Jokes Of The Day: यात्री-ये कौन सा स्टेशन है? संता का जवाब सुन हुआ बेहोश..खिलखिलाकर हंसने के लिए पढ़ें 10 चुटकुले
हंसना सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है और ये कई मर्ज की मुफ्त दवा है। अगर आप टेंशन और काम की वजह से खिलखिलाकर हंसना भूल चुके हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं।
सेहतमंद रहने के लिए आप अच्छा खाना खाते होंगे, टहलते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे लेकिन क्या हर दिन खिलखिलाकर हंसते हैं। अगर नहीं तो हम आपकी हंसी का डोज पूरा करने के लिए कुछ बेहतरीन चुटकुलों का कलेक्शन लेकर आए हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच इंसान हंसना भूल चुका है और आपको पता ही होगा कि हंसना कई रोगों के लिए फ्री दवा है। इसलिए आज हम आपके लिए संता-बंता के कुछ चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप ठहाके मारकर हंसने लगेंगे और सभी टेंशन को भूल जाएंगे।
1- संता और बंता में एक बार बहस हुई।
संता – मेरे दादा जी इतने अमीर, और भुलक्कड़ थे कि
लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे।
बंता – अबे ये तो कुछ भी नही।
संता – कैसे?
बंता – मेरे दादा जी इतने अमीर, और भुलक्कड़ थे की
पान चबा कर बिस्तर पे थूक देते और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे।
2- यात्री ट्रेन से उतरा,
उसने पास में खड़े संता से पूछा –
अरे भाई ये कौन सा स्टेशन है?
संता हंसा, और हंसा, जोर जोर से हंसा, हंस हंस के लोट पोट हो गया…
और बड़ी मुश्किल से अपने आप को सम्भालते हुऐ बोला –
“पगले ये रेलवे स्टेशन है”।
3- संता एक बार स्किन प्रॉब्लम से दुखी हो कर डॉक्टर के पास पहुंचता है..
डॉक्टर- तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो?
संता – बजरंग का साबुन।
डॉक्टर – पेस्ट?
संता – बजरंग का पेस्ट।
डॉक्टर – शैंपू?
संता – बजरंग का शैंपू।
डॉक्टर – अरे यार ..आखिर ये बजरंग कौन सी कंपनी है?
संता – बजरंग मेरा रूम पार्टनर है।
4- संता – डॉक्टर साहब क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो?
डॉक्टर – हां आप की आखें बहुत कमज़ोर है?
संता – इतनी जल्दी आप को कैसे पता चल गया?
डॉक्टर – तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूं।
5- संता ने बंता को थप्पड़ मारा।
बंता – ये तूने मज़ाक में मारा या सिरियस में।
संता – सीरियस में।
बंता – फिर ठीक है, मज़ाक मुझे बिल्कुल पसंद नही।
6- संता – तुम आपरेशन कराने से पहले ही क्यों भाग गए?
बंता – नर्स बार-बार कह रही थी, डरो मत कुछ नहीं होगा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा…
ये तो बस एक छोटा सा आपरेशन है।
संता- तो इस में डरने की क्या बात है? सही तो कह रही थी!
बंता- अबे, वो मुझसे नहीं डॅाक्टर से कह रही थी!!!
7- संता :- कौन सी कास्ट(जाती) के लोग अच्छे होते हैं?
बंता :- बनिए…..!
संता :- वो कैसे?
बंता :- हर जगह लिखा होता है, देश के अच्छे नागरिक ‘बनिए’। देशभक्त ‘बनिए’।
8- संता – तुझे पता है, मेरे दादा जी शेर से लड़ गए थे।
बंता – क्या सच में?
संता – हां सच में।
बंता – फिर क्या हुआ?
संता – फिर क्या शेर उन्हें खा गया।
9- डॉक्टर – कहिए कैसे आना हुआ।
संता – डॉक्टर साहब लिवर में बहुत दर्द हो रहा है।
डॉक्टर – शराब पीते हो?
संता – हां हां बिल्कुल पर छोटा पैक ही बनाना।
10- संता बंता को गुस्से में बोल रहा था।
संता – यार, जब मैंने तुझे खत लिखा कि मेरी शादी में जरूर आना। तो तुम आए क्यों नहीं?
बंता – ओह यार, मुझे तुम्हारा खत मिला ही नहीं।
संता – मैंने लिखा तो था, कि खत मिले चाहे ना मिले तुम मेरी शादी में जरूर आना।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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