Jokes Of The Day: पत्नी- अगर मैं मर गई तो...पति का जवाब सुन हुई बेहोश, यहां पढ़ें नोक-झोंक वाले 10 मजेदार चुटकुले
दिनभर की थकान मिटाने के लिए आजकल लोग रील्स देखने बैठ जाते हैं लेकिन अगर आप फोन से दूर रहना चाहते हैं, तो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले पढ़ सकते हैं। पति-पत्नी की खट्टी-मीठी नोक-झोंक से जुड़े कुछ जोक्स हम यहां शेयर कर रहे हैं।
पति-पत्नी का रिश्ता काफी मजेदार होता है, जिसमें तकरार, प्यार, गपशप, नोक-झोंक सबकुछ होता है। इस रिश्ते की इन बातों पर कई मजेदार चुटकुले बने हुए हैं, जिन्हें पढ़ना और सुनाना लोग पसंद करते हैं। अगर आप भी अपनी दिनभर की थकान मिटाकर रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो यहां 10 सबसे मजेदार चुटकुलों को पढ़ें। इन चुटकुलों को आप अपने फैमिली ग्रुप, दोस्तों के साथ या ऑफिस वाले दोस्तों संग शेयर कर सकते हैं।
1.पति: अगर मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूं, तो तुम क्या करोगी?
पत्नी: मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी,
बस तुम्हारी पहली पत्नी को भी अपने साथ रखूंगी और दोनों मिलकर तुम्हारी बची-खुची जिंदगी नरक बना देंगी!
2.पति : अगर मैं मर गया तो
तुम दूसरी शादी करोगी??
वाइफ: नहीं, मैं अपनी बहन के साथ पूरी जिंदगी रह लूंगी
वाइफ: अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे?
पति: मैं भी तुम्हारी बहन के साथ पूरी जिंदगी रह लूंगा।
3. आजकल दो चीज सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है..
एक तो जंगल में घुमता सफेद हाथी..!
और,
दूसरा बिना अफेयर वाला जीवन साथी।
4. शादी की सालगिरह पर पत्नी को गुलाब देते हुए पति बोला,
“सालगिरह मुबारक हो!”
पत्नी: ये नहीं मुझे कोई सोने की चीज चाहिए.
पति: ओह, यह लो तकिया और आराम से सो जाओ।
5. आपने कभी सोचा है,
की पती और चाय की पत्ती
में क्या समानता है?
दोनों के नसीब में जलना और
उबलना लिखा है और वो भी औरतों के हाथ से।
6. डॉक्टर : पप्पू अब तुम्हारी पत्नी कैसी है?
पप्पू: अब काफी सुधार है उसकी तबियत में,
आज सुबह तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी की उसने।
7. पत्नी : फोन पर इतनी धीमी आवाज में किस से बात कर रहे हो?
पति : बहन से..
पत्नी : तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए?
पति : तेरी है इसीलिए।
8. पत्नी: शादी के दस साल हो गए और एक आप है,
जो आज तक कही घूमने तक नहीं ले गए..
पति: ठीक है आज घूमने चलेंगे..
शाम को पति, पत्नी को लेकर श्मशान घाट ले गया!
पत्नी गुस्से से बोली: छी श्मशान भी कोई घूमने की जगह होती है?
पति: अरे पगली लोग “मरते है” यहां आने के लिए।
9. मछली जल की रानी है:
इसका नया वर्जन..
पत्नी घर की रानी है,
करती अपनी मनमानी है,
काम बताओ तो चिढ जाएगी,
शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी।
10. अगर पत्नी अपनी साड़ी का पल्लू
अपनी कमर में ठूस ले तो समझ जाओ की,
या तो वो घर का काम निपटाएगी, या फिर आपको!
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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