाएगा और कपड़ा फिर से नया जैसा नजर आने लगेगा। सबसे खास बात कि ये चीप लिंट रिमूवर आपके रसोई में ही मिल जाएगा। तो चलिए जानें हम कौन से 10 रुपये वाले पैड की बात कर रहे जो आपके स्वेटर, जैकेट और कंबल के सारे लिंट को रिमूव कर देगा।
10 रुपये वाले पैड से साफ हो जाएंगे सारे रोएं
कंबल पर रोएं दिख रहे या फिर आपका फेवरेट जैकेट रोएं छोड़ने लगा है, जिसकी वजह से आप उसे पहन नहीं पा रहे, वुलन कपड़े कोई से भी हो उसमे अगर रोएं यानि लिंट निकल आया है तो रिमूव करने के लिए 150-200 रुपये खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। मात्र 10 रुपये का पैड को लगभग हर घर की रसोई में रखा होता है, उसे उठा लाएं और लिंट को रिमूव करें।
हरे रंग वाले स्क्रॉच ब्राइट आएगा काम
ऊनी कपड़ों और कंबल से रोएं यानि लिंट को रिमूव करना है तो बस चाहिए 10 रुपये वाला हरे रंग का स्कॉच ब्राइट, बिल्कुल नया जिसे यूज ना किया गया हो। बस इस स्क्रब पैड का खुरदुरा और बर्तन साफ करने वाला मैटेरियल बिना ऊनी कपड़े को नुकसान पहुंचाए सारे रोएं को झटपट क्लीन कर देगा। एक बार ये हैक ट्राई करके देखे, अगली बार से किसी भी दूसरे लिंट रिमूवर ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रेजर लगाने से हो सकता है नुकसान
काफी सारे लोग पुराने रेजर से लिंट रिमूव करने की सलाह देते हैं। लेकिन ये ब्लेड वाले रेजर जिन्हें आप स्किन पर बेकार समझकर अपने ऊनी कपड़ों, ब्लैकेंट और जैकेट पर चलाते हैं, उनसे नाजुक ऊनी धागों में कट लगने का डर हो सकता है। जरा सी लापरवाही से महंगा और फेवरेट जैकेट-स्वेटर खराब हो सकता है। इसलिए हरे रंग वाले स्क्रब पैड का यूज सेफ और यूजफुल है। साथ ही ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो इस सर्दी किसी ऊनी कपड़े या कंबल से रोएं निकालकर उसे नया जैसा बनाना है तो स्क्रब पैड का यूज करके देखें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना