दिवाली पर 10 मिनट में बन जाएगी स्वास्तिक वाली रंगोली, मंदिर के लिए देख लें सुंदर डिजाइन!
संक्षेप: रंगोली बनाने से घर में शुभता और पॉजिटिविटी का आगमन होता है। उसमें भी यदि स्वास्तिक वाली रंगोली हो, तो इसे और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। यहां दिए गए हैं कुछ ऐसी ही पैटर्न, जिनमें से आप कोई एक चूज कर सकती हैं।
दिवाली की सजावट में सबसे अहम होती है रंगोली, जिसके बिना सारी डेकोरेशन अधूरी रहती है। धार्मिक रूप से भी देखें तो रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं रंगोली बनाने से घर में शुभता और पॉजिटिविटी का आगमन होता है। उसमें भी यदि स्वास्तिक वाली रंगोली हो, तो इसे और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। मंदिर और पूजा घर में बनाने के लिए ये बेस्ट रहती है। सबसे अच्छी बात है कि इन्हें बनाना बहुत आसान है और लगभग 10 मिनट के भीतर ही आप इन्हें बना लेंगी। रसोई में रखी एक चम्मच और ईयरबड जैसी कुछ चीजें लेंगी तो बहुत ही प्यारा डिजाइन बन जाएगा। यहां दिए गए हैं कुछ ऐसी ही पैटर्न, जिनमें से आप कोई एक चूज कर सकती हैं।
सुंदर रंगोली पैटर्न
रंगोली बनाना मुश्किल लगता है, तो भी ये डिजाइन आप बड़े आराम से बना लेंगी। चम्मच की मदद से पंखों की डिटेलिंग आराम से बन जाएगी। वहीं बीच में स्वास्तिक का डिजाइन बहुत है सुंदर लगेगा। मंदिर के आसपास रंगोली बनानी है, तो ये डिजाइन चुन सकती हैं।
फ्लॉवर रंगोली पैटर्न
चम्मच की मदद से फूलों की पंखुड़ियां बना लें, बाकी पैटर्न तो काफी आसान है ही। मंदिर से ले कर घर के आंगन में आप इसे बना सकती हैं। अपने हिसाब से साइज छोटा या बड़ा रख सकती हैं। बनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है।
मंडला स्वास्तिक रंगोली
मंडला शेप रंगोली ना सिर्फ बनाने में आसान होती है, बल्कि देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। साफ सुथरी रंगोली बने इसके लिए पहले ही चॉक से आउटलाइन तैयार कर लें। फिर बड़ी आसानी से बस आपको रंग भरना है, बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत पैटर्न बनकर तैयार होगा।
फूलों वाली रंगोली डिजाइन
ये रंगोली डिजाइन भी बेहद प्यारा लगेगा और बनाने में भी बहुत बेसिक है। मंदिर के सामने या पूजाघर में आप फटाफट इसे बना सकती हैं, मुश्किल से दस मिनट लगेंगे। आपके पास दो चार रंग ही हैं, तब भी ये पैटर्न बड़ा ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा।
यूनिक रंगोली डिजाइन
गोल डिजाइन की जगह कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये डायमंड शेप रंगोली बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक डिजाइन है, लेकिन उतना ही प्यारा लगेगा। अपने हिसाब से आप बड़ा या छोटा पैटर्न चूज बना सकती हैं।
(All Images Credit: Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।