Jokes in Hindi: सास और दामाद की नोक-झोंक से जुड़े 10 मजेदार जोक्स, पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप
हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दिनभर काम की थकान-तनाव को दूर करने के लिए अगर आप हंसने के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके सास-दामाद की नोक-झोंक वाले कुछ जोक्स लेकर आए हैं। बस अपनी वाइफ से थोड़ा बचकर पढ़िएगा।
हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है और भागदौड़ भरी जिंदगी में खासतौर से। दिनभर की थकान और काम के बाद अगर आप आधे घंटे भी बैठकर हंस लिए तो दिमाग शांत और शरीर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने लगेगा। हंसने-बात करने के लिए अगर आपके पास कोई नहीं है, तो कुछ मजेदार चुटकुले पढ़कर अपना तनाव दूर सकते हैं। हम आपके लिए दामाद-सास की बातचीत से जुड़े कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप लोटपोट होकर हंसने लगेंगे। अगर आपकी बीवी हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचकर ही पढ़िएगा। चलिए फिर पढ़ डालिए ये मजेदार चुटकुले-
सास-दामाद की नोक-झोंक से जुड़े जोक्स-
1.
दामाद 14 दिनों से ससुराल में था
सास- दामाद जी, कब वापस जा रहे हो?
दामाद- क्यों?
सास- बहुत दिन हो गए
दामाद- आपकी बेटी तो दस-दस महीने मेरे यहां रहती है,
मैंने तो जाने को नहीं बोला
सास- दामाद जी, वो तो आपके यहां ब्याही गई है न
दामाद- और मैं क्या यहां अपहरण करके लाया गया हूं?
2.
एक महिला का दामाद बहुत ही काला था
सास- दामाद जी आप तो 1 महीना यहां रुको दूध-दही खाओ,
मौज करो आराम से रहो यहां
दामाद- अरे वाह सासु मां, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर
सास- अरे प्यार-व्यार कुछ नहीं है
वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया
कम से कम तुम्हें देख कर दूध तो देती रहेगी।
3.
एक आदमी अपने ससुराल गया
सास ने सात दिन तक उसे पालक का साग खिलाया
फिर आठवें दिन सास ने पूछा- बेटा क्या खाओगे?
दामाद- आप बस खेत दिखा दो, मैं खुद चर आऊंगा।
4.
दामाद- अपने ससुराल में 25 रोटी खा चुका था
ये देखकर सास परेशान होकर बोली,
दामाद जी खाने के बीच में पानी भी पी लिया करो
दामाद- पीता हूं,
पहले बीच में तो आने दो, अभी तो शुरूआत हुई है।
5.
सुरेश की पत्नी गुस्सा होकर मायके चली जाती है
वह अपनी ससुराल में फोन करता है,
उधर से सास की आवाज आती है-
कितना बार कहा है तुमसे अब वो न तुम्हारे घर आएगी न तुम्हारा फोन उठाएगी
तो क्यों बार-बार फोन करते हो यहां
सुरेश- कुछ नहीं बस सुनकर अच्छा लगता है।
6.
दामाद लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकल रहा था.
सास- क्या हुआ दामाद जी, ऐसे क्यों चल रहे हो?
दामाद- आपकी बेटी ने टांग तोड़ दी
सास- ओह, शाम को जल्दी घर आ जाना,
आपके साले को देखने लड़की वाले आ रहे हैं
दामाद- अरे, मेरी खुद की पसंद इतनी खराब थी,
दूसरे का फैसला मैं क्या खाक लूंगा।
7.
दामाद पहली बार ससुराल गया,
सास और दामाद की बातचीत सास से दामाद बोला- आपके गांव में सबसे विवादित चीज क्या है?
सास- एक ही चीज विवादित थी वो भी आप ले गए दामाद जी।
8.
एक बार एक सास अपने 3 दामादोंं का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई
एक दामाद ने उसे बचा लिया, सास ने उसे तोहफे में मारुती कार दी
अगले दिन सास फिर कूद गई,
दूसरे दामाद ने भी उसे बचा लिया, सास ने उसे तोहफे में मोटरसाइकिल दी
तीसरे दिन सास एक बार फिर कूदी तो तीसरे दामाद ने सोचा
अब तो साइकिल ही मिलेगी, तो उसने नहीं बचाया और सास डूब गई
लेकिन, दामाद को 'मर्सिडीज' मिली
बताओ कैसे? ससुर ने दी।
9.
सास ने एक बार अपने दामाद
फौजी को खत लिखा
”मेरी बेटी को तनहा छोड़कर तुम
सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो,
शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ-
कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी लेलो“
फौजी दामाद ने अपनी सास को
एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ
खत भेजा,जिसमें लिखा था
“प्यारी सासू मां,
अगर आप इसकी पिन खींच ले तो
मुझे 13 दिन कि छुट्टी मिल जाएगी
और मैं आपकी बेटी के पास पहुंच
जाऊंगा। आप देर मत करना
अन्यथा मुझे देरी हो जाएगी।
10.
दामाद- सासु मां आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा
सास- ऐसा क्यों?
दामाद- मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूं,
कि मैं ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।