'समोसा-आलू की लवस्टोरी' पढिए एक से बढ़कर एक धमाकेदार चुटकुलें

दिनभर की टेंशन उतारनी है या दोस्तों के बीच इंप्रेशन जमाना है, हंसी-मजाक से भरपूर बातें हर कोई पसंद करता है। फनी जोक्स भेजकर लोगों को हंसाएं और उनके दिल में अपने लिए जगह बनाएं। यहां पढ़ें मजेदार जोक्स।

दोस्तों के ग्रुप पर अपनी धाक जमानी है, सबको हंसाना है और इंप्रेशन जमाना है। फनी जोक्स सबसे काम आते हैं। दोस्ती-यारी, दुनियादारी के ये 10 मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर हंसी नहीं रुकेगी। और आप जिसे भी ये जोक्स सुना देंगे वो हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। साथ ही लाइफ का स्ट्रेस भी होगा कम। यहां पढ़ें मजेदार चुटकुलों की पूरी सीरीज।

1- बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला- मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है?

मम्मी – ये तेरे पापा हैं।

बच्चा – तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं?

बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी बेहोश हो गई।

2- एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन से जा रहा था ।

टी टी :- कहा जाना है।

आदमी :- जहां राम जी का जन्म हुआ था।

टी टी :- टिकट दिखाओ ?

आदमी : टिकट नही है?

टी टी :- तो फिर चलो !!!

आदमी : कहा ?

टी टी :- जहां कॄष्ण जी का जन्म हुआ था ।

3- महिला कैशियर- मुझे कुछ दिन की

छुटटी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, कि मेरी सुन्दरता कुछ कम हो गई है।

बैंक मैनेजर- क्या मतलब?

महिला कैशियर- पुरूषों ने पैसे गिनकर लेने शुरू कर दिए हैं।

4- एक पागल आईने में देखने के बाद सोचने लगा यार इसको कहीं देखा है…

काफी देर टेंशन में सोचते-सोचते…

वो बोला- धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था।

5- पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी…..

बहन बाकी तो सब ठीक है लेकिन

अगर हम चांद पर बस जाएंगे तो करवाचौथ कैसे मनाएंगे……

6- लड़का : सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं।

पिता : कितना कमाते हो?

लड़का : हर महीने 26000

पिता : मैं अपनी बेटी को 25000 पाकिट मनी के हर महीने देता हूं।

लड़का : वो मिला के ही बोल रहा हूं।

7- रिश्ते वाले: जी लड़की ने क्या किया हुआ है??

घरवाले: जी इसने नाक में दम किया हुआ है, आप इसे ले जाएं बस….

8- मम्मी : तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रही हूं उससे कुछ कहना है?

लड़की : उससे बोल देना के बेड के नज़दीक वाला चार्जिंग पॉइंट मेरा रहेगा

9- लड़की (एटीएम के बाहर) – मुझे अपना बैलेंस चेक करना है,

आप मेरी मदद करो… प्लीज…

लड़के ने पीछे से जोर की लात मारी,

लड़की मुंह के बल गिरी…

लड़की अपने 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है…

लड़का – बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा।

10- समोसा आलू से: जब मैं फ्राई होता हूं तो तुम्हें ढक कर गरम तेल से बचा लेता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।

आलू: जब लोग तुम्हें फ्राई होने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूं, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं।

शिक्षा: इनकी प्रेम कहानी पर ना जायें;