Jokes Of The Day: सास- ऐसी चाय बनाओ कि तन झूमने लगे, बहू का जवाब सुन हुई बेहोश...पढ़ें सास-बहू के 10 मजेदार चुटकुले
सास-बहू के रिश्ते पर हजारों चुटकुले बने हैं, जो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। बस इन चुटकुलों को अपनी मम्मी या वाइफ को ना भेज दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं यहां कुछ मजेदार जोक्स।
सास-बहू का रिश्ता प्यार के साथ तीखी तकरार का भी होता है, जिसमें हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है। इन नोक-झोंक को देखते हुए सास-बहू के जीवन पर कई चुटकुले बने हैं, जो आपको हंसाकर लोटपोट कर सकते हैं। इन चुटकुलों को पढ़कर आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे और हंसी-खुशी दिन बिताएंगे। हंसने से अच्छे हार्मोन्स जनरेट होते हैं और शरीर के साथ दिमाग भी हेल्दी एंड हैप्पी रहता है। तो चलिए आपको सास-बहू के 10 मजेदार चुटकुले पढ़ाते हैं।
1- सास- बहू ये किचन के सारे बर्तन किसने तोड़े?
बहू- जी वो हमारी लड़ाई हो गई थी।
सास- फिर ये पलंग कैसे टूटा?
बहू- वो हमारा समझौता हो गया था।
2- पड़ोसी- माताजी आप बार-बार घर से अंदर बाहर क्यों कर रही हैं? कोई परेशानी है।
सास- नहीं बेटा, बहू टीवी देखकर योगा कर रही है।
उसमें बाबाजी कह रहे हैं सास को अंदर करो और फिर बाहर करो।
3- सास- अपनी सहेली से अपना दुख सुनाते हुए
जब मैं बहू तो सास अच्छी नहीं मिली।
अब मैं सास बन गई हूं तो बहू अच्छी नहीं मिली।
4- सास- बहू ऐसी चाय बनाओ कि तन-मन झूमने लगे।
बहू- मांजी लेकिन हमारे यहां तो भैंस का दूध आता है
नागिन का नहीं।
5- सास: बहू, ये घर होटल नहीं है।
बहू: पता है मम्मीजी, होटल में तो कम से कम Thank You बोलते हैं।
6- आधुनिक बहू : (आधुनिक सास के पैर छूते हुए)
सासूमां, आपको लाइक करती हूं। आशीर्वाद दीजिए।
सास : सदा वाट्सैपवती भव। फेसबुक नहाओ.. इंस्टाग्राम फलो।
7- एक शादी शुदा आदमी से पूछा गया सवाल…
“यदि आपकी सास और आप की पत्नी..
एक साथ बाघ के पिंजरे में गिर जाएं..
तो आप किसे बचाएंगे??
वो आदमी जोर से हंसा..
हंसते-हंसते लोटपोट हो गया और बोला:
यह भी कोई पुछने की बात है??
मैं यकीनन बाघ को बचाऊंगा…
आखिर दुनिया में बाघ बचे ही कितने हैं!
8- बहू – मां जी…
आज खाना आप ही बना दो ना,
मेरे सर में बहुत दर्द है
सास – बहुत झूठ बोलती है कमीनी
बना दिया मैंने कब का?
बहू – आपको कैसे पता चला कि
मैं झूठ बोल रही हूं?
सास – क्योंकि सास भी कभी बहू थी
9- सास बहू दोनों बातें करते-करते चलते हुए मेरी कार से टकरा गई
और बोली : भैया गाड़ी सही से चलाओ,
सोचने वाली बात यह है,
एक तो मेरी गाड़ी बंद थी और तो और वह पार्किंग एरिया में खड़ी थी।
10- शादी के बाद पहली बार बहू रसोई मे गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बना रही थी
सास बाहर से घर लौटी, फ्रिज खोला, अन्दर देखकर चकराई और पूछा:
ये मन्दिर का घण्टा फ्रिज में क्यों रखा है ?
बहू : किताब में लिखा है, सब चीजों का मिश्रण कर लें और एक घण्टा फ्रिज में रखें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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