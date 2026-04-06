Jokes in Hindi: सास और दामाद की नोक-झोंक से जुड़े 10 मजेदार जोक्स, पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप

Apr 06, 2026 06:06 am IST

हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दिनभर काम की थकान-तनाव को दूर करने के लिए अगर आप हंसने के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके सास-दामाद की नोक-झोंक वाले कुछ जोक्स लेकर आए हैं। बस अपनी वाइफ से थोड़ा बचकर पढ़िएगा।

हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है और भागदौड़ भरी जिंदगी में खासतौर से। दिनभर की थकान और काम के बाद अगर आप आधे घंटे भी बैठकर हंस लिए तो दिमाग शांत और शरीर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने लगेगा। हंसने-बात करने के लिए अगर आपके पास कोई नहीं है, तो कुछ मजेदार चुटकुले पढ़कर अपना तनाव दूर सकते हैं। हम आपके लिए दामाद-सास की बातचीत से जुड़े कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप लोटपोट होकर हंसने लगेंगे। अगर आपकी बीवी हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचकर ही पढ़िएगा। चलिए फिर पढ़ डालिए ये मजेदार चुटकुले-

सास-दामाद की नोक-झोंक से जुड़े जोक्स- 1. दामाद 14 दिनों से ससुराल में था

सास- दामाद जी, कब वापस जा रहे हो?

दामाद- क्यों?

सास- बहुत दिन हो गए

दामाद- आपकी बेटी तो दस-दस महीने मेरे यहां रहती है,

मैंने तो जाने को नहीं बोला

सास- दामाद जी, वो तो आपके यहां ब्याही गई है न

दामाद- और मैं क्या यहां अपहरण करके लाया गया हूं?

2. एक महिला का दामाद बहुत ही काला था

सास- दामाद जी आप तो 1 महीना यहां रुको दूध-दही खाओ,

मौज करो आराम से रहो यहां

दामाद- अरे वाह सासु मां, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर

सास- अरे प्यार-व्यार कुछ नहीं है

वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया

कम से कम तुम्हें देख कर दूध तो देती रहेगी।

3. एक आदमी अपने ससुराल गया

सास ने सात दिन तक उसे पालक का साग खिलाया

फिर आठवें दिन सास ने पूछा- बेटा क्या खाओगे?

दामाद- आप बस खेत दिखा दो, मैं खुद चर आऊंगा।

4. दामाद- अपने ससुराल में 25 रोटी खा चुका था

ये देखकर सास परेशान होकर बोली,

दामाद जी खाने के बीच में पानी भी पी लिया करो

दामाद- पीता हूं,

पहले बीच में तो आने दो, अभी तो शुरूआत हुई है।

5. सुरेश की पत्नी गुस्सा होकर मायके चली जाती है

वह अपनी ससुराल में फोन करता है,

उधर से सास की आवाज आती है-

कितना बार कहा है तुमसे अब वो न तुम्हारे घर आएगी न तुम्हारा फोन उठाएगी

तो क्यों बार-बार फोन करते हो यहां

सुरेश- कुछ नहीं बस सुनकर अच्छा लगता है।

6. दामाद लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकल रहा था.

सास- क्या हुआ दामाद जी, ऐसे क्यों चल रहे हो?

दामाद- आपकी बेटी ने टांग तोड़ दी

सास- ओह, शाम को जल्दी घर आ जाना,

आपके साले को देखने लड़की वाले आ रहे हैं

दामाद- अरे, मेरी खुद की पसंद इतनी खराब थी,

दूसरे का फैसला मैं क्या खाक लूंगा।

7. दामाद पहली बार ससुराल गया,

सास और दामाद की बातचीत सास से दामाद बोला- आपके गांव में सबसे विवादित चीज क्या है?

सास- एक ही चीज विवादित थी वो भी आप ले गए दामाद जी।

8. एक बार एक सास अपने 3 दामादोंं का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई

एक दामाद ने उसे बचा लिया, सास ने उसे तोहफे में मारुती कार दी

अगले दिन सास फिर कूद गई,

दूसरे दामाद ने भी उसे बचा लिया, सास ने उसे तोहफे में मोटरसाइकिल दी

तीसरे दिन सास एक बार फिर कूदी तो तीसरे दामाद ने सोचा

अब तो साइकिल ही मिलेगी, तो उसने नहीं बचाया और सास डूब गई

लेकिन, दामाद को 'मर्सिडीज' मिली

बताओ कैसे? ससुर ने दी।

9. सास ने एक बार अपने दामाद

फौजी को खत लिखा

”मेरी बेटी को तनहा छोड़कर तुम

सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो,

शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ-

कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी लेलो“

फौजी दामाद ने अपनी सास को

एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ

खत भेजा,जिसमें लिखा था

“प्यारी सासू मां,

अगर आप इसकी पिन खींच ले तो

मुझे 13 दिन कि छुट्टी मिल जाएगी

और मैं आपकी बेटी के पास पहुंच

जाऊंगा। आप देर मत करना

अन्यथा मुझे देरी हो जाएगी।

10. दामाद- सासु मां आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा

सास- ऐसा क्यों?

दामाद- मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूं,