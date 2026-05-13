Jokes Of The Day: सास- खाली हाथ अच्छे नहीं लगते, बहू का जवाब सुन उड़े होश...पढ़ें सास-बहू की गपशप वाले 10 मजेदार चुटकुले
सास-बहू की नोक-झोंक वाले चुटकुले हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इन चुटकुलों को पढ़कर आप अपना तनाव भूल जाएंगे।
सास-बहू की तीखी-करारी नोक-झोंक में कई ऐसी मजेदार बातें होती हैं, जो घर में हंसी का माहौल बना देती हैं। अगर आप मजाक वाले एंगल से देखते हैं, तो हर बात में कोई न कोई चुटकुला छिपा होता है। सास-बहू का रिश्ता रोक-टोक वाला भी होता है, जिसमें सास बहू को कभी कुछ पहनने के लिए टोकती है तो कभी किसी काम के लिए। आज हम आपके लिए ऐसे ही सास-बहू वाले करारे चुटकुले लेकर आए हैं, जो आपकी हंसी नहीं रुकने देंगे और आप दोस्तों-रिश्तेदारों में इन्हें जरूर शेयर करेंगे।
1- सास- बहू खाली हाथ क्यों हो? ऐसे हाथ अच्छे नहीं लगते हैं।
बहू- मम्मी जी मैंने अभी मोबाइल चार्जिंग पर लगा रखा है।
सास- अरे नासपीटी मैं हाथ में चूड़ियों की बात कर रही हूं।
2- सास: बहू, बाजार से आलू खरीदकर लाओ।
बहू: जी मां, कितने किलो?” सास: “जितने तुम्हें पसंद हैं, उतने लाओ।
बहू: मां, आप तो जानती ही हैं मुझे कुछ भी पसंद नहीं है!
3- बहू: “मां जी, मैंने आज घर का सारा काम कर दिया है।
सास: वाह! बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। कल फिर से कर लेना।
4- (सास बहू सड़क पार कर रहे थे। अचानक एक गाड़ी तेज गति से आई। सास ने बहू को धक्का देकर बचा लिया)
बेटा: वाह! मां, आपने तो जान बचा ली बहू की।
सास: बेटा, मैंने बहू को नहीं, अपनी साड़ी बचाई है। बहू तो मिल जाएगी दूसरी!
5- सास: बहू, तुम रोज मंदिर क्यों जाती हो?
बहू: मांजी, भगवान से प्रार्थना करने।
सास: क्या मांगती हो?
बहू: वही, जो आपके लिए भी मांगती हूँ – सब्र और सहनशीलता!
6- सास: बहू, तुम्हारी रोटी तो गोल ही नहीं बनती।
बहू: मम्मीजी, आप ही कहती हैं कि इस घर में कोई परफेक्ट नहीं है!
7- सास: बहू, मायके में भी ऐसे ही काम करती थी?
बहू: नहीं मम्मीजी, वहां तो VIP ट्रीटमेंट मिलता था!
8- एक दिन बहू बहुत उदास बैठी थी।
सास ने पूछा- क्या हुआ बहू?
बहू बोली- मम्मीजी, डॉक्टर ने कहा है तनाव से दूर रहो।
सास: तो फिर?
बहू धीरे से बोली- बस टिकट देख रही हूं… मायके की!
9- सास: बहू, तुमने आज फिर से आलू की सब्जी बना दी?
बहू: जी मम्मीजी।
सास: कल भी आलू, परसों भी आलू… क्या हमारे घर में कोई और सब्जी नहीं आती?
बहू: आती तो हैं मम्मीजी… लेकिन आपके ताने सुनने के बाद सब्जियां खुद ही फ्रिज में छिप जाती हैं!
10- सास: बहू, तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी लगती है?
बहू: हां मम्मीजी… “ठीक है, रहने दो” वाली लाइन!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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