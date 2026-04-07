Jokes of the Day: रिश्तेदार और बंटी की धमाकेदार बातचीत से जुड़े 10+ चुटकुले पढ़कर, पेट पकड़कर हंसेंगे आप
हंसी ऐसी दवा है, जिससे सेहत को काफी फायदा मिलता है। दिनभर की थकान-तनाव के बाद हर किसी को थोड़ा हंस लेना चाहिए। आपकी हंसी की डोज पूरी हो जाए, इसलिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले।
हंसी ऐसी दवा है, जो अगर आप खुद को रोजाना देते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और दिमाग शांत। दिनभर की थकान, प्रेशर, स्ट्रेस से निपटने के बाद हंसने का कोई न कोई बहाना आपके पास होना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं है, तो आप ये बहाना खुद खोज लीजिए। बस आपको कुछ मजेदार चुटकुले पढ़ने होंगे, जो बिल्कुल फ्री है और हंसी का डोज भी है। रिश्तेदारों की नाक हर किसी की जिंदगी में घुसी रहती है और ऐसी ही मजेदार बातचीत से जुड़े कुछ जोक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए फिर इन चुटकुलों को पढ़ें और अपने आप को हंसी वाली मीठी दवा दीजिए।
रिश्तेदार और बंटी के बीच बातचीत से जुड़े जोक्स-
1.
रिश्तेदार- और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी?
बंटी- अंकल, चलते-चलते बहुत दूर निकल गई है मुझसे।
2.
रिश्तेदार- बेटा सैलरी कितनी है
बंटी- इतनी कि आपके सवाल झेल सकूं।
3.
रिश्तेदार- अब तो शादी कर लो
बंटी- पहले आपकी कहानी का हैप्पी एंडिंग तो दिखा दो।
4.
रिश्तेदार- बेटा क्या कर रहे हो आजकल
बंटी- आपके सवालों से बचने की प्रैक्टिस।
5.
रिश्तेदार- इतनी उम्र हो गई अब तक सिंगल क्यों
बंटी- आपकी लाइफ देखकर मोटिवेशन नहीं मिल रहा।
6.
रिश्तेदार- हमारे टाइम पर सब सेट था
बंटी- आपके टाइम पर इंटरनेट भी नहीं था।
7.
रिश्तेदार- कुछ काम धंधा करते हो या नहीं
बंटी- जी हां आपके सवालों का जवाब देना फुल टाइम जॉब है
8.
रिश्तेदार- शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा
बंटी- आपको देखकर तो सिस्टम हैंग लगता है
9.
रिश्तेदार- इतना फोन क्यों चलाते हो
बंटी- रियल लाइफ से बचने के लिए
10.
रिश्तेदार- बेटा तुम बदल गए हो
बंटी- अपग्रेड हुआ हूं आप अभी भी पुराना वर्जन हो।
11.
रिश्तेदार क्या प्लान है फ्यूचर का
बंटी आपसे दूरी बनाकर रखना।
12.
रिश्तेदार इतने दुबले क्यों हो
बंटी आपकी बातों से भूख ही खत्म हो जाती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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