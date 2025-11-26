पत्नी को बर्थडे विश करने के लिए भेज दें ये रोमांटिक मैसेज, प्यार हो जाएगा और गहरा

संक्षेप: वाइफ का बर्थडे खास बनाने के लिए आप ये शायरी अंदाज वाले मैसेज उन्हें लिखकर भेज दें। इन्हें पढ़ने से उनका दिन और भी खूबसूरत बनेगा और आपके प्रति उनका प्यार और गहरा हो जाएगा।

आजकल लोग एक दूसरे के बर्थडे पर विश करने के लिए खूबसूरत फोटो इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सऐप पर स्टेटस के तौर पर लगा देते हैं। पहले मैसेज के जरिए खूबसूरत शायरी या लंबे मैसेज का ट्रेंड चलता था। अगर आप अपनी वाइफ को बर्थडे पर खुश करना चाहते हैं, तो मैसेज में कुछ रोमांटिक शायरी लिखकर भेज दें। इन मैसेज को पढ़कर उनका दिल खुश हो जाएगा और आपके प्रति उनका प्यार और गहरा हो जाएगा। चलिए कुछ रोमांटिक शायरी वाले मैसेज दिखाते हैं।

1- मेरा प्यार तुम, संसार तुम

मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तुम

यह डोर सदा मजबूत रहे

हो जीवन का आधार तुम

हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ !

2- मैंने हमेशा तुम्हारे अपने होने का सपना देखा था,

और जब मैं जागा, तो मुझे एहसास हुआ कि

तुम पहले से ही मेरे हो।

मैं तुम्हारा होना बहुत खुश हूं

जन्मदिन मुबारक हो पत्नी !

3-मेरी हर खुशी का कारण हो तुम,

प्यार की सबसे खूबसूरत धड़कन हो तुम।

जीवन की राहों में साथ सदा रहना,

मेरा घर, मेरा संसार हो तुम।

जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान!

4- तुम जिस तरह की मां हो उस वजह से मेरे लिए

अच्छा पिता बनना काफी आसान हो गया।

अच्छी पत्नी और अच्छी मां बनने के लिए शुक्रिया।

जन्मदिन मुबारक लव !

5- तुम्हारे बिना अधूरा हर लम्हा है,

तुमसे ही मेरा जीवन रोशन है।

तुम ही हो मेरे दिल की सदा,

तुमसे ही मेरी हर बात जुड़ी है।

जन्मदिन की शुभकामनाएं प्यारी पत्नी!

6- तुम मेरी मोहब्बत, मेरी पहचान हो,

तुमसे ही रोशन मेरा जहान हो।

खुशनसीब हूँ, जो तुम मेरी बनी,

जन्मदिन मुबारक हो, मेरी जान हो।

7- तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं,

तुम्हें पाकर मैं पूरा हूं,

तुम्हारे साथ मैं सबसे खुश हूं,

जन्मदिन पर हर खुशी दूं तुम्हें,

तुम ही मेरी सबसे प्यारी वजह हो।

8- मेरे लिए तो खास हर दिन तुम्हारा है,

तुम पर अपना सब समर्पित करता हूं,

खुश रहो तुम हमेशा जिंदगी में,

बस यही हर वक्त फरियाद करता हूं।

जन्मदिन की बधाई लव!

9- चांद में दाग है, सूरज में आग है,

मेरे साथ तुम हो, ये मेरा भाग्य है।

जन्मदिन मुबारक हो डियर!

10- न दौलत की हसरत, न शोहरत का प्यासा

हर जन्म में तुम मेरी रहो, बस यही है उस खुदा से आश।

मैं तुम्हारा, मेरा हर दिन तुम्हारा