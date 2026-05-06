Jokes of the Day: बॉयफ्रेंड- तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, गर्लफ्रेंड का जवाब सुन नहीं रुकेगी हंसी, पढ़ें 10 मजेदार चुटकुले
हंसना हमेशा ही सेहत के लिए अच्छा होता है, फिर चाहे आप कभी भी कही भी हंस लें। आपको आज पेट पकड़कर हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन्हें पढ़कर आप हंसी का डोज लीजिए।
हंसी जिंदगी की सबसे सस्ती और असरदार दवा है और अच्छी बात ये है कि इसके लिए डॉक्टर की पर्ची भी नहीं चाहिए। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जब स्ट्रेस हर मोड़ पर इंतजार कर रहा हो, ऐसे में कुछ हल्के-फुल्के जोक्स आपका मूड तुरंत फ्रेश कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में बोर हो रहे हों, दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हों या बस अकेले बैठकर मुस्कुराने का बहाना ढूंढ रहे हों, ये जोक्स आपके चेहरे पर हंसी जरूर ले आएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले हैं 10 ऐसे मजेदार जोक्स जो आपको हंसाने पर मजबूर कर देंगे।
1- बॉयफ्रेंड- यार तुमने मेरा दिल तोड़कर चकनाचूर कर दिया
गर्लफ्रेंड- कोई नहीं बाबू भेज देना मैं कबाड़ी वाले को बेच दूंगी
बॉयफ्रेंड शॉक्ड गर्लफ्रेंड रॉक्ड।
2- पुलिस- तुम चोरी क्यों करते हो?
चोर- आपके और आपके बच्चों के लिए
पुलिस- क्या मतलब है तुम्हारा?
चोर- हम चोरी न करें तो जनता को और सरकार को आपकी जरूरत ही क्या है?
3- पत्नी ने पति को किचन में गुलाब जामुन बनाना सिखाया
पति बोला- बताओ तुम्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए
पत्नी बोली- मुझे कुछ नहीं चाहिए बस पड़ोसन को दीदी बोलो।
4- पति-पत्नी मल्टीप्लेक्स में हॉरर मूवी देख रहे थे,
अचानक screen पर भूत आया
पत्नी चिल्लाई- ओ मम्मी,
पति- अरे तू तो पहचान गई
मम्मी को।
5- पत्नी – मै मायके तभी जाउंगी,
जब आप मुझे छोड़ने आओगे
पति – मंजूर है पर वादा करो कि घर
भी तुम तभी आओगी,
जब मैं तुम्हे लेने आऊंगा।
6- शक की इंतहा तो देखो
पत्नी : तुम्हारी टीशर्ट में तो
एक भी बाल नहीं मिलता है।
पति : हां तो क्या हो गया?
पत्नी: मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी।
7- टीचर- बच्चों बताओ सबसे पवित्र वस्तु क्या है?
पप्पू - सर मोबाइल
मास्टर (गुस्से में) - वो कैसे...?
पप्पू - वह बाथरूम, अस्पताल, श्मशान से होकर आने के बाद भी
बिना धोये हुए घर, रसोई और मंदिर सब जगह जा सकता है।
8- पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 और ने तोड़ा।
पुलिस ने पहले को छोड़कर सभी का चालान काटा।
बाकियों ने पूछा..इसे क्यों छोड़ दिया
इंस्पेक्टर: यह हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, फिर से सिग्नल तोड़ेगा और तुम जैसे 4-5 को फिर फंसवाएगा।
हमें भी टार्गेट पूरे करने होते हैं।
9- सोहन- मैं तो दुविधा में फंस गया हूं...
मोहन- वो कैसे?
सोहन- यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता
और मेकअप के बिना बीवी बर्दाश्त नहीं होती।
10- शादी की 10वीं सालगिरह पर पत्नी पति के सीने से लग के बोली-
सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करेंगे...?
पति - हट पगली, कैसे सवाल पूछती है
पत्नी - बताओ ना जानू...
पति - मैं बोलूंगा भाई भगा के क्यों ले जा रहे हो, आराम से ले जाओ,
मैं रोक थोड़ी रहा हूं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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