Jokes Of The Day: भैंस अभी कोलगेट कर रही है! बहू की बात सुन सास बेहोश, व्हाट्सऐप पर भेजें ये 10 चुटकुले

सुबह की शुरुआत खिलखिलाते हुए हो तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। अगर आपको अपना मूड फ्रेश करना है, तो कुछ धमाकेदार चुटकुले यहां पढ़ सकते हैं। आज का हंसी का डोज आप इनसे ले सकते हैं।

हंसी से दिन की शुरुआत करनी हो लेकिन मोबाइल चलाने की इच्छा न हो तो चुटकुलों का सहारा आप ले सकते हैं। आजकल लोगों ने चुटकुले पढ़ना बंद कर दिया है लेकिन आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। हंसी का डोज खुद भी लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी दें। हम आपके लिए जो चुटकुले लेकर आए हैं, उन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी और आप बिना दूसरे को सुनाए रह नहीं पाएंगे। तो फिर देर किस बात की चलिए पढ़ते हैं आज के 10 धमाकेदार चुटकुले।

1- एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी

रिहा कर दिये।

उन कैदियों में बादशाह ने

एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था।

बादशाहः तुम कब से कैद में हो?

बुजुर्ग: आप के अब्बा के दौर से।

यह सुनकर बादशाह की आँखों में आँसू आ

गये और बोला..

“इसको दोबारा कैद करो ये अब्बा की

निशानी है।”

2- पेशेंट : “डॉक्टर साहब, इस प्रिस्कीप्शन में आपने

जो दवाइयाँ लिखी हैं, उनमे से सबसे ऊपर की

नही मिल रही हैं.

डॉक्टरः ” वो दवाई नही है, मैं तो पेन चलाकर

देख रहा था,चल रहा है कि नहीं…!!

पेशेंट: अबे कमीने…मैं 52 मेडिकल शॉप घूम के

आया हूँ तेरी हैंडराइटिंग के चक्कर में ।

साला एक मेडिकल वाले ने तो ये भी कहा! कल

मंगा दूंगा….

दूसरा कह रहा था….ये कंपनी बंद हो

गयी….दूसरी कंपनी की दूँ क्या??

तीसरा कह रहा था….इसकी बहूत डिमाण्ड चल

रही है….. ये तो ब्लेक में ही मिल पायेगी!

साला चौथा तो बहूत ही एडवांस था…ये तो कैंसर

की दवाई है… कैंसर किसको हो गया??

3- एक गरीब आदमी बोला:-

ऐसी जिंदगी से तो मौत

अच्छी..!

अचानक यमदूत आया और

बोला:- तुम्हारी जान लेने

आया हूँ..?

आदमी बोलाः- लो अब

ग़रीब आदमी मज़ाक भी

नही कर सकता..?

4- बच्चा :-नल से आते पानी को देखकर बोला,

पापा ये पानी कहाँ से आता है ?

पापा .- बेटा नदी से….

बेटा .-तो फिर मुझे नदी देखनी है।

पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं।

बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है।

और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है।

मम्मी जल्दी से नल खोलो ,पापा आते होंगे

5- शहर की लड़की की शादी गाँव में

हो गई।

लड़की की सास ने उसे

भैंस को घास डालने को बोला।

भैंस के मुँह मे झाग देख कर

लड़की वापस आ गई।

सास बोली: क्या हुआ बहू?

लड़की बोली: भैंस अभी कोलगेट कर रही है, माँ

जी।।

सास बेहोश

6- TV Reporter एक जख्मी से पूछा ।

जब बॉम्ब गिरा तो क्या वो जोर से गिरा ?

जख्मी गुस्से में:

नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया

और शर्मा के बोला dhummm

7- एक आदमी की पत्नी मर गई! जब उसे श्मशान

ले जाया जा रहा था, तो पूरे रास्ते बेचारा पति रो

रहा था !

“मुझे अकेला छोड़कर कहा चली गई अब कौन है।

मेरा इस दुनिया में??”

पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा- ये अपनी

पत्नी से कितना प्यार करता है। काश इसका पता

मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती!!

रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली!! वह

और भी ज्यादा ऊंची आवाज़ में रोते हुए बोला

“राजू गुप्ता को गली नंबर 4, मकान नंबर 12 में

अकेले छोड़कर कहा चली गई तुम!!”

8- गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे…

पूछा क्या हुआ.? तो बोले…

भाई अब क्या बताऊँ, आपकी भाभी ने नाक

कटवा दी

मैंने पूछा: वो कैसे?

गुप्ता जी: हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने

गए थे, ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ

देर से पहुंचे

मेंने पूछा: इसमें क्या नाक कटवा दी ?

वो बोले: तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती

फिर रही है कि…”मैं और पतिदेव टॉयलेट

गये थे, लेट हो गये तो थोड़ी सी निकल गई”

अब मैं किस-किस को समझाऊं

9- जज- तुम्हें तलाक क्यों चाहिए ?

पति: जज साहब, मेरी वाइफ मुझ से

लहसन छिलवाती है, प्याज़ कटवाती है,

बर्तन मंजवाती है।

जज: इसमें दिक्कत क्या है ?लहसुन को

थोड़ा गर्म कर लिया करो आसानी से छीले

जायेगें ! प्याज को काटने से पहले फ्रिज में

रखा दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेगी !

बर्तन मांजने से 10 मिनिट पहले भरे टब में

डाल दिया करो आसानी से साफ़ हो जाएंगे!

पति – समझ गया हजूर ! अर्जी वापिस ही दे दो मेरी

जज: क्या समझे ? ..

पति- यही की, आपकी हालत

मुझसे भी ज्यादा खराब है !!

10- ससुर: मेरी बेटी का ख्याल

रखना, इसकी

आंखों में आंसू ना आने पाये