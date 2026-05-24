Jokes Of The Day: टीचर- बताओ जान कैसे निकलती है, पप्पू- खिड़की से...हंसी का डोज लेने के लिए पढ़ें 10 मजेदार चुटकुले
चुटकुले सुनने या सुनाने से मन हल्का और मूड फ्रेश हो जाता है। अगर आप मजेदार जोक्स की तलाश में हैं, तो यहां कुछ धमाकेदार चुटकुले हम लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।
अगर चुटकुले मजेदार हों, तो हंसते-हंसते जबड़ा तक दर्द करने लगता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी सबसे अच्छी दवा मानी जाती है, और अगर दिन की शुरुआत मजेदार जोक्स से हो जाए तो पूरा दिन शानदार बन जाता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे फनी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे
1- टीचर: बेटा, बताओ जान कैसे निकलती है?
पप्पू: खिड़की से।
टीचर: क्या मतलब?
पप्पू: दीदी कल ही एक लड़के से कह रही थी-
जान, खिड़की से निकल जाओ।
2- रमेश ने शौक-शौक में व्रत रख लिया।
रमेश ( पत्नी से ) – देखो सूरज डूब चुका है, अब खाना खाते है।
पत्नी ( रमेश से ) – नहीं जी।
रमेश – देखो डूबा या नहीं
पत्नी – नहीं जी…
रमेश – लगता है ये मुझे साथ लेकर ही डूबेगा।
3- एक भिखारी रोज-रोज मांग कर खाते-खाते
तंग आ गया था। एक दिन उसने भगवान से
प्रार्थना की – “भगवान, मुझे खाने को ऐसा कुछ
दे जो खाने पर भी खत्म न हो !”
भगवान बोले – “ये ले बेटा …. च्यूइंग गम !”
4- अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे।
बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े।
क्योंकि बस पर लिखा था,
रघुकुल रीत सदा चलि आई, ‘प्राण’ जाई पर ‘बचन’ न जाई।
5- संता पार्टी से रात को देर से घर गया।
अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा:
बीवी ने कुछ कहा तो नहीं??
संता: न न, कुछ खास नहीं…
ये दो दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने थे!
6- हाथी ने चींटी को प्रपोज किया।
चींटी ने जवाब दिया, “”मैं भी तुम से प्यार करती हूं।
हाथी: तो फिर शादी से क्यों मना करती हो।
चींटी: मैं तुम से कितनी बार कह चुकी हूं!
मेरे घर में इंटर-कास्ट शादी तो हो सकती है
लेकिन इंटर-साइज नहीं।
7- एक रात एक घर में चोर घुस आया।
खटपट सुनकर मालिक की आँख खुल गई।
मालिक: कौन है?
चोर: म्याऊँ।
मालिक: कौन है?
चोर: म्याऊँ।
मालिक: कौन है?
चोर: अबे साले, बिल्ली हूं बिल्ली।
8- पिता (बेटे के पाठ याद न होने पर गुस्से में)- तुमने गधा देखा है?
बेटा- हां।
पिता- उल्लू?
बेटा- हां।
पिता- तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है।
बेटा- पर मम्मी तो कहती हैं मैं आपके जैसा दिखता हूं।
9- पिता- बेटा, 5 के बाद क्या आता है?
बेटा- 6 और 7?
पिता- वाह मेरा समझदार बेटा। और 6,7 के बाद?
बेटा- 8,9,10।
पिता- क्या बात है बेटा वाह, और उसके बाद?
बेटा- गुलाम, बेगम, बादशाह।
10- आलिया ने न्यूज पेपर में न्यूज पढ़ी, ‘पुलिस ने 80 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी’
आलिया: शिट यार, सोनाक्षी पकड़ी गई!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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